Villaverde renuncia a su banca y el Senado se prepara para la llegada de Fullone
Tras el comunicado de Lorena Villaverde dirigido a Javier Milei, el oficialismo dio por concluido el conflicto y aguardará la renuncia formal ante la justicia electoral para habilitar la jura de Enzo Fullone.Legislativas04 de diciembre de 2025Andrés Montero
El oficialismo en el Senado decidió dar por finalizado el caso de la senadora electa Lorena Villaverde, luego del comunicado que la actual diputada libertaria difundió dirigido al presidente Javier Milei. La parlamentaria, que había sido cuestionada por la oposición debido a antecedentes judiciales —entre ellos uno vinculado a cocaína—, presentará en las próximas horas su renuncia formal ante la justicia electoral, el paso indispensable para oficializar su salida.
En paralelo, La Libertad Avanza activó el proceso para suplantarla con Enzo Fullone, cuyo diploma ya había sido aprobado el viernes pasado, durante la sesión en la que juraron 23 de los 24 legisladores electos.
Según deslizó una fuente del oficialismo a Infobae, tras la carta en la que Villaverde puso “a su entera disposición” su banca de senadora por Río Negro, en la Casa Rosada se consideró que el episodio quedó resuelto y se evitó una “bola de nieve” política que amenazaba con condicionar el panorama previo a las sesiones extraordinarias previstas para después del 10 de diciembre.
El rol de Patricia Bullrich y la lectura interna en el oficialismo
Dentro de La Libertad Avanza destacaron la intervención de Patricia Bullrich, futura jefa del espacio, quien siguió de cerca el proceso e informó de cada paso a la Casa Rosada con el objetivo de amortiguar posibles daños. Se trata de una situación que el oficialismo buscó controlar desde el inicio, a diferencia de otros momentos de tensión parlamentaria que terminaron sin éxito en meses recientes.
Villaverde, en su mensaje público, apuntó contra lo que definió como un accionar del “viejo régimen”.
“Sectores del viejo régimen han intentado convertir mi situación personal en una herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque violeta en el Senado y desgastar al proyecto de cambio. No voy a ser parte de esa maniobra. No me van a usar como pieza para detener el rumbo que millones de argentinos eligieron”, expresó.
También sostuvo que su decisión tiene fundamentos personales: “Mis hijos están antes que cualquier cargo, porque ninguna ambición política vale más que su bienestar”.
Y agregó: “Fui víctima de operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas… aceptar continuar bajo esas condiciones sería convalidar el daño y poner en riesgo a mi familia. No lo voy a hacer”.
Cuestionamientos a la falta de documentación
A pesar del cierre político, dentro del oficialismo quedó una pregunta abierta: por qué Villaverde no presentó toda la documentación de la justicia estadounidense para respaldar su defensa en el momento más crítico. “Acompañar con papeles flojos, no”, advirtió un dirigente de peso del espacio.
Aunque parte de esa documentación pudiera aparecer más adelante, con la renuncia que se concretará en las próximas horas el capítulo quedará oficialmente cerrado. El futuro de Villaverde en la Cámara de Diputados dependerá ahora de la decisión que tome su propio bloque, ya que para una eventual expulsión la oposición necesitaría reunir dos tercios de los votos.
Desde La Libertad Avanza pidieron calma: “Es momento de calmar las aguas ahora. La agenda que viene es importante y este tema concluyó”, señalaron, remarcando la intención de darle un cierre “constitucional y ético”.
La asunción de Enzo Fullone y el foco en las extraordinarias
Una vez iniciado el período de sesiones extraordinarias, Enzo Fullone jurará en la primera convocatoria del Senado, completando así el cuerpo con sus 72 integrantes. Para el oficialismo, cada voto será determinante frente al temario que el Ejecutivo buscará impulsar.
La expectativa es que la Casa Rosada convoque la semana próxima y que el Senado se enfoque en la reforma laboral, uno de los pilares que pretende avanzar antes de fin de año. Sin embargo, en la Cámara alta la mayoría de los bloques no ve sencillo un trámite exprés. Mientras Patricia Bullrich se muestra confiada, la oposición mantiene sus reservas frente a un proyecto que aún no fue presentado por el Ejecutivo.
