El intendente de La Plata, Julio Alak, reinauguró la primera etapa de las obras en el Salón Dorado del Palacio Municipal, donde se realizó una obra integral de puesta en valor y se restauraron, repusieron y reconstruyeron los vitrales históricos.

El acto contó con la proyección de un video institucional, un concierto de jazz tributo a Frank Sinatra y palabras alusivas del jefe comunal y María Paula Farina Ruiz, la técnica superior en vitrales designada por la Municipalidad para recuperar las emblemáticas piezas.

“La puesta en valor del Salón Dorado ilustra con claridad el tiempo que estamos viviendo los platenses: el fin de la decadencia y el renacimiento de una ciudad reconocida en el mundo por la riqueza de su patrimonio cultural y arquitectónico”, expresó Alak.

“Cada veta que pulimos y protegemos es parte del suelo que sostiene nuestra historia institucional y cultural”, remarcó el mandatario, y aseguró: “Recuperar este patrimonio es reafirmar que La Plata es una ciudad de vanguardia que no olvida sus raíces; entender que el progreso no es demoler el pasado, sino integrarlo al futuro".

Previo a la intervención, que alcanzó 93 metros cuadrados de vitral distribuidos en 168 paños, se realizó un exhaustivo análisis del lugar que incluyó un relevamiento fotográfico, el desmontaje y traslado de los paños, pruebas de limpieza, la consolidación y reintegración de plomos, vidrios y pinturas y el remasillado y la protección de las piezas.

A continuación, se avanzó en la restauración de los vitrales, la reposición de piezas faltantes, la reconstrucción de paños inexistentes, la colocación de contravidrios, el reemplazo total de las varillas que sostienen los paños, el acondicionamiento de los elementos circundantes y la instalación de 26 nuevos sistemas de protección exterior de hierro con vidrio de seguridad.

Como parte de la puesta en valor del Salón Dorado municipal también se acondicionaron las puertas de ingreso, se refaccionaron los pisos, se repararon cerraduras y herrajes originales, se trabajó sobre las molduras y se ejecutaron otras reparaciones estructurales.

El Palacio Municipal de La Plata fue inaugurado oficialmente el 19 de noviembre de 1885, apenas tres años después de la fundación de la ciudad. El Salón Dorado, como corazón del edificio, se estrenó en esa misma jornada durante los festejos del tercer aniversario de la capital bonaerense.





Alak inauguró el segundo tramo de la nueva avenida 60 en Los Hornos

El intendente de La Plata, Julio Alak, inauguró el segundo tramo de la avenida 60 en Los Hornos, que va desde 137 hasta 143, como parte del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano que lleva adelante la Municipalidad en todo el partido.

“La avenida 60 es un eje central para la ciudad y su puesta en valor forma parte de una planificación integral que apunta a ordenar el tránsito y mejorar la calidad de vida en los barrios”, expresó Alak, quien estuvo acompañado por la diputada provincial Lucía Iañez.

La ejecución contempló el estrechamiento de la rambla con el objetivo de generar un carril adicional de circulación por mano y la nueva pavimentación de la calzada en ambos sentidos.

Además, los trabajos incluyeron tareas hidráulicas, forestación, semaforización y la renovación de luminarias con el objetivo de optimizar la circulación vehicular y poner en valor el espacio público en la zona.

En la primera etapa, que comenzó en abril y culminó en agosto, la intervención se realizó desde calle 131 hasta 137. Luego, avanzó hasta la avenida 143, empalmando con la nueva pavimentación de la avenida 143 entre 59 y 61, y en una tercera etapa se extenderá hasta 167.

Cabe destacar que en Los Hornos el Plan de Mantenimiento Urbano abarca la ejecución 300 nuevas calles, 71 con cordón cuneta, 83 con carpeta asfáltica y 144 de tierra, además de la iluminación de 199 arterias y la reparación de 17.330 luminarias.

Asimismo, en el marco del Plan Escuelas en Obra articulado con la Provincia, la localidad recibió mejoras en cuatro escuelas primarias, un jardín de infantes, tres secundarias y una secundaria de adultos, mientras que la segunda etapa alcanzará a tres secundarias, cuatro jardines, dos primarias y una escuela pedagógica.