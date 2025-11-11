Las inundaciones que golpean desde hace meses al centro y oeste de la provincia de Buenos Aires exponen una nueva disputa entre el gobierno nacional y el bonaerense. Mientras el agua mantiene bajo riesgo productivo a más de cinco millones de hectáreas, el presidente de la Autoridad del Agua (ADA), Damián Costamagna, advirtió que “no hay un plan trazado” por parte de la Nación para coordinar las tareas de asistencia y reparación.

“No tengo precisiones de qué es lo que se ha hecho ni cómo se va a avanzar. No hay un plan trazado”, sostuvo el funcionario provincial. Según detalló, las seis máquinas prometidas por el gobierno nacional “todavía no están operativas” y los fondos de $1.900 millones “alcanzan para un solo día de obra por municipio”.

El monto, según explicó, no permite encarar una respuesta sostenida ante un fenómeno que dejó campos anegados, tambos paralizados y caminos rurales destruidos en municipios como 9 de Julio, Bolívar, Carlos Casares y 25 de Mayo.

Cruce entre Nación y Provincia

El titular de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, respondió que “tampoco sabe cuál es el plan de la provincia” y aseguró que el Gobierno nacional “se está moviendo según las urgencias que señalan los municipios”. “Hay una máquina de Nación trabajando en La Niña, y seguimos llegando a los lugares más afectados”, afirmó.

Sin embargo, Costamagna señaló que en el primer encuentro entre Nación y Provincia —realizado tras los anuncios oficiales— “no hubo definiciones concretas”. “No vinieron con nada en concreto. Se mencionó informalmente el envío de maquinaria, únicamente”, remarcó.

El funcionario bonaerense indicó que, a pesar de la indefinición nacional, la Provincia mantiene su propio operativo con equipos de bombeo, maquinaria y tareas de drenaje. “Hoy no hay una estrategia de fondo ni coordinación sobre dónde actuar primero”, afirmó, y precisó que el consenso con los intendentes es clave para evitar que una decisión “salve una zona pero complique a quienes están aguas abajo”.

Imágenes recientes de las zonas afectadas tomadas por el ingeniero bonaerense Claudio Velazco.

Obras paralizadas y consecuencias en el campo

La situación se agrava por el estancamiento de la Etapa 4 del río Salado, tramo 2, entre Roque Pérez y Saladillo, una obra estructural que permanece detenida desde diciembre de 2023. “Si esa obra de 35 kilómetros no estuviera frenada, los impactos serían mucho menores”, advirtió Costamagna.

El Fondo Hídrico de Infraestructura recaudó más de $260.000 millones entre 2024 y 2025, pero los trabajos no avanzan. Según el funcionario, “toda ayuda es bienvenida, pero la falta de coordinación retrasa los resultados”.

En el distrito de Carlos Casares, las zonas más afectadas son las lecheras de Quiroga, Santos Unzué y Cambaceres, mientras que en 9 de Julio persisten los problemas de acceso a La Niña y en las rutas 65 y 70, hacia General Viamonte. En Bolívar, el exceso hídrico golpea el norte del partido y mantiene aislados a productores rurales.

“Lo primero que hay que asegurar son los cascos urbanos. Muchas veces la maquinaria está allí porque lo primero es salvar vidas”, explicó Costamagna, quien insistió en que, sin una hoja de ruta nacional, los trabajos seguirán siendo fragmentados. “Nación no trazó un plan de trabajo. Si preguntás por una línea de tiempo, ese plan todavía no existe”, concluyó.