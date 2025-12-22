El presidente Javier Milei confirmó que no vetará el Presupuesto 2026 aprobado en la Cámara de Diputados y que el oficialismo buscará que el Senado lo sancione este viernes, tal como llegó desde la Cámara Baja. La definición llegó luego de versiones internas que anticipaban un posible rechazo presidencial al texto.

“No voy a vetar el Presupuesto, pero vamos a acomodar las partidas para tener déficit cero”, afirmó el mandatario en una entrevista televisiva, dejando en claro que el objetivo fiscal del Gobierno se mantiene inalterable, aun cuando el texto conserve partidas que el oficialismo había intentado eliminar.

El traspié del oficialismo en Diputados

La Libertad Avanza logró la media sanción de la llamada ley de leyes, aunque no en los términos que esperaba la Casa Rosada. La oposición consiguió excluir el Capítulo XI, que incluía la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y del financiamiento universitario, dos normas que el Ejecutivo considera incompatibles con el equilibrio fiscal.

Pese a que inicialmente el Gobierno calificó al proyecto como “deficitario”, ahora apuesta a sancionarlo antes de fin de año, en línea con un pedido explícito del gobierno de Estados Unidos y como señal de previsibilidad macroeconómica.

Los votos que el Gobierno da por seguros

Este domingo se realizó una reunión clave del bloque oficialista en el Senado, encabezada por Patricia Bullrich, donde el Gobierno aseguró contar con los votos necesarios para aprobar el Presupuesto el viernes 26, en una sesión prevista para el mediodía.

Además de los 21 senadores de La Libertad Avanza, el oficialismo espera el respaldo de legisladores del PRO, un sector del radicalismo, senadores de Misiones, del bloque Independencia y representantes provinciales alineados con gobernadores dialoguistas.

“El déficit cero no se negocia”

Milei defendió la estrategia parlamentaria y buscó minimizar las tensiones internas: “Logramos quórum, se votó por capítulos y se aprobaron 11 de 12”, sostuvo. Según el Presidente, el Presupuesto con media sanción “está construido sobre la base del déficit cero”.

En ese marco, ratificó que el equilibrio fiscal se alcanzará sin aumentar impuestos: “Vamos a acomodar las partidas y lo vamos a conseguir sin subir impuestos”, insistió.

Inflación, ajuste y pagos de deuda

Durante la entrevista, el mandatario volvió a pronosticar una fuerte desaceleración inflacionaria. Aseguró que entre junio y agosto de 2026 la inflación será “cercana a cero”, aunque reconoció que persisten efectos rezagados de la gestión anterior.

También confirmó que el 9 de enero el Gobierno afrontará un pago de USD 4.300 millones de deuda externa, y defendió el rumbo económico: “Hicimos el ajuste más grande de la historia”, afirmó.

Reforma laboral y discurso contra los sindicatos

Milei volvió a impulsar la reforma laboral, que se debatirá en el Congreso en febrero y ya cuenta con dictamen. Según el Presidente, la iniciativa no quita derechos sino que busca incentivar la formalización del empleo.

En particular, defendió los cambios en el sistema de indemnizaciones y apuntó contra “abusos del poder judicial”, marcando diferencias incluso con declaraciones previas de su ministro Federico Sturzenegger.

Respuestas ante las denuncias de corrupción

El Presidente también se refirió a las denuncias que involucran a su entorno. Sobre el caso Libra, negó que haya existido estafa y sostuvo que los inversores “sabían el riesgo que asumían”. En relación con ANDIS, aseguró que los audios atribuidos a Diego Spagnuolo son falsos.

Además, defendió la designación de Andrés Vázquez al frente de ARCA, pese a las denuncias en su contra: “Una causa abierta no es una condena”, remarcó.

Reelección y futuro político

Por último, Milei descartó cualquier intento de reforma constitucional para extender los mandatos presidenciales. Afirmó que solo competirá por una eventual reelección si la sociedad lo decide y prometió retirarse de la política al finalizar su ciclo.

“Propusimos un programa, cumplimos los objetivos y ahora arrancan las reformas de segunda generación”, resumió, en un mensaje que combina gestión, campaña y señales al mercado.