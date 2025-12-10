Pablo Petrecca se despidió del Municipio de Junín: "Hoy se termina un ciclo inolvidable. Diez años apasionantes en los que me permití cumplir el sueño de servir, transformar la vida de miles de vecinos y aportar al crecimiento de Junín", dijo.

Desde sus redes, acotó "Gracias a Dios, a cada uno de los juninenses, al equipo que me acompañó y me acompaña, a los trabajadores municipales, a las instituciones y, por sobre todo, a mi familia, mi sostén".

"Dejo el cargo con la alegría y la tranquilidad de saber que di lo mejor de mí y que la responsabilidad queda en manos de Juan Fiorini, que va a honrar el lugar tanto como yo. Hoy termina mi tarea como intendente, pero no mi compromiso con Junín. Voy a defender lo logrado", expresó Petrecca quien ahora pasará a representar al distrito y la cuarta sección electoral desde una banca en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Petrecca: "Estamos preparando a los niños para el futuro que ya llegó"

Previamente, Pablo Petrecca encabezó el acto que sirvió de entrega de certificados a todos los vecinos que participaron durante el año de los diferentes talleres brindados por los Nodos Tecnológicos y también por la Escuela Municipal de Robótica, Además, se inauguró la nueva sede donde a partir del año que viene funcionara dicha escuela, un espacio que permitirá duplicar la matrícula y ofrecer nuevas propuestas.

"Cuando tomamos la decisión de armar la Escuela de Robótica, lo hicimos sabiendo que la tecnología, la ciencia y la innovación venían y teníamos dos caminos, o dejarla pasar y mirarla sentados o ser protagonista. Decidimos ser protagonista", afirmó Petrecca.

Luego de la entrega de certificados a alrededor de 300 vecinos llegó el momento de la inauguración del nuevo espacio, que contará con 3 aulas, una de ellas en formato Maker, además incorpora el funcionamiento de la propuesta Nodos Tecnológicos, contará con un mayor, fortalecerá el rol de la institución como espacio de innovación educativa con la diversificación de propuestas educativas como diseño y fabricación digital, prototipado, electrónica creativa y proyectos interdisciplinarios.

En su discurso, Petrecca felicitó primeramente a todos los egresados, "especialmente a los vecinos que participaron de los talleres de los nodos tecnológicos, personas mayores que se animaron y animan a romper la brecha digital, aprendiendo a usar el celular de manera segura para evitar estafas, las redes sociales, las billeteras virtuales y conceptos básicos de la informática y por supuesto, a los niños, que jugando, han aprendido sobre robótica, impresión 3D, programación, matemáticas y lengua".

"Para nosotros como gobierno, esto es un momento muy especial y, en lo particular también, porque esta inauguración va a ser mi última de una obra pública como intendente. No lo hicimos al azar, porque con esta inauguración, estamos abriendo las puertas al futuro. Un espacio renovado, con más y mejor infraestructura pero que no es lo más importante, lo más importante será lo que suceda ahí dentro", remarcó Petrecca, quien agregó: "habrá chicos aprendiendo robótica, a armar un robot, a hacer diseños en impresión 3D, aprendiendo matemáticas y comprensión lectora, dos materias en la que tenemos una crisis muy importante en el país".

El Jefe Comunal añadió que "hoy, los alumnos de esta escuela están compitiendo en olimpiadas matemáticas internacionales con Matifix, están siendo streamers, están aprendiendo sobre plataformas digitales, mecánica, electrónica. Adentro sucede eso. Cuando nos desafiamos y tomamos la decisión de armar la Escuela Robótica, lo hicimos sabiendo que la tecnología, la ciencia y la innovación venían y que teníamos dos caminos, o dejarla pasar y mirarla sentados o ser protagonista y nosotros, en comunidad, decidimos ser protagonistas".

"Esto está ocurriendo en Junín, con un gobierno que se animó a ir para adelante y una ciudad que se animó a cambiar la matriz productiva de Junín. Estamos hablando de la economía del conocimiento, estamos hablando de estar a la altura de los cambios tecnológicos y de la innovación en la ciencia y la tecnología. Nos guste o no, en pocos años estaremos conviviendo con robots y estos chicos van a saber armarlos y desarmarlos. Nos guste o no, muchos trabajos que hacían nuestros abuelos, nuestros padres o nosotros mismos van a dejar de existir, y estos niños van a estar preparados para eso. Estamos preparando un futuro mejor y lo estamos construyendo juntos, nuestros niños están preparados, con habilidades y lógicamente con mucha capacidad, para estar a la altura de las circunstancias de ese cambio que es tan rápido y tan vertiginoso", manifestó.