Industria pyme en rojo: récord de pérdida de mercado

Las pequeñas y medianas empresas industriales atraviesan uno de los momentos más complejos de los últimos años. Un informe de la Fundación Observatorio Pyme advierte que el sector acumula más de dos años consecutivos de caída en la actividad, con pérdida de empleo, deterioro financiero y una presión creciente de las importaciones, en especial desde China.

El relevamiento, correspondiente al tercer trimestre de 2025, se elaboró a partir de una encuesta a 425 pymes industriales realizada entre fines de septiembre y octubre, en un contexto marcado por la inestabilidad cambiaria, tensiones financieras y el clima electoral.

Diez trimestres consecutivos en baja

Según el informe, la producción industrial pyme registró una contracción acumulada del 4,1%, lo que marca el décimo trimestre consecutivo de caída. En términos interanuales, el nivel de actividad se ubicó 7,5% por debajo del mismo período de 2024.

El impacto también se reflejó en el mercado laboral. El empleo cayó 4,6% interanual, aunque con señales de desaceleración en el ritmo de ajuste. El deterioro fue más pronunciado en las empresas más pequeñas, de 10 a 49 empleados, mientras que las medianas mostraron una performance relativamente menos negativa.

Expectativas en terreno negativo

Los indicadores de confianza confirman el clima recesivo. El PMI-PyME, que anticipa el nivel de producción, se ubicó en 43 puntos, dos menos que en el trimestre anterior y muy por debajo del umbral de 50 que marca una situación neutral.

En la misma línea, el Índice de Confianza Empresarial PyME descendió a 44 puntos, reflejando un escenario de pesimismo generalizado sobre la evolución de la actividad en los próximos meses.

Importaciones en avance y pérdida de mercado

Uno de los datos más contundentes del informe es el avance de los productos importados sobre el mercado interno. El 37% de las pymes declaró haber perdido participación frente a importaciones, el nivel más alto desde que se mide la serie, en 2007, y un aumento respecto del 33% del trimestre previo.

Entre las empresas que identifican una amenaza externa, el 73,3% señala a China como el principal origen de los productos que compiten con la industria local. Muy por detrás aparece Brasil, con el 16,6% de las menciones.

Costos en alza y márgenes cada vez más ajustados

La presión importadora se combina con un escenario de costos crecientes. El 81% de las empresas reportó aumentos en sus costos de producción, mientras que menos de la mitad logró trasladar esas subas a los precios finales.

Este desfasaje impactó de lleno en los márgenes de rentabilidad y derivó en un bajo dinamismo de las ventas, problemas en la cadena de pagos y mayores restricciones para acceder al financiamiento.

Retrasos en pagos y tensión financiera

El diagnóstico financiero es alarmante. El 52% de las pymes registró atrasos en los pagos de sus clientes y el 35% declaró dificultades para cumplir con compromisos con proveedores, entidades bancarias y el fisco.

Además, volvió a crecer la preocupación por el costo de las materias primas, un factor señalado por el 51% de las empresas como uno de los principales problemas para sostener la actividad.

Software y servicios: una excepción que empieza a frenarse

El informe incluye un capítulo específico sobre software y servicios informáticos, un sector que mostró un desempeño relativamente mejor. En los primeros nueve meses del año acumuló un crecimiento del 0,9%, aunque en el tercer trimestre registró una caída interanual del 0,8%, la primera desde la pospandemia.

Este retroceso estuvo acompañado por una baja en la confianza empresarial, lo que encendió señales de alerta sobre una posible desaceleración más marcada.

Una amenaza estructural para la industria pyme

Las conclusiones del relevamiento refuerzan advertencias previas de grandes grupos industriales, como Techint, sobre los riesgos de una mayor apertura comercial frente a economías con fuerte intervención estatal.

Según el informe, sin cambios en el contexto competitivo, la presión importadora —especialmente desde China— tiende a consolidarse como una amenaza estructural para la industria pyme, en un escenario de actividad deprimida, márgenes ajustados y creciente fragilidad financiera.