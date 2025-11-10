El intendente de Brandsen, Fernando Raitelli, enfrenta uno de los momentos más delicados desde que asumió el poder. En las últimas elecciones legislativas nacionales, La Libertad Avanza se impuso en el distrito, dejando a Fuerza Patria y al jefe comunal camporista expuestos a un fuerte desgaste político que se refleja en el creciente malestar de los vecinos. Los problemas en la salud pública, con un hospital que, denuncian, no tiene insumos ni suficiente personal, se suman a la preocupación por la infraestructura deteriorada: caminos rurales intransitables, calles rotas y barrios que reclaman obras básicas desde hace meses.

El enojo vecinal también se potenció por los aumentos de tasas municipales aprobados en los últimos meses, que impactaron de lleno en sus bolsillos. "La relación del aumento y la prestación de servicios es totalmente irreal, porque hoy Brandsen está muy desmejorado en cuanto a la limpieza y al alumbrado. Hay zonas donde los mismos vecinos han comprado las luces para que el área de alumbrado público venga a cambiárselas y ni siquiera ha tenido ese gesto de valorar que el vecino aparte de pagar las tasas compra su propia luminaria, ni siquiera se las colocan", dijo, tiempo atrás, a GRUPOLAPROVINCIA.COM, Juan Cruz Salgueiro, concejal de Juntos por el Cambio (JxC).

A las problemáticas cotidianas que atraviesa Brandsen se suman nuevas polémicas vinculadas al manejo interno del Municipio. La concejal de Juntos por el Cambio (JXC), Graciela Neira, no ahorró cuestionamientos y apuntó directamente contra el desorden en la administración y la falta de planificación real. Según advirtió, en el último año la gestión de Fernando Raitelli aumentó la planta municipal de manera desproporcionada, incorporando alrededor de 150 personas, además de crear nuevos cargos y secretarías que antes no existían. “Tenemos un plantel muy amplio, tasas aumentadas y los servicios no mejoran”, sostuvo Neira, al remarcar que este escenario “genera en los vecinos una profunda sensación de desconformidad”.

En la misma línea se expresó el edil opositor, Marcos Erregue, en diálogo con este medio: "Si no tenés garantizado el funcionamiento a futuro de los servicios municipales, porque a la Municipalidad la tenés mal administrada, es pan para hoy y hambre para mañana. El pronóstico es malo, la realidad no está buena y el pronóstico es peor".











Una gestión sin rumbo claro

A este panorama se suma la percepción generalizada de que el gobierno local perdió el control de la agenda pública. La figura política de Raitelli también se vio seriamente erosionada por los conflictos internos dentro de su propia fuerza. En septiembre, el intendente camporista protagonizó un violento enfrentamiento con el concejal Lucas Bronicardi, dirigente del Frente Grande que responde al gobernador Axel Kicillof. El episodio ocurrió frente a un local partidario mientras se descargaba mercadería enviada desde la Provincia de Buenos Aires.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en todo el país, muestran a Raitelli llegando en su camioneta, sacando fotos y acercándose al lugar. Bronicardi lo frenó de inmediato: “No lo voy a saludar. ¿Con qué permiso está sacando fotos?”. El cruce subió de tono y el intendente- de acuerdo al relato del edil- golpeó el celular con el que lo filmaban. Acto seguido, empezaron los insultos y los forcejeos.

“Raitelli es patotero y mentiroso”, lanzó Bronicardi tras el incidente, acusando al jefe comunal de tener una actitud violenta y prepotente. “Cuando me doy vuelta, me quiso manotear, casi me vuela el teléfono. Me quiso forcejear y él terminó forcejeando con una chica del espacio, que terminó con el brazo marcado. Acá venimos padeciendo una persecución hace meses desde el conflicto con la termoeléctrica. Muchos vecinos de a pie fueron amenazados, intimidados y hostigados, y Brandsen no estaba acostumbrada a este tipo de actitudes de patoteros, de matones", aseguró el concejal a un medio nacional.

El resultado electoral fue una advertencia: buena parte del electorado le dio la espalda a la lista referenciada en el intendente y se inclinó por la opción libertaria. En un contexto económico y social complejo, el mensaje fue claro: los vecinos quieren un cambio y una gestión que escuche, planifique y solucione.

Hoy, la figura de Raitelli aparece debilitada. El desafío para el intendente será demostrar que todavía tiene capacidad de gestión en un distrito que reclama respuestas urgentes y que, por ahora, solo encuentra excusas.