El Gobierno nacional presentará este martes el texto definitivo de la reforma laboral ante el Consejo de Mayo, en un movimiento que busca asegurar una aprobación veloz en el Congreso y ordenar el paquete de reformas que la Casa Rosada considera críticas para la etapa política que viene. Aunque Javier Milei se encuentra en el exterior, el equipo económico y político avanzó en la estrategia parlamentaria para poner en marcha un conjunto de cambios que incluye modificaciones laborales, apertura a inversiones extranjeras, una amplia revisión del sistema de seguros, desregulaciones y avances en el tratado internacional de patentes.

La reforma laboral se transformó en el eje del debate interno. El Gobierno logró alinear posiciones luego de semanas de tensión por el alcance de las restricciones a los aportes sindicales, uno de los puntos más sensibles del proyecto. La Casa Rosada decidió avanzar con la reducción de los ingresos que reciben los gremios, aun cuando sectores del oficialismo buscaban moderar esa pulseada para evitar un conflicto mayor.

Reunión clave en el Consejo de Mayo

La presentación formal se realizará este martes a las 13.30, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y acompañada por referentes del Congreso, las cámaras empresarias, la CGT y los gobernadores. También estará Federico Sturzenegger, principal impulsor técnico de la reforma, junto al secretario de Trabajo, Julio Cordero.

El Consejo deberá cerrar un informe final que reunirá las últimas correcciones de varios textos que también serán parte del llamado a sesiones extraordinarias: el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, las reformas de glaciares, la actualización del Código Penal y un nuevo “Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria”, un marco jurídico que busca limitar la emisión realizada por funcionarios para cubrir déficit.

Qué cambia con la reforma laboral

El proyecto final incorpora modificaciones en regímenes especiales, licencias, vacaciones, beneficios sociales y nuevas reglas para las indemnizaciones. Uno de los puntos centrales es el intento de clarificar aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo para reducir lo que el Gobierno considera “arbitrariedades” en los montos judiciales.

La propuesta busca además invertir la carga de la prueba en casos de “daños y perjuicios”, un mecanismo que se potenció después de la eliminación de multas, cuando abogados laboralistas comenzaron a impulsar nuevas demandas para compensar indemnizaciones.

En paralelo, el Gobierno plantea una reducción de aportes destinados a subsistemas de seguridad social y un recorte del 6% en los montos que los empleadores deben transferir para las obras sociales sindicales.

Impacto federal y efecto empleo

La Casa Rosada sostiene que la modernización laboral generará un aumento del empleo formal, especialmente en regiones con menor desarrollo económico. Según cálculos oficiales, la ocupación podría crecer hasta un 17% en el noroeste argentino si los convenios incorporan escalas salariales diferenciadas por zonas.

En el sector empresario, particularmente entre pymes, la mayor preocupación está puesta en los costos indemnizatorios. El Gobierno se propone reducir la incertidumbre sobre los fallos judiciales que fijan montos considerados “exorbitantes” por parte de las firmas. Para los funcionarios, la previsibilidad es un paso indispensable para destrabar nuevas contrataciones.

Reformas paralelas: desde tierras hasta patentes

Mientras avanza el debate laboral, la administración Milei también impulsa un paquete de reformas económicas destinadas a incentivar inversiones y reducir costos operativos en distintos sectores.

Compra de tierras a extranjeros

La Casa Rosada quiere reabrir la posibilidad de adquirir tierras rurales, un punto que —según estimaciones oficiales— demora inversiones por más de u$s5.000 millones. Citan, como caso testigo, el interés de grupos qataríes que buscan desarrollar tambos en el país para exportar leche a mercados árabes.

Mercado de seguros

El Gobierno apuesta a un crecimiento del sistema privado, convencido de que una mayor presencia de aseguradoras descomprimiría la demanda sobre el Estado. En los despachos oficiales aseguran que Milei sigue de cerca este capítulo y que forma parte de su visión estructural para modernizar el sector.

Transporte fluvial

Otro frente es la desregulación del transporte fluvial, que ya había sido frenada en el Congreso. Las proyecciones oficiales indican que la eliminación de trabas laborales y burocráticas podría recortar en un 40% los costos de la marina mercante. La iniciativa contempla flexibilizaciones y el uso de banderas extranjeras temporales, aunque enfrenta rechazo gremial por los riesgos de precarización y la posible entrega del sector a operadores internacionales.

Nueva ley de patentes

El Gobierno también impulsa la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional que permite registrar innovaciones de manera simplificada en múltiples países. Hoy Argentina integra un pequeño grupo de países que no adhiere, junto con Venezuela, Bolivia, Etiopía, Somalia, Afganistán e Irán.

La iniciativa, con media sanción en el Senado, genera resistencia en laboratorios nacionales, pero en la administración Milei la consideran indispensable para proteger inventos locales y facilitar el desarrollo de sectores como el de semillas. Funcionarios del área aseguran que el pacto abrirá nuevas oportunidades comerciales con Estados Unidos, aunque por razones de confidencialidad aún no se difunden detalles del acuerdo.

La estrategia legislativa y el rol de Sturzenegger

Tras la reunión del Consejo, Adorni tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa para presentar el paquete completo de reformas. Luego, Sturzenegger se trasladará al Congreso para exponer ante diputados y senadores los alcances de cada proyecto, en una jornada clave para asegurar apoyos antes del ingreso formal a extraordinarias, previstas entre el 10 y el 30 de diciembre.

La exministra Patricia Bullrich, ahora al frente de la bancada libertaria en el Senado, también tendrá su primer test político con estas iniciativas, especialmente con los cambios al Código Penal, que en su última versión pasó de 540 a 912 artículos.

La Casa Rosada confía en que el paquete reformista marcará un nuevo rumbo para la economía y la estructura institucional del país. Pero el debate recién empieza, y el capítulo laboral promete encender la mayor batalla política y sindical del año.