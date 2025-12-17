Desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), la jefa comunal del distrito de Moreno, Mariel Fernández, remarcó el compromiso de su gobierno en materia de seguridad y al respecto informó: "Incorporamos 15 móviles nuevos a la Guardia Urbana Municipal para fortalecer la prevención y la seguridad en todo Moreno".

La mandamás explicó que "Fueron adquiridos a través de Provincia Leasing y presentados en el Distrito Ecológico Roggero, una zona clave para el desarrollo turístico de nuestro municipio, donde reforzamos el control y la prevención para brindar tranquilidad a nuestra comunidad y a todas y todos los visitantes que recibimos".

"Con estas nuevas patrullas, completamos una flota de más de 40 móviles destinados a la Guardia Urbana Municipal", explicó.

Y agregó "A pesar de la difícil situación económica que atravesamos, realizamos un gran esfuerzo para seguir invirtiendo en el cuidado de nuestra comunidad".

Programa Compre Barato

Mariel Fernández se reunió con comerciantes que participan del Programa Compre Barato. "Se trata de una política que implementamos desde el 2022 para que las familias de Moreno puedan conseguir buenos precios en alimentos y pasar las fiestas dignamente", informó la intendenta.

"Acordamos precios justos en carnes, verduras, frutas, lácteos y productos de primera necesidad. Una iniciativa que es buena para todas y todos: para el municipio, los comerciantes y la comunidad", explicó en sus redes.

"En esta situación económica complicada, cuidamos más a nuestra población. Agradecemos a la cámara de comercio de supermercados chinos, a los comercios, frigoríficos e industrias por su colaboración", dijo Fernández.

Mariel Fernández encabezó entrega de diplomas en la Universidad de las Artes

"Entregamos diplomas a las y los 95 estudiantes que finalizaron las diplomaturas de la sede de la Universidad Nacional de las Artes en Moreno, junto al Decano del Departamento de Folklore, Víctor Giusto. Una articulación que celebramos porque la identidad cultural es fundamental en la historia de lucha de las y los trabajadores, y es un eje transversal a todo nuestro gobierno municipal", declaró la alcalde de Moreno.

Y agregó "En cada rincón de Moreno hay expresiones de folclore, y además de hacerlo con amor, es importante hacerlo con técnica y con belleza, por eso lo importante de esta formación. Y lo más valioso es que el aprendizaje se comparta y circule en nuestra comunidad".

Fernández: "Felices 25 años al Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional de Moreno"

Por otro lado, en el marco del 25° aniversario del Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional, se llevó adelante el primer Congreso de Hábitat y Urbanismo para dialogar sobre políticas de integración socio-urbana, el derecho justo al hábitat y el desarrollo urbano planificado.

"También entregamos reconocimientos a trabajadoras y trabajadores, y a quienes administraron el Instituto desde sus inicios. Para nuestro gobierno municipal es fundamental garantizar el derecho a la urbanización, el derecho al disfrute y a proyectos de vida saludables", dijo Fernández.

"Por eso fortalecimos el rol del Estado sobre la planificación de la tierra e implementamos distintas políticas con las que creamos espacios deportivos profesionales; llevamos dignidad a los barrios y a las personas que lo habitan; ponemos en valor nuestra área natural protegida y a todo Moreno; y promovemos el turismo y el desarrollo industrial para generar empleo", resaltó.

Y cerró "Siempre decimos que todas y todos tenemos derecho a vivir en lugares dignos y bellos, y hacemos un gran esfuerzo para poder cumplirlo".