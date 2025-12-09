Los movimientos sociales, gremios y organizaciones territoriales lanzarán este martes 9 de diciembre una Jornada Nacional de Lucha contra el Hambre, por Salario Digno y Trabajo con Derechos, una convocatoria encabezada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) que tendrá acciones simultáneas en el AMBA y más de 30 ciudades del país. Entre esos puntos estratégicos se encuentra el Congreso de la Nación, donde confluirán ollas populares, cortes, asambleas y movilizaciones que marcan el inicio de lo que diversas organizaciones describen como “un diciembre caliente”.

Mientras tanto, el Gobierno nacional anunció que se aplicará el protocolo antipiquetes, a la vez que relativizó el “poder de movilización” de los movimientos sociales.

Un escenario crítico

La convocatoria surge, según los organizadores, en un contexto social “crítico”, marcado por el congelamiento del Salario Social Complementario (SSC) —fijado en 78 mil pesos desde diciembre de 2023—, la caída de ingresos informales, la paralización de la obra pública en barrios populares y la tensión creciente por la reforma laboral impulsada por el Gobierno de La Libertad Avanza.

“Estamos frente a un plan sistemático de miseria planificada”, señalaron desde la UTEP, que articula la medida con el Movimiento Evita, Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la CCC, el Frente Nacional Piquetero y Territorios en Lucha, entre otros espacios.

Gremios en la calle: ATE para y se suma a la protesta

La jornada no tendrá únicamente presencia de movimientos territoriales. Los sindicatos combativos participarán en las movilizaciones y el 9 de diciembre se superpondrá con el Paro Nacional de ATE. La Asociación Trabajadores del Estado informó que marchará al Congreso para rechazar “la reforma laboral regresiva del Gobierno”, reclamar la reapertura de paritarias con recomposición salarial de emergencia y oponerse al anunciado recorte del 10% en el sector estatal. Hacia ese punto también llegarán las columnas de la UTEP, cuyo secretario general es Alejandro “Peluca” Gramajo.

Críticas a la reforma laboral: “No buscan competitividad, buscan disciplinamiento”

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, criticó con dureza la reforma laboral planteada por el Gobierno. “Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía”, afirmó.

Aguiar sostuvo además que experiencias similares aplicadas durante la crisis global de 2009/10 fracasaron en distintos países y recordó que “el periodo de mayor creación de empleo y registro de trabajadores fue desde 2002 al 2011/12, cuando existía la doble indemnización”. Para el dirigente, las convenciones colectivas son la herramienta clave para superar la crisis actual.

Un plan de lucha en marcha

La semana anterior, una asamblea masiva encabezada por la UTEP en Plaza Belgrano, La Plata, fue el puntapié del plan de lucha que ahora se expande a nivel nacional. Gremios estatales, movimientos territoriales y las dos CTA coincidieron en que el Gobierno impulsa una flexibilización laboral “al servicio del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los grandes grupos empresarios”, que precariza aún más un mercado ya atravesado por índices críticos.

El Partido Justicialista también expresó su apoyo mediante un comunicado titulado “Sí al trabajo, no a la precarización laboral del FMI”, donde alertó sobre el deterioro de los ingresos y el avance sobre los convenios colectivos.

Gramajo: “Nos están vendiendo gato por liebre”

Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP, planteó una posición tajante respecto a la reforma laboral: “No existe reforma en el mundo que por sí sola genere trabajo con derechos. Cuando el Gobierno dice que quiere terminar con la informalidad, nos están vendiendo gato por liebre. Y los argentinos no queremos comer gatos, como pasó en 2001, cuando la gente cagada de hambre terminó saqueando supermercados”.

Gramajo describió un escenario de endeudamiento familiar, pagos con tarjetas y billeteras virtuales, y la presencia creciente de prestamistas narcos como último recurso financiero en los barrios. Aseguró que es urgente avanzar en “un modelo económico nacional con centro en el trabajo y la producción” y reclamó la creación de un Estatuto del Trabajador y Trabajadora de la Economía Popular.

La CTA Autónoma aporta su propia mirada

La CTA Autónoma, que participará de las marchas, formó parte del plenario sindical “La reforma laboral que planea el gobierno”. Su secretario general, Hugo “Cachorro” Godoy, llamó a fortalecer la organización en los territorios y en los lugares de trabajo para enfrentar el avance de La Libertad Avanza. “Tenemos que poner en estado de movilización a nuestro pueblo para que la reacción sea masiva y contundente, y que el paro necesario sea también un paro comunitario”, expresó.

Un deterioro profundo en múltiples sectores

De acuerdo con la UTEP, la situación económica y social empeoró con la suspensión de la obra pública en más de 5.000 barrios populares, el impacto de las importaciones en la producción textil, la caída del precio del cartón para las familias cartoneras y la crisis en la agricultura familiar. A esto se suma la desfinanciación de espacios comunitarios y la violencia institucional que “estigmatiza y persigue” a quienes trabajan en el espacio público.

Las protestas se replicaron en los últimos días en Plaza Congreso, Bahía Blanca, Mendoza, Salta, Rosario, Ushuaia y Jujuy, principalmente contra el intento del Gobierno de modificar la Ley de Glaciares, en un marco de reclamos socioambientales y territoriales.

Un frente de lucha ampliado

En paralelo, ATE, las dos CTA, Libres del Sur y movimientos piqueteros acordaron un cronograma conjunto de protestas que incluye paros escalonados, movilizaciones y una contrapropuesta técnica a la reforma laboral. Denunciaron además que los puntos más regresivos del DNU 70/23, titulado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, ya fueron declarados inconstitucionales y que existe un intento oficial por “fragmentar al movimiento obrero bajo la excusa de la modernización”.

Las tensiones que atraviesan diciembre

La crisis alimentaria, la falta de empleo y la reforma laboral concentran los principales reclamos. Para Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP, el debate sobre el Estatuto de la Economía Popular “es fundamental para poder blanquear el trabajo sin derechos”. También reclamó un aumento del Salario Social Complementario, que —dijo— debe equivaler a la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Castro anticipó un diciembre complejo: “Estamos convencidos de que nuestro pueblo va a pasar una Navidad muy triste”. Según su análisis, se profundizarán las asambleas barriales, incluso en zonas de clase media-baja, ante una crisis cuyo eje central “está vinculado al trabajo”.

Las exigencias de las organizaciones

Los movimientos sociales exigen:

Actualización inmediata del Salario Social Complementario.

Reindexación automática de la AUH.

Bono de fin de año para trabajadores informales.

Reactivación de obras en barrios populares.

La UTEP recordó que 8,8 millones de personas integran la economía popular y advirtió que la reforma laboral profundizará la exclusión si no incorpora un régimen propio que formalice y proteja al sector.

El Gobierno aplicará el protocolo antipiquetes

Desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, confirmaron que el protocolo antipiquetes se aplicará sin excepciones. Solo se permitirá la “circulación ordenada de columnas” y se impedirán acampes y cortes prolongados. En la Casa Rosada relativizan el impacto político de las movilizaciones.

Una agenda que seguirá el 11 de diciembre

Las organizaciones también acompañarán el 11 de diciembre la marcha de organismos de derechos humanos a Plaza de Mayo por el Día Internacional de los Derechos Humanos, en una jornada que buscará unificar demandas y dar volumen político a las movilizaciones de diciembre.