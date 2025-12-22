La actividad económica volvió a caer en octubre

La actividad económica registró en octubre de 2025 una caída del 0,4% mensual, según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El dato surge del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que mostró además una suba interanual del 3,2%, aunque con señales claras de desaceleración en el corto plazo.

De esta manera, la economía interrumpió una racha de tres meses consecutivos de crecimiento, luego de las mejoras registradas entre julio y septiembre. En tanto, el indicador tendencia-ciclo se mantuvo sin cambios respecto al mes anterior.

Qué explica la caída del EMAE en octubre

La baja mensual se dio pese al crecimiento interanual, un contraste que refleja un escenario de recuperación heterogénea, con sectores que traccionan y otros que continúan rezagados.

Según el informe oficial, trece de los dieciséis sectores que componen el EMAE mostraron subas frente a octubre de 2024, aunque el impacto positivo se concentró en pocas actividades.

Los sectores que más crecieron en octubre

Entre los rubros con mayor expansión interanual se destacaron:

Pesca: 91,4%

Intermediación financiera: 22,8%

Impuestos netos de subsidios: 8,1%

Explotación de minas y canteras: 8,1%

La intermediación financiera fue, además, la actividad con mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida por actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que crecieron 3,9%.

Los sectores que siguen en retroceso

En contrapartida, tres sectores registraron caídas interanuales, restando en conjunto 0,52 puntos porcentuales a la variación del indicador:

Industria manufacturera: -2,7%

Hoteles y restaurantes: -1,0%

Administración pública y defensa; planes de seguridad social: -0,8%

La persistente debilidad de la industria y de los sectores vinculados al consumo vuelve a quedar en evidencia, en un contexto de ajuste, caída del poder adquisitivo y menor dinamismo de la demanda interna.

Un crecimiento que muestra señales de agotamiento

Desde el Centro de Política Económica (CEPEC) advirtieron que los datos confirman una economía que crece en términos interanuales, pero con señales de desaceleración en el corto plazo.

“El crecimiento actual se apoya principalmente en los servicios financieros e inmobiliarios, favorecidos por un contexto de tasas de interés y financiamiento más atractivo para la operatoria financiera, mientras que la producción industrial y los sectores ligados al consumo continúan mostrando una dinámica más débil”, señalaron desde el centro de estudios.

El diagnóstico refuerza la idea de un crecimiento desigual, con sectores ganadores y perdedores, y con interrogantes abiertos sobre la sostenibilidad de la recuperación en los próximos meses.