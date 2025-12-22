Miles de familias se acercaron al Predio Municipal para compartir el Gran Show de Navidad encabezado por el intendente Leo Nardini.



En su mensaje, el intendente municipal del distrito de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, destacó: “Hemos construido un espectáculo que tiene que ver con acercarnos, llevar adelante ese valor que tiene nuestra gestión. Invertir desde el Estado para que todos puedan disfrutar de la misma manera, es el espíritu de construir igualdad, de ser solidarios, es lo que tenemos que sembrar para buscar ese país que todos soñamos”, subrayando el valor de compartir los valores de la Navidad en comunidad.

La celebración contó con la presencia del diputado provincial Luis Vivona; la secretaria general Noe Correa; y la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional Lic. María Luján Salgado, quienes acompañaron la ya clásica fiesta navideña en el Predio Municipal.

El espectáculo de primera calidad reunió música, danza y un despliegue de color con más de cien artistas en escena. La magia se hizo presente con Papá Noel volando entre la multitud y un cierre musical de gran nivel a cargo de la joven artista Ángela Torres, que conmovió a todos con su voz. La gran sorpresa de la noche fue el show de drones que iluminó el cielo con figuras icónicas de la Navidad y de la identidad e historia malvinense, sorprendiendo y emocionando a grandes y chicos. La Sagrada Familia, el tren Belgrano Norte, Papá Noél, un enorme “Malvinas 30 Años”, son algunas de las figuras que se pudieron ver desde cada rincón del distrito.

Desde el 8 de diciembre, Malvinas Argentinas se vistió de espíritu navideño con propuestas en 35 espacios públicos de cada ciudad del distrito, la Casa de Papá Noel y su taller de juguetes, y la obra teatral “El misterio de las galletas de jengibre” que se realizó en el Auditorio Municipal a sala llena en cada función.

Al hacer uso de la palabras, el jefe comunal del partido de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, destacó el valor de la propuesta para construir una sociedad más equitativa: “Venimos desarrollando este show hace 10 años, la gente de Malvinas y de toda la región lo espera, porque saben que es un espectáculo gratuito, seguro, con feria de emprendedores y actividades complementarias”.

En ese sentido, el mandamás agregó: “Buscamos seguir sumando cada vez más para la gente, este año con el show de drones, con la campaña para evitar la pirotecnia sonora pensando en los niños con discapacidad, en los animalitos y en todos los que sufren con los estruendos”.

Al finalizar el encuentro, el intendente Nardini destacó: “Celebramos estos 30 años y la navidad con la premisa de volver a creer: en la Navidad, en los valores que nos unen como malvinenses y como argentinos”.

Nardini: "Cuando una comunidad se reúne para celebrar, también está construyendo el futuro que quiere"

En tanto, desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), Nardini acotó: "Más de 100 artistas en escena, Papá Noel volando sobre el predio, un show de drones que iluminó el cielo con nuestra historia y nuestros sueños, y miles de sonrisas compartidas. Celebrar los 30 años de Malvinas Argentinas así, junto a nuestra gente, es una emoción enorme y una responsabilidad que renovamos todos los días. Seguimos sembrando solidaridad, igualdad y esperanza. Porque cuando una comunidad se reúne para celebrar, también está construyendo el futuro que quiere".