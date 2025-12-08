El exjefe del Ejército César Milani reabrió el debate militar y político en medio de la tensión por la compra de los aviones F-16 y el futuro del peronismo. En declaraciones recientes, el teniente general retirado combinó críticas al Gobierno nacional con un fuerte diagnóstico interno: “Tengo muchas ganas de participar en política. El peronismo necesita una renovación importante”.

Milani, que estuvo al frente del Ejército durante la presidencia de Cristina Kirchner, aseguró que la discusión en su espacio “no pasa solo por la edad”, sino por la falta de cuadros con ideas nuevas. “Hay dirigentes jóvenes que son viejos, y dirigentes que no son viejos y tienen ideas innovadoras”, sostuvo.

F-16: críticas por su “inutilidad estratégica”

La compra de los 24 F-16 daneses volvió a exponer las diferencias sobre la política de Defensa. Milani insistió en que los aviones adquiridos por el Gobierno de Javier Milei “no cambian la correlación estratégica” ante un eventual conflicto en el Atlántico Sur. “Los F-16 son inútiles para nuestra principal hipótesis de conflicto”, afirmó.

El militar señaló que el paquete elegido carece de misiles modernos de largo alcance, capacidades SEAD/DEAD, apoyo AWACS y autonomía suficiente para operar a grandes distancias. También remarcó que la infraestructura de mantenimiento de la Fuerza Aérea está por debajo de los estándares necesarios. “La OTAN jamás lo permitiría”, expresó.

En su análisis, recordó además que Estados Unidos y el Reino Unido —ambos miembros de la OTAN— mantienen restricciones tecnológicas que limitan cualquier avance argentino en términos de disuasión real. “Seguimos igual de indefensos que antes”, sostuvo al cuestionar la “celebración marketinera” del Gobierno.

Aun así, reconoció un punto favorable: la incorporación de los F-16 permitirá recuperar horas de vuelo, doctrina de caza supersónica y entrenamiento con aviónica más moderna. “Es mejor que nada, esto es evidente”, admitió.

Un debate abierto dentro y fuera del peronismo

Milani comparó la operación con la alternativa chino-pakistaní del JF-17 Block III, que según él habría entregado mayor capacidad estratégica. “Era la mejor alternativa para recuperar capacidad de combate real”, afirmó, y recordó que esa opción incluía radar avanzado, misiles de largo alcance y condiciones financieras más favorables.

Además, cuestionó por qué durante gestiones anteriores del propio peronismo no se concretaron ni esa compra ni la de los blindados 8×8 chinos. “En ambos casos estaba la mejor alternativa que tenía nuestro país”, sostuvo.

Sus declaraciones se dan en un contexto donde el Gobierno de Milei enfrenta críticas por falta de planificación estratégica y por priorizar anuncios de impacto mediático. Milani denunció que la política de comunicación oficial sobre los F-16 “no explica las implicancias reales de la compra”, y que en los últimos veinte años hubo siete ministros de Defensa sin resolver el reequipamiento mínimo de las Fuerzas Armadas.

“Tengo ganas de participar en política”

En paralelo al debate militar, Milani abrió la puerta a involucrarse de lleno en la vida partidaria. “Tengo más ganas que cuando tenía 40 años”, dijo, al asegurar que el peronismo necesita una transformación profunda para volver a conectar con las demandas actuales.

Planteó que la crisis de conducción dentro de su espacio está marcada por “mediocridad” y ausencia de proyectos nuevos. Su mensaje, que combina autocrítica interna y cuestionamientos al oficialismo, vuelve a posicionarlo en un escenario donde el peronismo discute liderazgos, estrategias y su lugar frente al avance del Gobierno nacional.