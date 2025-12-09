La crisis de Galeno ART llegó a un punto de no retorno. Tras meses de advertencias formales y un deterioro operativo cada vez más visible, la aseguradora se encamina a una liquidación forzosa luego de no presentar el plan de regularización que exigía la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). La decisión abre un escenario cargado de incertidumbre para más de 400 trabajadores, que podrían perder sus empleos en cuestión de semanas.

Según fuentes del sector, la resolución oficial será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial. Ese paso habilitará la inhibición de operaciones y trasladará el expediente al fuero comercial, donde un juez deberá definir el cese definitivo de actividades. Esa sentencia marcará también la finalización automática de todos los contratos laborales.

Un conflicto que tensiona al grupo y sacude la interna sindical

La crisis de la ART no es un hecho aislado: forma parte de un deterioro mayor dentro del Grupo Galeno, que en los últimos meses mostró señales de vaciamiento. Entre los empleados se sucedieron cierres de servicios, retiros voluntarios, reubicaciones aceleradas y denuncias por prácticas que describen como “precarización encubierta”, especialmente en áreas de auditoría y atención directa.

En este contexto, surge un elemento político-sindical de alto voltaje: el primer test sectorial para Jorge Sola, flamante conductor de la CGT y secretario general del gremio del Seguro. Su capacidad para intervenir en esta crisis podría definir el perfil y el peso real de su liderazgo en un momento en el que otras empresas del sector enfrentan situaciones similares.

De momento, entre los trabajadores predomina la preocupación y también un malestar creciente con la conducción sindical. Muchos señalan que hubo demoras en la reacción frente a señales tempranas de ajuste, aunque mantienen cautela a la espera de alguna instancia de negociación que permita contener el impacto.

Despidos inminentes y un esquema de indemnización que genera más dudas que certezas

Con la liquidación forzosa en marcha, más de 400 personas quedarán sin trabajo. Parte del personal ya fue notificado a mediados de diciembre sobre un cese anticipado, mientras que para el resto la desvinculación se hará efectiva con la sentencia comercial.

A esto se suma una preocupación adicional: el esquema de indemnización. Según trascendidos, los pagos no serían afrontados directamente por la empresa, sino por el Fondo de Indemnización de Entidades en Liquidación (Fidec). Ese mecanismo cubriría la totalidad de los montos, pero en dos cuotas: una aproximadamente a los tres meses y otra a los seis. En un contexto económico adverso, la demora prevista encendió las alarmas de cientos de familias que dependen de ese ingreso para sostenerse.

Una crisis que golpea al sistema de riesgos del trabajo

La caída de Galeno ART se convierte en uno de los episodios más delicados que enfrenta el sistema de riesgos del trabajo en 2025. La salida de una aseguradora de este tamaño no solo deja a miles de empresas sin cobertura inmediata, sino que expone con crudeza la fragilidad del sector y la necesidad de mecanismos de supervisión más sólidos.

El caso abre un interrogante mayor: la capacidad de respuesta del Estado, de las empresas y de la dirigencia sindical ante procesos que combinan insolvencia, conflicto laboral y un fuerte impacto social.