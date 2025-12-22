Kicillof reúne al MDF en plena pulseada por el PJ

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezará este lunes por la tarde un encuentro clave del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires (SOSBA), en Ensenada. La convocatoria, prevista para las 16.30, tendrá como ejes centrales el balance político del año que termina y la definición de una hoja de ruta de cara a 2026, en un contexto de fuerte tensión interna dentro del Partido Justicialista bonaerense.

La reunión se realizará pocos días después de que venciera el mandato de Máximo Kirchner al frente del PJ provincial y de que el congreso partidario fijara la fecha del 15 de marzo de 2026 para las elecciones internas que definirán a las nuevas autoridades. Con ese calendario ya en marcha, el axelismo busca ordenar filas, consolidar liderazgo y proyectar su estrategia política frente a una interna que promete escalar.

Del encuentro participarán integrantes del gabinete provincial, intendentes, legisladores y militantes que responden al gobernador, además de dirigentes gremiales de la CGT y de las dos CTA alineadas con el MDF. En el entorno de Kicillof señalan que la cita funcionará como un repaso del año político, pero también como un espacio para canalizar tensiones acumuladas tras un cierre de 2025 atravesado por disputas con sectores del cristinismo y del massismo.

La disputa por el PJ bonaerense

Si bien en el peronismo nadie descarta un eventual acuerdo que evite una fractura, desde las filas cercanas al gobernador vienen reclamando la convocatoria a elecciones partidarias “en forma urgente”, con la incorporación de afiliaciones pendientes y promoviendo la participación “de todas y todos los compañeros y militantes que así lo desean”.

Con la mirada puesta en las presidenciales de 2027, el axelismo apuesta a disputar la conducción del PJ bonaerense, hoy asociada a la figura de Máximo Kirchner. El líder de La Cámpora, resistido por amplios sectores del peronismo provincial, dejó una señal política durante el cónclave partidario del viernes, donde apareció vistiendo una remera con la frase del Indio Solari: “Juegan a primero yo y después a también yo”.

En una entrevista vía streaming, Máximo sostuvo que “lo que vendrá para el peronismo bonaerense es una etapa de discusión y debate”, afirmó que prefiere “construir antes que administrar berretines” y planteó que en el PJ existe “una disputa entre perdurar y trascender”.

Kicillof junto a intendentes del MDF.

El MDF como herramienta política de Kicillof

Kicillof lanzó el Movimiento Derecho al Futuro como una alternativa política frente al gobierno nacional de Javier Milei, al que definió como un “experimento de ajuste y crueldad”. La iniciativa generó recelos en La Cámpora, que interpretó el armado como un factor de división interna, pero con el correr del año el MDF se consolidó como la principal herramienta del gobernador para ganar volumen propio dentro de Unión por la Patria.

En este año electoral, cada discusión estratégica —desde el desdoblamiento hasta el cierre de listas— estuvo marcada por la pulseada entre el axelismo, el cristinismo y el massismo. El punto de mayor tensión se vivió durante el armado de las listas de Fuerza Patria, que terminaron cerrándose con una unidad forzada tanto para las elecciones del 7 de septiembre como para las del 26 de octubre.

En la Legislatura bonaerense, las diferencias se profundizaron alrededor del Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y la Ley de Financiamiento para afrontar vencimientos de deuda y girar fondos a los municipios. El acuerdo se destrabó tras la ampliación de cargos en organismos como el Banco Provincia y la cesión de espacios clave, aunque la vicepresidencia del Senado bonaerense sigue vacante y expone la falta de consenso.

Proyección 2026 y tensión con Nación

En paralelo al reordenamiento interno, Kicillof viene fortaleciendo su perfil político. La semana pasada almorzó con intendentes afines para delinear la estrategia de 2026 y, días después, retomó su agenda federal con una cumbre de gobernadores peronistas.

Junto a Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Gerardo Zamora y Gustavo Melella, el mandatario bonaerense firmó un comunicado en el que reclamaron la recuperación de un “federalismo inclusivo” y advirtieron sobre el desfinanciamiento que sufren las provincias por parte del Gobierno nacional. Además, anticiparon una agenda parlamentaria común.

Con esos antecedentes, el encuentro de este lunes en Ensenada aparece como una señal política fuerte del gobernador para ordenar su tropa, consolidar poder propio y marcar el rumbo de un peronismo bonaerense atravesado por disputas, pero obligado a redefinirse frente al escenario nacional.