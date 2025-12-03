Diputados: quiénes asumen y cómo queda el mapa político 2025

La Cámara de Diputados vivirá hoy una jornada clave con la jura de 127 legisladores, en un escenario marcado por movimientos frenéticos entre bloques que alteraron por completo la composición interna del recinto. La ceremonia, prevista para las 13, no solo pondrá nombre y rostro a los nuevos diputados, sino que cristalizará las maniobras que en las últimas semanas permitieron que La Libertad Avanza se convirtiera en la primera minoría parlamentaria. También quedará confirmada la continuidad de Martín Menem como presidente de la Cámara.

“Fueron días movidos. Todos queriendo caranchearse diputados”, resumió uno de los legisladores que cambió de bancada en las últimas 24 horas. La frase, descontracturada pero cruda, refleja el clima de pasillo que sacudió al Congreso: pases inesperados, negociaciones exprés y un reordenamiento que golpeó especialmente al PRO, que perdió 12 miembros y quedó reducido a la mitad.

El salto libertario y la pérdida de poder del PRO

En apenas días, La Libertad Avanza pasó de tener 83 a 95 diputados, un crecimiento que modificó por completo el equilibrio de fuerzas. El avance se dio gracias a incorporaciones provenientes de tres espacios diferentes, sumado al impacto del recambio legislativo, que reforzó al oficialismo desde las urnas.

El bloque libertario también mostró una transformación interna: ya no es el grupo inexperto que debutó en el Congreso en 2023. La llegada de dirigentes con trayectoria en gestión pública, muchos provenientes del PRO, dotó al espacio de una musculatura política más sólida.

Entre los nombres más resonantes aparecen el ministro de Defensa Luis Petri, la exdirectora del Correo Argentino Gladys Humenuk y el intendente formoseño Atilio Basualdo. A ellos se suman funcionarias alineadas con la expansión territorial libertaria, como Gabriela Muñoz y Eliana Bruno de ANSES, o Joaquín Ojeda del PAMI.

El recambio generacional dentro de La Libertad Avanza

Uno de los rasgos más llamativos del nuevo Congreso será la juventud del bloque libertario. Agustín Pellegrini y Valentina Ravera, ambos santafesinos de 25 años, se convirtieron en los diputados más jóvenes desde el retorno democrático. También destacan la bonaerense Andrea Vera (29) y el riojano Gino Visconti (31), reflejando un recambio generacional que el oficialismo exhibe como parte de su identidad.

La trama territorial detrás del armado de listas

El fortalecimiento del bloque oficialista también se explica por la estructura construida por dirigentes con experiencia territorial. Entre ellos, Martín y “Lule” Menem, Sebastián Pareja y Gabriel Bornoroni, quienes ubicaron a figuras de confianza como Hernán Urien, Rubén Torres o Gonzalo Roca en posiciones expectantes. Este entramado profundiza el poder interno del oficialismo y consolida liderazgos provinciales clave.

Provincias Unidas y el nuevo eje federal

Mientras el oficialismo crece, otro grupo busca ganar volumen propio: el espacio provincialista articulado entre dirigentes de Misiones, Catamarca, Salta y Tucumán. La figura del exgobernador misionero Oscar Herrera Ahuad será central en esta construcción. También se sumará Claudio Álvarez, referente sindical de San Luis, dentro del bloque Coherencia.

Al mismo tiempo, otros espacios tradicionales ven reducido su peso. La UCR mostrará un bloque más chico, pero con dirigentes experimentados como Darío Schneider y Guillermo Agüero. El PRO también preserva nombres de peso, como Fernando De Andreis y Alejandro Finocchiaro, aunque su volumen parlamentario quedó severamente limitado.

La nueva composición de la Cámara

La imagen final del recinto muestra un Congreso mucho más fragmentado, con La Libertad Avanza a la cabeza, desplazando a Unión por la Patria.

Cómo quedan los bloques

La Libertad Avanza: 95 diputados

Unión por la Patria: 93 diputados

Provincias Unidas: 18 diputados

PRO: 12 diputados

Innovación Federal: 7 diputados

UCR: 6 diputados

Coherencia: 4 diputados

Frente de Izquierda: 4 diputados

Independencia: 3 diputados

Elijo Catamarca: 3 diputados

Encuentro Federal: 2 diputados

Coalición Cívica: 2 diputados

PJ San Luis: 2 diputados

MID: 2 diputados

Producción y Trabajo: 2 diputados

La Neuquinidad: 1 diputada

Defendamos Córdoba: 1 diputada

Quiénes son los diputados electos

Entre los 127 legisladores electos el 26 de octubre se destacan decenas de nuevos nombres que ampliarán la bancada oficialista. Por La Libertad Avanza ingresan, entre otros: Karen Reichardt, Sebastián Pareja, Gladys Humenuk, Rubén Torres, Joaquín Patricio Ojeda, Hernán Urien, Andrea Vera, Agustín Pellegrini, Valentina Ravera, Gonzalo Roca, Alejandro Fargosi y Laura Rodríguez Machado.

El oficialismo también suma figuras como Enrique Lluch, Luis Petri, Álvaro Martínez, Mercedes Goitía, Abel Chiconi, Gino Visconti y Adrián Ravier.

Por Fuerza Patria jurarán dirigentes de peso como Jorge Taiana, Juan Grabois, Agustina Propato, Hugo Moyano, Itai Hagman, Nicolás Trotta, Teresa García y Santiago Roberto.

Provincias Unidas incorpora a Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Martín Lousteau y María Inés Zigarán. El FIT mantiene su representación con Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Romina Del Plá.

También asumirán representantes provinciales como Natalia de la Sota (Córdoba), Karina Maureira (Neuquén), Carlos Jaime Quiroga (San Juan) y Jorge Fernández (San Luis), en un Congreso que refleja más que nunca la diversidad política y territorial del país.