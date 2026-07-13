La UCR mueve su pieza decisiva y empieza a definir la estrategia electoral

El radicalismo bonaerense pondrá en marcha la nueva Convención partidaria.

El próximo 8 de agosto, en el Club Atenas de La Plata, quedará formalmente constituida la nueva Convención provincial de la UCR, el órgano partidario que tendrá una responsabilidad central: fijar la política de alianzas y ordenar el rumbo político del partido frente al nuevo escenario electoral.

La convocatoria representa uno de los pasos más importantes desde que el radicalismo alcanzó el acuerdo que permitió evitar una nueva fractura interna y consagrar como presidente del Comité Provincia al exdiputado provincial Emiliano Balbín. Si bien la elección de autoridades marcó el cierre de la disputa por la conducción, la puesta en funcionamiento de la Convención terminará de completar la arquitectura institucional del partido.

Como anticipó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la normalización del radicalismo bonaerense no se limita a una reorganización administrativa. La verdadera discusión comenzará una vez que la Convención quede constituida, ya que será ese cuerpo el encargado de resolver uno de los debates más sensibles para el futuro del partido: con quién competir y bajo qué esquema político en los próximos procesos electorales.







La sesión constitutiva fue convocada formalmente por el presidente de la Honorable Convención de Contingencia, Pablo Domenichini, y reunirá a los delegados provinciales proclamados por la Junta Electoral Partidaria mediante la resolución 41/2026.

La acreditación comenzará a las 11 y la actividad se iniciará al mediodía en el tradicional Club Atenas de La Plata. Allí se formalizará una etapa que comenzó a gestarse con el entendimiento alcanzado entre los principales sectores internos del radicalismo.

El acuerdo reunió a Adelante Buenos Aires, espacio referenciado en el senador nacional Maximiliano Abad; Futuro Radical; y el sector que integran el ex presidente del Comité Provincia Miguel Fernández junto a un grupo de intendentes radicales.

Ese consenso también permitió integrar a dirigentes de Evolución Radical, sector representado por la exdiputada nacional Josefina Mendoza, quien asumió como vicepresidenta del Comité Provincia, mientras que el diputado bonaerense Matías Civale quedó al frente de la Secretaría General.

Aunque la Convención forma parte de la estructura prevista por la Carta Orgánica del partido, su relevancia excede ampliamente el plano institucional.

El órgano tiene entre sus atribuciones aprobar la plataforma electoral, resolver la política de alianzas y fijar la estrategia política del radicalismo bonaerense, cuestiones que adquieren un valor especial en un escenario donde la oposición todavía busca reconfigurarse frente al oficialismo nacional y al peronismo provincial.

Todo indica que el dirigente platense Pablo Nicoletti será elegido presidente de la Convención, una designación que forma parte del mismo acuerdo político que llevó a Balbín a conducir el Comité Provincia.

Durante la jornada también se definirán los integrantes de la Junta Electoral partidaria, los apoderados y la integración de distintos órganos internos, mientras todavía resta resolver la conformación definitiva de la Mesa Ejecutiva de la Convención.

Seguimos recorriendo la provincia, acompañando a nuestros comités y escuchando a quienes sostienen todos los días la vida del radicalismo.

Este fin de semana estuvimos en Luján, San Andrés de Giles, General Villegas y Florentino Ameghino.



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El mensaje de Balbín y la construcción de una alternativa

Desde que asumió la conducción partidaria, Emiliano Balbín comenzó una recorrida por distintos municipios bonaerenses para acompañar la renovación de autoridades de los comités locales.

En los últimos días visitó Luján, San Andrés de Giles, General Villegas y Florentino Ameghino, donde insistió en que la unidad alcanzada debe transformarse en una herramienta para recuperar protagonismo político.

"Cada visita reafirma una convicción: el radicalismo se fortalece desde el territorio, escuchando, trabajando y construyendo junto a quienes todos los días sostienen la vida de nuestro partido", sostuvo el presidente del Comité Provincia.

En otra de sus intervenciones fue aún más explícito respecto del objetivo político de la nueva conducción. "Este partido va a seguir vivo. Tenemos una historia que nos inspira y una enorme responsabilidad por delante: fortalecer nuestros 135 comités, tender puentes con la sociedad y construir una alternativa para la provincia de Buenos Aires", afirmó.

Durante el primer plenario de la nueva conducción, Balbín también planteó que "no hay tiempo que perder" para consolidar un espacio político competitivo y sostuvo que la institucionalidad será uno de los pilares de la nueva etapa partidaria.

El debate que empieza después del 8 de agosto

Con la Convención funcionando, el radicalismo dejará atrás definitivamente la etapa de la normalización y comenzará una discusión mucho más política.

La conducción deberá definir cómo se posicionará el partido dentro del mapa opositor bonaerense, qué tipo de acuerdos está dispuesto a construir y cuál será la estrategia para fortalecer candidaturas propias tanto en los 135 municipios como en la pelea por la Gobernación.

No se trata únicamente de completar organigramas internos. La Convención será el ámbito donde comenzarán a resolverse las definiciones que marcarán el perfil electoral del radicalismo en los próximos años.

Por eso, el encuentro del 8 de agosto aparece como mucho más que un acto institucional: será la primera demostración de fortaleza del acuerdo que logró cerrar la interna y el punto de partida de una etapa en la que la UCR intentará volver a disputar centralidad dentro de la oposición bonaerense.