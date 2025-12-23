El artículo 30 del Presupuesto 2026 enciende alertas en el Senado

El Gobierno nacional atraviesa horas de tensión en el Senado a raíz de un artículo del Presupuesto 2026 que podría poner en jaque la aprobación de la ley de gastos. Se trata de un recorte que ya superó el filtro de la Cámara de Diputados, pero que enfrenta resistencias en un sector dialoguista de la Cámara alta, particularmente dentro de la Unión Cívica Radical (UCR). El kirchnerismo, atento a ese escenario, busca abrir una fisura para debilitar la iniciativa y forzar al Ejecutivo a una tercera prórroga presupuestaria.

A la espera de una sesión convocada para el mediodía de este viernes, en el oficialismo senatorial se encendieron las alarmas ante la posible negativa de legisladores radicales a acompañar el artículo 30 del Presupuesto 2026. Ese capítulo apunta a la poda de partidas vinculadas a fondos educativos, entre otros puntos sensibles.

Un proyecto que pasó de trámite a problema

La situación no es menor. El Presupuesto pasó de ser una norma que el Gobierno consideraba relativamente sencilla de sancionar a convertirse en un dolor de cabeza en el Congreso. El punto de quiebre fue el traspié que sufrieron los diputados libertarios al intentar sostener un capítulo que, combinado con ciertos “guiños” de la Casa Rosada, terminó por dinamitar la emergencia en discapacidad y el blindaje de los presupuestos universitarios.

Tras ese episodio, desde Balcarce 50 comenzaron a circular versiones confusas sobre el futuro del proyecto. Algo de calma llegó cuando se definió dictaminar la reforma laboral y dejarla en pausa, al menos hasta febrero próximo, siempre y cuando el Ejecutivo vuelva a convocar a sesiones extraordinarias.

Advertencias desde la oposición dialoguista

En ese contexto, la oposición dialoguista fue clara con la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich: los proyectos de Presupuesto 2026 y de inocencia fiscal debían ser sancionados tal como llegaron desde Diputados. Anteayer, la ex ministra de Seguridad volvió a sondear posiciones en una reunión por Zoom y recibió la misma respuesta.

Sin embargo, pasó casi desapercibido un dato clave: en el Senado hay legisladores radicales con un fuerte vínculo con el sistema educativo. Entre ellos, Maximiliano Abad, senador por Buenos Aires, quien militó como titular de la Federación Universitaria Argentina (FUA) a favor de una norma educativa que ahora La Libertad Avanza busca derogar. También aparece Flavio Fama, ex rector durante largos años de la Universidad Nacional de Catamarca.

Qué elimina el artículo 30

El artículo 30 del Presupuesto 2026 no solo aborda la cuestión educativa. También propone derogar disposiciones vinculadas al Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; a la Educación Técnico Profesional; y al Fondo Nacional de la Defensa. Semanas atrás, ya habían llegado al Congreso quejas desde el interior del país por estos recortes.

En detalle, el primer punto establece: “El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley 26.075, el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al SEIS POR CIENTO (6%) del Producto Interno Bruto (PIB)”.

El segundo ítem mantiene una lógica similar, aunque con menor intensidad, para las partidas destinadas a ciencia y tecnología. El tercero crea “el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional que será financiado con un monto anual que no podrá ser inferior al CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2%) del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional, que se computarán en forma adicional a los recursos que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tiene asignados a otros programas de inversión en escuelas”.

El cuarto punto refiere al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) y fija porcentajes progresivos de financiamiento: “0,35% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado por el Sector Público Nacional para el año 2020”; 0,5% en 2021; 0,65% en 2022; y “hasta alcanzar el 0,8% para el año 2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios”. Un desafío directo para el flamante ministro del área, el militar Carlos Presti.

Los números y las dudas en el recinto

El conteo previo del oficialismo incluye 21 legisladores de La Libertad Avanza —a los que se sumaría el rionegrino Enzo Fullone, una vez que jure al inicio de la sesión del viernes—, 10 de la UCR, tres del PRO y un grupo de senadores provinciales. En total, 44 voluntades, aunque no todas garantizadas.

En principio, algunas bajas no impedirían avanzar con el plan del Gobierno. Sin embargo, la incógnita pasa por si existen más objeciones al artículo 30. La experiencia indica que podrían surgir reclamos y posicionamientos de último momento que compliquen aún más el clima político. En ese escenario, Bullrich deberá seguir con atención cada movimiento.

El rol del kirchnerismo y el escenario abierto

El kirchnerismo no perdió tiempo. De la mano del chaqueño Jorge Capitanich, quien sería el miembro informante del bloque para rechazar el Presupuesto 2026, recibió a estudiantes de escuelas técnicas. Si el artículo 30 cae en una votación en particular, la Casa Rosada no tendría otra alternativa que levantar campamento.

Mientras tanto, continúan las idas y vueltas y los llamados desde Balcarce 50 a los sectores dialoguistas. El desenlace sigue abierto y el Presupuesto 2026 vuelve a quedar atrapado en una negociación que, lejos de cerrarse, suma nuevos capítulos de incertidumbre.