Ishii encabezó la entrega de escrituras en José C. Paz
El senador provincial e intendente en uso de licencia prometió: "Seguiremos trabajando incansablemente para que cada familia de José C. Paz tenga la seguridad jurídica que se merece".
La Municipalidad de José C. Paz concretó un hito histórico al entregar 346 escrituras a vecinos del distrito en el marco del programa provincial "Mi Escritura, Mi Casa". El acto, encabezado por el Senador Provincial e Intendente en uso de licencia, Dr. HC Mario Alberto Ishii, junto al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Martín Mena, se llevó a cabo en el Centro de Estudios Municipal UNPAZ.
“Hoy estamos cumpliendo el sueño de 346 familias que esperaron durante años por este momento. La escritura de la casa propia no es solo un papel, es la tranquilidad de saber que nadie les va a sacar lo que tanto les costó construir”, expresó el Senador Ishii ante los vecinos presentes.
Y agregó: “Seguiremos trabajando incansablemente para que cada familia de José C. Paz tenga la seguridad jurídica que se merece, porque esa es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso".
Del acto participaron importantes funcionarios provinciales: Julián Talento, Subsecretario de Planificación y Seguimiento del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano; Cibiana Blanco, Escribana Adscripta Superior de la Escribanía General de Gobierno. En representación del gobierno municipal estuvieron la Intendenta Interina, Lic. Lorena Espina; Pablo Mansilla, Secretario de Gobierno; Elba Benítez, Directora General de Casa de Tierras; y Agustín López, Director de Viviendas.
Ishii le dejó un mensaje a Cristina tras su operación
Desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), el senador bonaerense e intendente en uso de licencia del partido de José C. Paz, Mario Ishii, se refirió al estado de salud de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien este fin de semana debió ser intervenida de urgencia por un cuadro de apendicitis.
"En nombre mío y de todo el pueblo de José C. Paz quiero expresar nuestro acompañamiento y apoyo a Cristina. En este momento, le enviamos fuerza. Que Dios la bendiga y la cuide", escribió el legislador bonaerense e intendente en uso de licencia del distrito de José C. Paz, Mario Ishii.
Bono extraordinario para los empleados municipales de José C. Paz
La Municipalidad de José C. Paz informa que el Intendente Municipal en uso de licencia y actual Senador Provincial, Sr. Mario Alberto Ishii, ha dispuesto el otorgamiento de un bono extraordinario de $150.000.- (pesos, ciento cincuenta mil) para el personal municipal.
Esta medida, que alcanza tanto al personal de planta permanente como al personal temporario, se implementará durante el mes de diciembre del corriente año.
La decisión responde al reconocimiento de la situación económica actual del país y al impacto que la misma genera en los haberes del sector, particularmente en el aguinaldo correspondiente al segundo semestre.
Se indició que el bono extraordinario constituye un beneficio adicional no remunerativo que busca acompañar el esfuerzo y la dedicación del personal municipal en el cumplimiento de sus funciones al servicio de la comunidad. La liquidación del mismo se realizará conforme a los procedimientos administrativos establecidos, garantizando su percepción por parte de los agentes comprendidos.
