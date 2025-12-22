Nardini: "Celebramos estos 30 años y la navidad con la premisa de volver a creer"
En el marco del 30° aniversario del distrito, el intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, encabezó la edición especial del Gran Show de Navidad.Municipales22 de diciembre de 2025Soledad Castellano
Miles de familias se acercaron al Predio Municipal para compartir el Gran Show de Navidad encabezado por el intendente Leo Nardini.
En su mensaje, el intendente municipal del distrito de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, destacó: “Hemos construido un espectáculo que tiene que ver con acercarnos, llevar adelante ese valor que tiene nuestra gestión. Invertir desde el Estado para que todos puedan disfrutar de la misma manera, es el espíritu de construir igualdad, de ser solidarios, es lo que tenemos que sembrar para buscar ese país que todos soñamos”, subrayando el valor de compartir los valores de la Navidad en comunidad.
La celebración contó con la presencia del diputado provincial Luis Vivona; la secretaria general Noe Correa; y la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional Lic. María Luján Salgado, quienes acompañaron la ya clásica fiesta navideña en el Predio Municipal.
El espectáculo de primera calidad reunió música, danza y un despliegue de color con más de cien artistas en escena. La magia se hizo presente con Papá Noel volando entre la multitud y un cierre musical de gran nivel a cargo de la joven artista Ángela Torres, que conmovió a todos con su voz. La gran sorpresa de la noche fue el show de drones que iluminó el cielo con figuras icónicas de la Navidad y de la identidad e historia malvinense, sorprendiendo y emocionando a grandes y chicos. La Sagrada Familia, el tren Belgrano Norte, Papá Noél, un enorme “Malvinas 30 Años”, son algunas de las figuras que se pudieron ver desde cada rincón del distrito.
Desde el 8 de diciembre, Malvinas Argentinas se vistió de espíritu navideño con propuestas en 35 espacios públicos de cada ciudad del distrito, la Casa de Papá Noel y su taller de juguetes, y la obra teatral “El misterio de las galletas de jengibre” que se realizó en el Auditorio Municipal a sala llena en cada función.
Al hacer uso de la palabras, el jefe comunal del partido de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, destacó el valor de la propuesta para construir una sociedad más equitativa: “Venimos desarrollando este show hace 10 años, la gente de Malvinas y de toda la región lo espera, porque saben que es un espectáculo gratuito, seguro, con feria de emprendedores y actividades complementarias”.
En ese sentido, el mandamás agregó: “Buscamos seguir sumando cada vez más para la gente, este año con el show de drones, con la campaña para evitar la pirotecnia sonora pensando en los niños con discapacidad, en los animalitos y en todos los que sufren con los estruendos”.
Al finalizar el encuentro, el intendente Nardini destacó: “Celebramos estos 30 años y la navidad con la premisa de volver a creer: en la Navidad, en los valores que nos unen como malvinenses y como argentinos”.
Nardini: "Cuando una comunidad se reúne para celebrar, también está construyendo el futuro que quiere"
En tanto, desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), Nardini acotó: "Más de 100 artistas en escena, Papá Noel volando sobre el predio, un show de drones que iluminó el cielo con nuestra historia y nuestros sueños, y miles de sonrisas compartidas. Celebrar los 30 años de Malvinas Argentinas así, junto a nuestra gente, es una emoción enorme y una responsabilidad que renovamos todos los días. Seguimos sembrando solidaridad, igualdad y esperanza. Porque cuando una comunidad se reúne para celebrar, también está construyendo el futuro que quiere".
Alberti avanza con obras clave: pavimentación y nuevas viviendas
El intendente Jorge Gaute encabezó una jornada de trabajo que incluyó la supervisión de la cuadra número 35 de asfalto y una reunión estratégica con Diego Menéndez para fortalecer el desarrollo urbano local.
Tres Arroyos alcanza el máximo nivel de transparencia y refuerza su identidad local
El municipio logró el puntaje ideal en el índice de transparencia de ASAP, mientras activa el programa "Playas Limpias" en sus balnearios y reinaugura monumentos históricos en vísperas de Navidad.
Gray: "Merecemos tarifas justas y dignas, no este disparate"
El intendente municipal del distrito de Esteban Echeverría, Fernando Gray, apuntó contra la gestión de Javier Milei.
Ramallo celebró la esperada reapertura del Museo Hércules Rabagliati
Con la presencia del Intendente Mauro Poletti y referentes de la comunidad, el emblemático espacio cultural volvió a funcionar tras un año de intensas tareas de restauración y reorganización de su patrimonio.
Mantegazza multado por el Tribunal de Cuentas: ¿dónde quedaron los $45 millones del Fondo Educativo para San Vicente?
El fallo dejó expuestas la subejecución de fondos con destino específico, pagos salariales irregulares y omisiones administrativas graves, en un contexto de creciente malestar vecinal por problemas estructurales sin respuesta en la gestión del intendente.
Tigre: progresa la construcción del futuro Teatro Municipal de El Talar
El intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó los trabajos ejecutados con fondos del Gobierno local. Contará con 1.200 m2, un auditorio central con capacidad para más de 270 espectadores, camarines y sanitarios.
Oficializan los nuevos montos de jubilaciones y asignaciones para enero 2026
El organismo previsional estableció los valores que regirán desde el primer mes del año, incluyendo el refuerzo de $70.000 y el detalle de las asignaciones por zona geográfica.