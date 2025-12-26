El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió las obras de ampliación en el Hospital Zonal General de Agudos “Mariano y Luciano de la Vega”, en el municipio de Moreno, donde además puso en funcionamiento tres ambulancias de alta complejidad. Con esta entrega, la Provincia completó un total de 425 unidades incorporadas desde el inicio de la gestión. La actividad se desarrolló junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak; la intendenta local, Mariel Fernández; y el director asociado del hospital, Matías Provenzano.

Una inversión sostenida en salud pública

Durante la recorrida, Kicillof destacó el proceso de inversión que se lleva adelante en el sistema sanitario bonaerense. “Este es el resultado de un plan que iniciamos apenas llegamos a la provincia: después de muchos años de desinversión, nos llena de orgullo poder reinaugurar quirófanos y mejorar las instalaciones de los hospitales públicos bonaerenses”, afirmó el Gobernador.

En ese sentido, remarcó el rol del personal sanitario y el contexto actual: “Este esfuerzo vale doble porque ahora lo hacemos con un Gobierno nacional que quiere destruir al Estado desde adentro: en este fin de año quiero agradecerles a todos los trabajadores de la salud que, a pesar de las dificultades, nunca les dicen a sus vecinos que no hay plata y siempre están preparados para tender una mano”.

Críticas al Gobierno nacional

Kicillof también se refirió a la relación con la administración nacional. “Es de público conocimiento que el Presidente no quiere recibirnos. Yo sé por qué lo hace: sabe que iríamos a reclamar los equipos que se necesitan en este hospital y todos los demás recursos que les debe a los y las bonaerenses”, sostuvo. En la misma línea, señaló: “Milei debe comprender que nunca va a contar con nuestra obediencia porque estamos convencidos de que sus ideas no traen nada bueno para la provincia de Buenos Aires”.

Las obras en el Hospital de Moreno

La ampliación del Hospital “Mariano y Luciano de la Vega” contempla la construcción de cuatro nuevos consultorios externos destinados a las unidades de urología y cuidados paliativos, además de obras en las áreas de quirófano y en el futuro servicio de hemodinamia. El proyecto incluyó también remodelaciones en los sectores de internación y esterilización, así como la incorporación de nuevas salas de pediatría y gineco-obstetricia. Estos trabajos permitieron mejorar en un 30% la capacidad de respuesta del hospital en áreas consideradas clave para la atención de la comunidad.

El sistema de ambulancias y la red sanitaria

Por su parte, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, subrayó la transformación del hospital en los últimos años. “Estamos muy orgullosos de lo que ha cambiado el Hospital de Moreno en estos seis años: no fue casualidad, fue gracias al compromiso del Gobierno provincial de invertir sumas históricas en el mantenimiento y la mejora del sistema de salud público”, expresó.

Además, resaltó la importancia del sistema de emergencias: “Además, para lograr una red sanitaria al alcance de todos, el servicio de ambulancias era clave: con las de hoy, alcanzamos las 425 entregadas desde 2019 en toda la Provincia”.

El impacto en el municipio

Durante la jornada, las autoridades entregaron dos ambulancias de alta complejidad para disposición del municipio y una para el Hospital materno “Estela de Carlotto”. Al respecto, la intendenta Mariel Fernández remarcó: “Necesitábamos de estas obras y de las nuevas ambulancias para seguir cuidando a la población de Moreno: en este contexto tan difícil, en el que estamos abandonados por el Gobierno nacional, solo podíamos lograrlo gracias al esfuerzo y la articulación permanente entre el municipio y la Provincia”.

En la misma línea, el director asociado del hospital, Matías Provenzano, señaló: “Estamos muy contentos porque las obras de ampliación fueron indispensables para mejorar el transitar de todos los usuarios por las instalaciones, y ahora estas nuevas ambulancias vienen a potenciar la calidad de atención a toda nuestra comunidad”.

Un cierre con eje en las políticas públicas

Para finalizar, Kicillof volvió a poner el foco en el rumbo de la gestión provincial. “Estamos orgullosos de poder decir que, a diferencia del Gobierno Nacional, cada esfuerzo que hacemos está pensado para que haya más salud, educación y trabajo”, concluyó.

Del acto participaron la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; y de Trabajo, Walter Correa; el subsecretario de Transporte Terrestre, Damián Contreras; la diputada provincial Noelia Saavedra; el presidente del Concejo Deliberante, Emmanuel Fernández; el director de la Región Sanitaria VII, Emmanuel Álvarez; los directores asociados del hospital Federico Cristofanetti y Soledad Fernández; además de funcionarias y funcionarios locales.