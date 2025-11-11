—Intendente, ¿qué balance realiza de este 2025 en lo que respecta a la gestión y la administración del municipio?

Venimos cumpliendo con todos los compromisos. Estamos al día con los proveedores, pagando los sueldos en tiempo y forma, y acordando cada aumento salarial en la mesa de trabajo con los sindicatos. Hasta este momento del año alcanzamos un incremento del 36,6% al básico, lo cual también beneficia a los jubilados municipales.

Además, ya estamos trabajando en un nuevo aumento para noviembre y otro para diciembre. Estaríamos llegando aproximadamente a un 42% de incremento en lo que va del año 2025, siempre con el foco en que también impacte positivamente en los jubilados municipales. Es un dato importante en un contexto económico tan difícil, tanto en la provincia como en el país.

Este gobierno nacional ha hecho un recorte muy importante a las provincias, incluida la de Buenos Aires. Eso también se tradujo en una merma en la coparticipación, algo que afectó a todos los municipios. De todos modos, nosotros contábamos con una reserva importante dentro del municipio, pero esa reserva, con el correr de los meses, se fue utilizando para mantener el equilibrio. Aun así podemos decir que vamos a cerrar el año sin deudas con proveedores, cumpliendo con los aumentos y el pago del aguinaldo, y eso para nosotros es un logro enorme.

—Y mirando hacia adelante, ¿cree que están dadas las condiciones para aprobar el presupuesto local 2026? ¿Percibe voluntad política de todos los sectores?

Sí, creo que el presupuesto se va a aprobar. Nosotros no estamos planteando aumentos de tasas más allá de los ajustes automáticos que se generan por variables externas, como el combustible, el kilo de carne o los cereales. Es decir, no enviamos una fiscal impositiva con aumentos directos, sino que si el gobierno nacional incrementa el valor del combustible o de otros insumos, eso se traslada automáticamente, pero no porque el municipio lo disponga.

Julio Marini junto al gobernador, Axel Kicillof.

—¿Y cómo vienen con la recaudación local?

A pesar de la situación, venimos recaudando bastante bien. Es cierto que muchos comercios y vecinos la están pasando mal con este modelo económico nacional, y eso se nota en una leve caída, pero dentro de todo, seguimos manteniendo niveles aceptables. Esperemos que el año que viene la situación mejore. Yo elijo ser optimista y pensar que vamos a estar mejor.

—En los últimos días, el gobernador Kicillof envió a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2026 junto a la Ley Fiscal y el pedido de endeudamiento. ¿Qué lectura hace de ese envío y qué mensaje le dejaría a los legisladores que deben tratarlo?

El gobernador necesita que se le apruebe el presupuesto, que es fundamental para poder planificar y ejecutar obras en todos los municipios. Espero de los legisladores un gesto de grandeza, que acompañen al gobernador porque realmente se lo merece. Axel recorre toda la provincia, no solo los distritos peronistas, sino también los de la oposición. Ayuda a todos los intendentes, sin importar el color político, y eso hay que reconocerlo.

Por eso digo que los legisladores deberían hacer un balance serio de su gestión. Nunca dejó de acompañar a los intendentes, al contrario, se hizo cargo de muchísimas obras que el gobierno nacional abandonó. En mi caso, por ejemplo, nos frenaron la construcción de un jardín maternal, obras de cloacas y treinta viviendas.

Sin embargo, Axel estuvo a la altura, siempre cerca nuestro, ayudando a que esas obras se concreten. No es casualidad que la gente lo quiera tanto en la provincia de Buenos Aires y que ningún intendente opositor lo critique, porque realmente no lo merece. Es una persona que está cerca de los municipios y de la gente, y eso hoy vale mucho.