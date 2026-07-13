Las claves que el PRO pone sobre la mesa para disputar la Provincia en 2027

El PRO apuesta a mostrar gestión, profundiza sus críticas a Axel Kicillof y empieza a delinear una propuesta para disputar la Gobernación.

El PRO empieza a ordenar su estrategia bonaerense de cara a las elecciones de 2027. La apuesta pasa por mostrar experiencias concretas de gestión municipal como base para construir una alternativa de gobierno.

Uno de los dirigentes que impulsa esa discusión es el jefe del bloque de senadores bonaerenses del PRO y exintendente de Junín, Pablo Petrecca, quien en los últimos días recorrió distintos distritos del interior provincial y profundizó un mensaje centrado en la gestión, el desarrollo productivo, la seguridad y el fortalecimiento de los municipios. Su planteo combina una defensa del modelo aplicado en Junín con fuertes cuestionamientos a la administración de Axel Kicillof.

Para Petrecca, la discusión sobre el futuro de la provincia debe centrarse menos en los discursos y más en los resultados. "La provincia de Buenos Aires no necesita más relatos: necesita modelos que funcionen", afirmó al presentar a Junín como el principal ejemplo de una forma de administrar que el PRO pretende proyectar a escala provincial.

El senador sostuvo que los resultados obtenidos por ese municipio son consecuencia de una línea de gobierno sostenida durante tres mandatos consecutivos del PRO. Según explicó, la continuidad permitió ordenar prioridades, fortalecer el vínculo con el sector privado, acompañar al comercio, recuperar espacios públicos y planificar el crecimiento urbano con una mirada de largo plazo.

En esa línea, destacó que Junín registró un crecimiento superior al promedio bonaerense en valor agregado privado, impulsado por el comercio, los servicios y su consolidación como centro regional. "No es casualidad. Tampoco ocurrió de un día para otro", señaló al atribuir esos indicadores a una política sostenida en el tiempo.

El legislador también puso el foco en otros datos que, según su mirada, respaldan esa experiencia de gestión. Entre ellos mencionó el desempeño de Junín en el Índice NIDO, que ubicó a la ciudad entre las mejores del país y de la provincia para el desarrollo de la primera infancia.

Ese relevamiento evalúa variables como el contexto socioeconómico, el acceso a la salud, la educación y la disponibilidad de espacios verdes, aspectos que Petrecca considera centrales para medir la calidad de vida de una comunidad.

"Cuando distintos indicadores empiezan a señalar en la misma dirección, ya no alcanza con hablar de casualidad. Hay un modelo de ciudad, hay una forma de gestionar y hay una decisión política sostenida", afirmó.

Incluso fue más allá al sostener que "donde gobierna el PRO, la gente vive mejor", al considerar que distintos informes independientes muestran mejores desempeños en desarrollo productivo, calidad de vida y oportunidades para las familias en los municipios administrados por el espacio.

Petrecca de recorrida por el interior bonaerense.

El contraste con el conurbano

El dirigente también utilizó la seguridad como uno de los principales ejes para marcar diferencias con el oficialismo provincial. Según sostuvo, mientras ciudades del interior logran generar condiciones para el crecimiento económico y la planificación familiar, buena parte del conurbano enfrenta una realidad atravesada por la violencia, los robos y el temor cotidiano.

"La diferencia más profunda es la que existe entre vivir tranquilo y vivir con miedo", expresó al señalar que muchas familias organizan hoy su rutina en función de la inseguridad.

Para Petrecca, esa brecha no responde únicamente a cuestiones sociales, sino también a distintas formas de administrar el Estado. En ese sentido, afirmó que gobernar implica generar condiciones para que las personas puedan trabajar, desarrollar un emprendimiento, criar a sus hijos y utilizar el espacio público con tranquilidad.

Ese planteo se complementa con las definiciones que el senador realizó sobre la situación de la provincia de Buenos Aires. Petrecca sostuvo que existen problemas estructurales en materia de seguridad, salud, educación e infraestructura y aseguró que el Gobierno provincial carece de una estrategia para resolverlos.

En materia de seguridad, reclamó mayores recursos para las fuerzas policiales y recordó que presentó un proyecto para impedir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses, al advertir que numerosos delitos continúan organizándose desde establecimientos penitenciarios.

También cuestionó el estado de los hospitales públicos, el funcionamiento de IOMA y la situación de la infraestructura educativa. Según expresó, el problema "no es de plata, sino de prioridades", al tiempo que consideró que el Ejecutivo provincial destina sus esfuerzos a resolver disputas políticas internas en lugar de concentrarse en la gestión.

La propuesta que empieza a construir el PRO

Más allá de las críticas al oficialismo, el objetivo del PRO es comenzar a instalar una agenda propia de cara al próximo turno electoral. En ese contexto, Petrecca planteó que la experiencia desarrollada en Junín no debe replicarse de manera automática en los 135 municipios bonaerenses, aunque sí puede servir como referencia para construir políticas públicas adaptadas a cada realidad.

Entre los ejes que propone trasladar a una eventual gestión provincial mencionó el fortalecimiento de los municipios, el impulso al sector privado, el acompañamiento al comercio, la inversión en infraestructura, la mejora de la educación, las políticas para la primera infancia, la recuperación del espacio público y una estrategia integral de seguridad.

Durante sus recorridas por ciudades como Lincoln y Bragado, el senador aseguró que el objetivo también es recoger las demandas del interior bonaerense para incorporarlas a una propuesta provincial.

Con esa estrategia, el PRO busca instalar la idea de que la gestión municipal puede convertirse en el principal argumento para disputar la Gobernación en 2027. La intención del espacio es trasladar al debate provincial una discusión centrada en resultados concretos y utilizar las administraciones locales como carta de presentación frente a un electorado que, según consideran sus dirigentes, demanda respuestas más que diagnósticos.