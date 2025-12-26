Bevilacqua pidió por el acueducto Sauce Chico/ Médanos

El intendente municipal del distrito de Villarino, Carlos Bevilacqua, manifestó su preocupación por la falta de agua. Según comentó, él mismo estuvo repartiendo agua durante seis horas para que los vecinos pudieran llenar sus tanques.

En ese sentido, el mandamás solicitó al gobierno nacional y al provincial que los ayuden a financiar lo que considera la única solución: El acueducto Sauce Chico/ Médanos.

En ese marco, Bevilacqua se quejó que "hace treinta años que no hay ninguna solución para este tema" y reiteró que en las Fiestas (24 y 25 de diciembre) él mismo entregó agua e informó que se seguirá repartiendo casa por casa de 14 a 20 horas. "Hoy siguen los empleados municipales a muchas casas que no les entra ni una gota de agua y encima hace 40 grados de calor, es desesperante".

Por su parte, el martes 30 de diciembre Médanos se autoconvoca en ABSA. "No es política, es un pueblo cansado. El agua no es un derecho, es una necesidad", dice el cartel que circula para el reclamo que el propio intendente encabeza hacia Nación y Provincia por la falta de agua.

