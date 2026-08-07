Una nueva encuesta volvió a poner bajo la lupa la disputa política entre Javier Milei y Axel Kicillof en el Conurbano bonaerense. El relevamiento de CB Global Data comparó la imagen positiva de ambos dirigentes en los 24 municipios del Gran Buenos Aires y arrojó una amplia ventaja territorial para el gobernador: supera al Presidente en 21 distritos.

El estudio fue realizado entre el 1 y el 4 de agosto de 2026 sobre un total de 14.741 casos, con muestras de entre 507 y 728 personas por municipio. La metodología utilizada fue online y el informe estableció un margen de error promedio de entre 3 y 4 puntos porcentuales.

La medición muestra un mapa con fuertes diferencias territoriales. Kicillof obtiene sus mejores resultados en municipios del sur y el oeste del Conurbano, mientras Milei concentra sus registros más favorables principalmente en el corredor norte.

Los municipios donde Kicillof logra las mayores diferencias

Florencio Varela aparece como el distrito con mayor ventaja para el gobernador bonaerense. Allí alcanza un 54,4% de imagen positiva frente al 23,4% registrado por Milei, una distancia de 31 puntos porcentuales.

La diferencia también es amplia en Almirante Brown, donde Kicillof obtiene un 50,7% y Milei un 27,9%. En Avellaneda, el gobernador registra 50,5% contra 29,5% del Presidente.

Otro de los resultados destacados aparece en La Matanza: Kicillof llega al 49,9% de imagen positiva, mientras Milei alcanza el 21,4%. En Merlo, la relación es de 47,9% contra 24,5%.

Entre los mejores desempeños del mandatario bonaerense también figuran José C. Paz y Malvinas Argentinas, ambos con 47%, y Berazategui, con 46,7%.

Los números consolidan al sur y al oeste del Gran Buenos Aires como las zonas donde Kicillof registra su mayor fortaleza en la comparación directa con el Presidente.

Milei concentra sus mejores números en el norte

El escenario cambia en una parte de la zona norte del Conurbano. De acuerdo con el relevamiento, Vicente López es el municipio donde Milei registra su mejor imagen positiva, con 43,5%, frente al 30,8% de Kicillof.

En San Isidro, el Presidente alcanza el 42,8%, mientras que el gobernador bonaerense obtiene 25,3%. Es la diferencia más amplia a favor de Milei entre los distritos donde consigue quedar por encima de Kicillof.

Tigre presenta un escenario mucho más ajustado: Milei obtiene 36,4% de imagen positiva y Kicillof 34,6%, una distancia de apenas 1,8 puntos porcentuales.

Más allá de los distritos donde logra imponerse en la comparación directa, los mejores registros presidenciales también se concentran en municipios del norte y zonas cercanas. La encuesta ubica entre sus cifras más altas a Vicente López, San Isidro, San Fernando, Pilar, San Miguel, Tigre, General San Martín y Morón.

La disputa Milei-Kicillof rumbo a 2027

El relevamiento territorial se conoce mientras distintos estudios comienzan a medir con mayor frecuencia una eventual competencia entre ambos dirigentes de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Como informó grupolaprovincia.com este viernes, una encuesta nacional de Trends mostró un eventual balotaje prácticamente empatado entre Milei y Kicillof: el Presidente obtuvo 41% y el gobernador bonaerense 40%, una diferencia inferior al margen de error informado para ese estudio.

La fotografía nacional contrasta así con la fuerte ventaja territorial que CB Global Data registra para Kicillof dentro del Gran Buenos Aires. Se trata, de todos modos, de mediciones diferentes: mientras el estudio de Trends consultó intención de voto en un eventual balotaje, el relevamiento del Conurbano compara la imagen positiva de ambos dirigentes municipio por municipio.

La encuesta bonaerense deja así un escenario definido geográficamente: Kicillof logra mejores niveles de valoración en 21 de los 24 distritos relevados, con sus mayores diferencias en el sur y el oeste, mientras Milei concentra su principal fortaleza en una porción de la zona norte.