El proceso de desinflación que venía experimentando la economía argentina se ha visto interrumpido recientemente. Uno de los principales responsables de este fenómeno es el rubro de los alimentos, motorizado de manera determinante por los aumentos en el precio de la carne vacuna. Según los últimos datos del Indec, la inflación minorista de noviembre alcanzó el 2,5%, marcando el nivel más alto del último semestre. Dentro de este esquema, la carne fue el producto que más aportó a la suba, con cortes que, en términos comparativos, llegaron a cuadruplicar el promedio general de aumentos.

Disparidad de precios y consumo

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) detalló en su informe de noviembre un incremento promedio del 8,2% respecto a octubre. Al analizar el dato interanual, la brecha es aún más profunda: el aumento acumulado fue del 72,8%, una cifra que pulveriza la inflación general del 31,4% registrada en el mismo período.

Un dato que llama la atención de los analistas es la diferencia respecto a otras proteínas animales. Tanto el pollo como el cerdo mostraron variaciones anuales de entre el 32% y 33%, manteniéndose alineados con el índice de precios al consumidor (IPC). Para la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), esto demuestra que el aumento de la carne vacuna no se explica por una explosión del consumo interno. Si bien el poder adquisitivo (vía RIPTE) subió un 39% interanual frente a un IPC del 33,6%, esa leve mejora no justifica la magnitud de la suba de la carne en relación con otros bienes.

La presión de la hacienda en pie

La explicación técnica detrás de los mostradores se encuentra en la oferta. El informe de la BCR precisa que el aumento en el precio de la hacienda en pie, iniciado en octubre, es el factor de mayor presión. Durante el último mes, el novillito liviano en el Mercado Agroganadero (MAG) escaló de $4.000 a $4.400 por kilo vivo, un incremento cercano al 10%. Por su parte, el Centro de Consignatarios Directos de Hacienda (CCDH) reportó que la categoría en gancho subió un 7,5%, pasando de $7.000 a $7.525.

A pesar de estas subas, existía a mediados de noviembre un atraso estimado de entre 10 y 15 puntos porcentuales en el traslado de estos costos al consumidor final, debido a que los eslabones intermedios intentan sostener el nivel de actividad sin enfriar las ventas.

Factores estructurales y climáticos

Existen elementos de fondo que sugieren que no se trata de una suba pasajera. La BCR señala la escasez de animales como el pilar estructural, destacando el elevado precio del ternero ante una oferta anual limitada y una demanda que no cede. A esto se suma un factor primaveral: las buenas condiciones forrajeras permiten a los productores retener hacienda liviana en los campos, lo que restringe la oferta inmediata y eleva los precios de la invernada.

Este escenario podría estar anticipando el movimiento de precios que habitualmente ocurre en febrero o marzo. El interrogante central para el sector comercial es si los intermediarios podrán seguir amortiguando estos costos o si se producirá un traslado prematuro que afecte el ritmo de ventas en diciembre.

La visión de la Sociedad Rural: una "profunda transición"

Desde la Sociedad Rural Argentina, el análisis se enfoca en el largo plazo. En un reporte reciente, la entidad manifestó que el encarecimiento responde a una confluencia de factores climáticos, productivos y biológicos. Definen la situación actual como una "etapa de profunda transición" y un reacomodamiento necesario tras cuatro años de valores que quedaron rezagados frente a la inflación.

Según el estudio de la Rural, las políticas aplicadas entre 2019 y 2023 desincentivaron la inversión y retrajeron el stock ganadero. "El nuevo marco político devolvió señales claras al mercado, pero la ganadería tiene tiempos biológicos que no pueden acelerarse", advirtieron. En este sentido, estiman que la recomposición total de la oferta llevará entre 2 y 4 años. Para la entidad, los valores actuales no son el techo, sino "el comienzo de un nuevo ciclo".

Panorama actual y cierre de año

Aunque consultoras como LCG indicaron que en la tercera semana de diciembre la carne no mostró variaciones, el promedio de las últimas cuatro semanas según Analytica refleja una suba del 4,8% en la categoría de carnes y derivados. La tensión entre una oferta escasa y una demanda internacional sólida continúa marcando el pulso de un mercado que busca su nuevo equilibrio.