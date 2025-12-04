Tras semanas de negociaciones intensas para alcanzar los dos tercios en la Legislatura bonaerense, Axel Kicillof logró finalmente la sanción de la Ley de Financiamiento que habilita un endeudamiento por USD 3.685 millones. La sesión dejó un dato político central: las designaciones en el Banco Provincia, el Consejo de Educación y el Tribunal Fiscal de Apelaciones formaron parte del acuerdo que permitió destrabar la votación.

Ese movimiento detonó la furia del titular de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, quien no solo arremetió contra el oficialismo provincial sino que terminó siendo blanco de críticas internas y externas que lo dejaron expuesto.

El descargo de Pareja y el rol del Banco Provincia en el acuerdo

El foco principal del malestar libertario fue la ampliación y reorganización del directorio del Banco Provincia, eje del entendimiento entre oficialismo y oposición. La nueva Carta Orgánica fija una estructura conformada por un presidente, nueve directores, tres vocales asociados y dos síndicas, con facultades que incluyen desde aprobar planes estratégicos hasta autorizar operaciones financieras y definir la política crediticia.

La votación incluso dividió a los bloques radicales: UCR-Cambio Federal acompañó, mientras que UCR-Somos Buenos Aires votó en contra.

Con esos cargos como parte de la negociación, el Senado aprobó los 14 pliegos que integrarán el directorio y los nuevos puestos. Entre los directores titulares, vocales y síndicas aparecen figuras de Unión por la Patria, el Frente Renovador, el kicillofismo, La Cámpora, el PRO, la UCR y hasta ex integrantes de LLA.

Desde su banca nacional recién estrenada, Pareja estalló. “Otro pacto inescrupuloso, obsceno y explícito entre el gobernador y los mismos de siempre”, lanzó, acusando un acuerdo para “negociar cargos” y “endeudar a los bonaerenses”. Sostuvo que se usó al directorio del Bapro “como botín de guerra” y denunció “negociados de casta”. Aseguró que él y La Libertad Avanza no se correrán del “camino de austeridad fiscal” que marca Javier Milei.

La interna libertaria explotó y lo dejó en evidencia

Pero el intento de instalar un discurso purista le duró poco. Las huestes libertarias afines a Las Fuerzas del Cielo, el sector que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, salieron a cruzarlo con dureza, exponiendo tensiones crecientes dentro del propio espacio.

Uno de los primeros en responder fue Esteban Glavinich —“Traductor Te Ama”—, quien lo interpeló recordándole un hecho que golpeó al armado libertario bonaerense: el video del exfuncionario bonaerense Pablo Morillo, designado por Pareja como candidato en la Segunda Sección, elogiando públicamente a Kicillof. Glavinich le escribió: “Muchas palabras de parte de alguien que no tiene ninguna. Usted puso en LLA-PBA a gente que ve en Kicillof un líder presidenciable”.

Otro usuario libertario redobló la apuesta al señalar que el acuerdo por el endeudamiento también contó con un aporte clave de LLA: la “ausencia” del diputado Ramón Vera, hombre de confianza de Pareja, colaborador en su armado y con pasado peronista, lo que permitió alcanzar el número justo para los dos tercios.

Críticas desde afuera y el pasado que vuelve

Las respuestas no quedaron solo en la interna. Usuarios ajenos al mileísmo también lo cuestionaron sin medias tintas: “De qué hablás? Ustedes se cansaron de repartir cargos en el Congreso”, le lanzó una usuaria. Otro le recordó el endeudamiento con el FMI por parte del ministro de Economía nacional.

Y varios apuntaron directamente a su trayectoria: “Vive de la nuestra desde 2005”, escribió una usuaria, enumerando los cargos públicos que Pareja ocupó durante casi dos décadas: asesor en el Senado, director en el Renaper durante el macrismo y titular de la Secretaría de Integración Sociourbana, donde respaldó la gestión de Fernanda Miño, quien acaba de asumir como diputada nacional de Fuerza Patria.

La ofensiva lo dejó rodeado. En su intento por denunciar “la vieja política”, el propio Pareja terminó enfrentado a acusaciones que lo vinculan con las mismas prácticas que dice combatir, en un momento en el que La Libertad Avanza atraviesa una interna que ya no se esconde y que amenaza con profundizarse.