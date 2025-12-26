A casi dos meses de los anuncios oficiales, el Gobierno nacional comenzó finalmente a enviar fondos a los municipios bonaerenses afectados por las inundaciones, aunque lo hizo de manera parcial y sin aclarar qué ocurrirá con el resto del dinero comprometido.

Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, ya se giraron 1.046 millones de pesos del Fondo de Emergencia Agropecuaria, una cifra que representa casi la mitad de los 1.900 millones que habían sido anunciados en noviembre.

El envío se formalizó a través de la Resolución 250/2025 y alcanzó a los municipios de Laprida, Roque Pérez, Carlos Tejedor, Las Flores, Carlos Casares, General Guido, 25 de Mayo, Bolívar, Monte y 9 de Julio, todos ellos golpeados por una emergencia hídrica que aún no da tregua en el centro de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, el comunicado oficial evitó precisar qué destino tendrá el remanente de unos 850 millones de pesos que habían sido comprometidos por el propio Gobierno nacional, ni explicó por qué varios distritos afectados todavía no figuran entre los beneficiarios.

Una promesa que llegó tarde y a medias

El plan de contingencia había sido anunciado el 5 de noviembre, con una fuerte puesta en escena encabezada por los entonces vocero presidencial Manuel Adorni y ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, antes de una visita a la ciudad de 9 de Julio, uno de los epicentros de la crisis.

En ese encuentro, Bullrich aseguró que se conformaría un fondo especial con recursos de la Ley de Emergencia Agropecuaria por 1.900 millones de pesos, cifra que luego, desde el propio Gobierno, habría sido elevada a unos 2.100 millones, de acuerdo con información publicada por un medio especializado en agroindustria.

La demora fue admitida por el director de Apoyo Federal a Emergencias (AFE), Santiago Hardie, quien explicó que los expedientes habían quedado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, a cargo de Sergio Iraeta, una vez que los municipios completaron la documentación requerida. “La idea es pagarlo lo antes posible”, había señalado el funcionario, sin precisar plazos.

Mientras tanto, la falta de fondos obligó a intendencias y productores a afrontar con recursos propios gastos urgentes, como combustible, piedra y tareas básicas para sostener la transitabilidad de los caminos rurales, seriamente afectados por el exceso de agua.

Municipios afuera y silencios oficiales

Además de la incertidumbre sobre el dinero restante, el envío parcial dejó al descubierto exclusiones llamativas. Distritos como General Viamonte y Lincoln, que habían formado parte del primer esquema de intervención nacional, no fueron mencionados en la resolución. Tampoco aparece Pehuajó, pese a que su intendente había denunciado discriminación y luego el propio Hardie confirmó que el municipio estaba contemplado para recibir fondos, aunque no maquinaria.

Según trascendió, los mayores pedidos correspondieron a 9 de Julio (170 millones de pesos), Carlos Casares (100 millones) y Bolívar. En el caso de Casares, su intendente Daniel Stadnik había manifestado públicamente que esperaba la ayuda “antes del pan dulce navideño”, un deseo que finalmente se cumplió, aunque de manera parcial.

Coordinación con la Provincia, pero con resultados desparejos

Desde Nación destacaron que la asistencia no se limitó a los fondos, sino que incluyó el envío previo de maquinaria, coordinado con Vialidad Nacional, Vialidad Provincial y el Ejército, en un esquema de trabajo conjunto con el Gobierno bonaerense. No obstante, productores y vecinos de varias localidades sostienen que la ayuda “no se percibe” y que los caminos continúan intransitables.

La liberación de los fondos se concretó un mes y medio después de la visita de Bullrich a la zona y tras su salida del operativo territorial, que quedó en manos del equipo de la AFE y funcionarios provinciales. Mientras tanto, la emergencia sigue activa y la principal incógnita persiste: cuándo y cómo se completará el dinero prometido por el Gobierno nacional.