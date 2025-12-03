El sorpresivo cierre de la planta de Color Living en Pacheco, partido de Tigre, dejó a 40 trabajadores en la calle sin aviso previo y encendió un conflicto que ya llegó al Ministerio de Trabajo bonaerense. El caso expone la gravedad de la crisis que atraviesa la industria maderera y se suma a una serie de cierres y despidos vinculados al derrumbe del consumo y al ingreso masivo de productos importados.

Una decisión intempestiva y fuerte tensión gremial

La empresa atribuyó el cierre a “la caída del consumo y la presión de las importaciones”, factores que, según su postura, hicieron inviable sostener la producción en Pacheco. Pero desde el Sindicato de Trabajadores de la Madera de Zona Norte rechazan esa explicación y aseguran que la actividad venía funcionando con normalidad.

“Fue cerrar la persiana y negociar desde afuera con los obreros, jugando con sus necesidades ya que es fin de año”, afirmó Diego Taborda, secretario de Organización del gremio, quien denunció que los empleados fueron desvinculados “de un día para otro” pese a que la planta operaba sin señales de paralización.

Meses atrás, la firma había intentado iniciar un proceso preventivo de crisis, pero el trámite no avanzó. Finalmente, el cierre se impuso sin preaviso y con telegramas de despido amparados en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago del 50% de la indemnización ante supuesta fuerza mayor.

Sin embargo, durante la audiencia realizada el jueves pasado en la sede tigrense del Ministerio de Trabajo bonaerense, la empresa ofreció pagar el 100% de las indemnizaciones en 18 cuotas, propuesta rechazada por los operarios.

“Que vengan con algo serio si quieren negociar. Si no, el Ministerio va a dictar la conciliación obligatoria”, advirtió Taborda. La audiencia estaba prevista para este martes y, aunque al cierre de esta edición no se habían informado novedades, la reincorporación no parecía factible.

Un golpe a una planta histórica y un sector en retroceso

La fábrica de Color Living, ubicada en Beethoven 624, funcionó durante cuatro décadas y era clave para la producción mueblera del Gran Buenos Aires. Allí trabajaban carpinteros, tapiceros y personal de costura y corte, que mantuvieron actividad normal hasta el último día.

El cierre no solo deja 40 familias sin ingresos: también golpea un sector que viene perdiendo pie desde principios de año. En zona norte, el rubro maderero involucra entre 2.300 y 2.600 trabajadores distribuidos en unos 400 establecimientos entre aserraderos, carpinterías y mueblerías.

Desde el sindicato describen un panorama crítico: actividad “prácticamente nula” en mueblerías, suspensiones encubiertas, recortes de personal del 30 al 40%, retiros voluntarios y cierres repentinos.

El caso se suma a otros recientes vinculados a la apertura de importaciones. En noviembre se conocieron los 220 despidos en Whirlpool en Pilar; Essen echó a 30 empleados; la planta de BDT desvinculó a 37; y distintas fábricas redujeron turnos o frenaron líneas completas.

Incertidumbre por la planta de Córdoba y temor a nuevos cierres

Color Living también tiene una planta más grande en Córdoba, con 400 trabajadores, que por ahora no se vería afectada, aunque el clima tras los despidos generó preocupación interna. El sindicato sospecha que la planta de Pacheco podría reconvertirse como centro logístico para distribuir productos importados, algo que la empresa no confirmó.