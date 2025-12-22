La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi, luego de haber sido intervenida quirúrgicamente el sábado por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, según informó el centro de salud en un nuevo parte médico difundido este lunes.

El informe oficial confirmó que la evolución clínica es favorable, aunque se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento indicado por el equipo médico.

Qué dice el parte médico del Sanatorio Otamendi

De acuerdo al comunicado firmado por la directora médica del sanatorio, Dra. Marisa Lanfrandoni, la exmandataria “continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”.

El parte detalla que la paciente:

Permanece con tratamiento antibiótico

Mantiene un drenaje peritoneal

No presenta fiebre

No registra complicaciones hasta el momento

En ese marco, el informe subraya que “se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente”.

Por qué Cristina Kirchner seguirá internada

La decisión de prolongar la internación responde a la necesidad de controlar la evolución de la peritonitis localizada, una inflamación del peritoneo que puede derivar en complicaciones si no se monitorea de manera estricta.

Fuentes médicas explicaron que la presencia del drenaje y la continuidad del esquema antibiótico hacen inviable el alta médica en esta etapa, pese a la evolución positiva del cuadro clínico.

Cómo fue la intervención quirúrgica

Cristina Kirchner comenzó el viernes pasado con fuertes dolores abdominales. El sábado, tras ser evaluada por sus médicos personales, fue trasladada de urgencia al Sanatorio Otamendi, donde se le practicó una cirugía de emergencia.

Ese mismo sábado por la noche se difundió un primer parte médico que confirmó que la intervención había finalizado de manera satisfactoria.

Si bien durante el domingo circularon versiones sobre una posible alta médica este lunes, el nuevo informe oficial descartó esa posibilidad.

Atención política y vigilia frente al sanatorio

La situación clínica de la expresidenta generó una fuerte repercusión tanto en el ámbito político como en el sanitario. Desde el sábado, decenas de personas mantienen una vigilia frente al Sanatorio Otamendi, ubicado en la calle Azcuénaga al 800, a la espera de novedades sobre su estado de salud.

La expectativa inicial era que Cristina Kirchner pudiera continuar el posoperatorio en su domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, pero el cuadro médico obligó a postergar esa decisión.

Sin cambios en el tratamiento ni nuevas intervenciones

El último parte médico no informó modificaciones en el protocolo terapéutico ni la necesidad de nuevas intervenciones quirúrgicas, lo que indica que el abordaje conservador implementado tras la operación continúa dando resultados positivos.

Desde el sanatorio remarcaron que la información difundida se limita estrictamente a datos médicos, sin especular sobre plazos de alta o escenarios futuros.