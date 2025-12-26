Kicillof redobla gestión y presencia en un verano desafiante

Mientras el gobierno nacional avanza con un fuerte recorte del gasto público, Axel Kicillof volvió a marcar diferencias desde la gestión y el territorio. Este viernes, el gobernador bonaerense recorrió las obras de ampliación del Hospital Zonal General de Agudos “Mariano y Luciano de la Vega”, en Moreno, donde entregó tres ambulancias de alta complejidad y volvió a cuestionar la falta de diálogo con la Casa Rosada. “Es de público conocimiento que el Presidente no quiere recibirnos”, afirmó, en un mensaje con fuerte contenido político.

Según expresó el mandatario, la negativa de Javier Milei a mantener reuniones con la Provincia responde a un motivo concreto: “Sabe que iríamos a reclamar los equipos que se necesitan en este hospital y todos los demás recursos que les debe a los y las bonaerenses”. En ese marco, Kicillof sostuvo que el Presidente “nunca va a contar con nuestra obediencia”, al considerar que sus políticas “no traen nada bueno para la provincia de Buenos Aires”.

La actividad en Moreno se inscribió en una estrategia más amplia del Ejecutivo provincial, que busca sostener la inversión en áreas sensibles como la salud pública en un contexto económico adverso y de fuerte tensión política con el Gobierno nacional.

Obras, ambulancias y un mensaje político

Con la entrega de las tres ambulancias, la Provincia alcanzó las 425 unidades incorporadas desde el inicio de la gestión. Durante la recorrida, Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; la intendenta de Moreno, Mariel Fernández; y autoridades del hospital.

“Este es el resultado de un plan que iniciamos apenas llegamos a la provincia: después de muchos años de desinversión, nos llena de orgullo poder reinaugurar quirófanos y mejorar las instalaciones de los hospitales públicos bonaerenses”, señaló el gobernador. Y agregó: “Este esfuerzo vale doble porque ahora lo hacemos con un Gobierno nacional que quiere destruir al Estado desde adentro”.

La ampliación del hospital incluye cuatro nuevos consultorios externos para urología y cuidados paliativos, obras en quirófanos y en el futuro servicio de hemodinamia, además de remodelaciones en internación y esterilización. También se suman nuevas salas de pediatría y gineco-obstetricia, lo que permite mejorar en un 30% la capacidad de respuesta en áreas clave.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que estas obras forman parte de una política sostenida de fortalecimiento del sistema de salud público bonaerense, en contraste con el escenario nacional.

Verano con viento en contra y presencia territorial

La actividad en Moreno se da en la antesala de un verano complejo para la provincia de Buenos Aires. Según reconocen en el propio oficialismo, el atraso cambiario y la caída del consumo anticipan una temporada más difícil que en años anteriores, con impacto directo en el turismo y las economías locales.

En ese contexto, Kicillof desplegará una agenda territorial intensiva durante enero, con visitas semanales a distintos distritos bonaerenses. El esquema combinará conferencias de prensa y reuniones productivas, con paradas previstas en municipios turísticos como Villa Gesell, Chascomús, San Pedro, Necochea, Quequén y Lobos, entre otros.

“Es más barato irse a comprar ropa o vacacionar afuera que consumir lo que producimos acá. Eso es una sentencia de muerte para la industria nacional y para el turismo en nuestras ciudades”, advirtió el gobernador en declaraciones recientes, al cuestionar el rumbo económico del Gobierno nacional.

Estado presente y proyección política

Frente a este escenario, la Provincia busca sostener la inversión pública durante la temporada. Bajo el lema “mientras vos descansás, nosotros trabajamos para cuidarte”, el Operativo de Sol a Sol desplegará más de 20.000 policías, nuevos patrulleros y motos, además de controles viales. En materia sanitaria, se sumarán ambulancias de refuerzo, un helicóptero sanitario y postas del programa Marea Sanitaria.

El Banco Provincia también acompañará con líneas de crédito, promociones con Cuenta DNI y facilidades para el sector turístico, mientras que en infraestructura se anunció la licitación de la transformación en autovía del tramo Mar de Ajó–Pinamar de la ruta 11.

Más allá de la gestión, el verano tendrá un fuerte componente político. La presencia constante en el territorio apunta a consolidar la marca de gobierno de Kicillof en medio de la interna del peronismo bonaerense y de cara al armado del Movimiento Derecho al Futuro, relanzado recientemente en Ensenada, con proyección nacional.

“Estamos orgullosos de poder decir que, a diferencia del Gobierno Nacional, cada esfuerzo que hacemos está pensado para que haya más salud, educación y trabajo”, resumió Kicillof. Un mensaje que sintetiza la estrategia bonaerense frente al ajuste y que marca el pulso político del verano.