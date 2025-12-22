La informalidad laboral se consolida como uno de los principales problemas del mercado de trabajo en la Argentina. Un informe presentado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtió que siete de cada diez trabajadores jóvenes se desempeñan en la informalidad, una situación que incrementa la vulnerabilidad social y la incidencia de la pobreza.

Según el estudio, correspondiente al segundo trimestre de 2025, la tasa de informalidad entre jóvenes de 16 a 24 años alcanzó el 67%, casi 24 puntos porcentuales por encima del promedio general. “Esto implica que casi 7 de cada 10 jóvenes trabajadores no cuentan con protección laboral, previsional ni de seguridad social”, subrayó el informe.

La informalidad ya alcanza a más del 40% del empleo total

El relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) precisó que la informalidad laboral afecta al 43,3% del total de los trabajadores del país. En el caso de los asalariados, la tasa se ubicó en el 36,7%, mientras que entre los trabajadores independientes trepó al 64,7%.

“Cuatro de cada diez trabajadores se encuentran en empleos no cubiertos por la legislación laboral, impositiva o de la seguridad social”, señaló la presentación de la UBA, que alertó sobre el impacto estructural del fenómeno en los ingresos y las condiciones de vida.

Los extremos de edad concentran los mayores niveles de precariedad

El informe también remarcó que la informalidad es más elevada al inicio y al final de la vida laboral. En el grupo de 65 años o más (60 en el caso de las mujeres), la tasa alcanza al 53%, mientras que entre los trabajadores de 45 a 64 años se registra el nivel más bajo, con un 34,6%.

Esta dinámica evidencia que la precariedad laboral no solo afecta a los jóvenes, sino también a quienes continúan trabajando en edades avanzadas por necesidad económica.

Brecha de género y fuerte impacto del nivel educativo

La informalidad femenina supera a la masculina en casi todos los grupos etarios, con una única excepción: el segmento de jóvenes de 16 a 24 años, donde los varones presentan la tasa más elevada, con un 67,3%.

Otro dato clave es la relación directa entre informalidad y nivel educativo. Mientras que entre los trabajadores con educación universitaria la tasa fue del 17,8%, entre quienes cuentan con educación intermedia ascendió al 43%, y alcanzó el 65,1% entre aquellos que no completaron el nivel secundario.

“Los trabajadores con menor capital humano tienen una probabilidad de informalidad casi cuatro veces mayor que quienes alcanzaron niveles educativos más altos”, concluyó la UBA.

Bajó el desempleo, pero por el avance del empleo informal

En paralelo, el Indec informó que la tasa de desocupación del tercer trimestre de 2025 fue del 6,6%, lo que representó una baja frente al 6,9% interanual y un descenso de un punto respecto del trimestre anterior.

Sin embargo, la mejora no se explicó por la creación de empleo registrado. Por el contrario, el organismo estadístico confirmó que el crecimiento del empleo se dio casi exclusivamente en puestos informales y cuentapropistas.

La tasa de informalidad subió 0,7 puntos porcentuales interanuales, lo que equivale a 201.000 nuevos trabajadores informales, y aumentó en 138.000 personas respecto del segundo trimestre de 2025.