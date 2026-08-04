La confianza en el presidente Javier Milei descendió a su nivel más bajo desde el comienzo de su gestión, según la última encuesta nacional elaborada por la consultora Delfos. El relevamiento correspondiente a julio mostró que solo el 16% de los consultados mantiene una valoración positiva del mandatario.

Las opiniones negativas, en cambio, crecieron hasta el 76%, mientras que el 8% evaluó su desempeño como regular. La encuesta no registró respuestas dentro de la categoría “no sabe/no contesta”.

El estudio fue realizado sobre una muestra de 5.400 casos y refleja un nuevo deterioro en uno de los principales indicadores utilizados para medir el vínculo entre el Presidente y la sociedad.

La calificación de Milei cayó por debajo de los tres puntos

La caída también se observa en la nota promedio otorgada al jefe de Estado. Milei recibió una calificación de 2,89 puntos sobre 10, el registro más bajo de toda la serie elaborada por la consultora.

La evolución del indicador muestra una pérdida sostenida durante el último año. En julio de 2025, la calificación presidencial se ubicaba en 5 puntos; un mes después bajó a 4,8 y en diciembre descendió a 4,4.

El índice mostró una recuperación transitoria en enero de 2026, cuando volvió a los 4,8 puntos. Sin embargo, posteriormente retomó la tendencia negativa y terminó cayendo por debajo de los tres puntos en la medición de julio.

Desde Delfos definieron el resultado como un “nuevo piso en la serie histórica” y señalaron que volvió a deteriorarse uno de los principales parámetros para analizar la relación del Presidente con la población.

La consultora consideró además que los números representan una señal de alerta para las aspiraciones de reelección de Milei de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La valoración positiva quedó en el 16%

La distancia entre las evaluaciones positivas y negativas llegó a 60 puntos porcentuales. Mientras solo el 16% expresó una valoración favorable, más de siete de cada diez encuestados calificaron negativamente la confianza que les genera el Presidente.

El resultado profundiza una tendencia que ya había sido advertida en relevamientos anteriores de distintas consultoras, que registraron una baja en la aprobación del Gobierno y un crecimiento sostenido de las opiniones negativas.

La encuesta de Delfos había mostrado en mayo que el 64% calificaba la gestión como mala o muy mala y que solo el 28% la consideraba buena o muy buena. En esa medición, además, el 60% de los consultados proyectaba un empeoramiento de la situación del país.

También cayó la percepción sobre la política exterior

El trabajo incorporó una evaluación sobre el rumbo de las relaciones internacionales de la Argentina. Solo el 20% consideró que la política exterior avanza en la dirección correcta, siete puntos menos que en la medición de junio.

En sentido contrario, el 48% sostuvo que el rumbo es incorrecto, mientras que otro 25% respondió que no percibe una dirección definida en las relaciones exteriores del país.

La encuesta fue realizada después de la escalada de tensión diplomática entre los gobiernos de la Argentina y Brasil, originada por los cuestionamientos de Milei al presidente brasileño durante el lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro.

Para Delfos, el escenario plantea un desafío adicional para el oficialismo: además de sostener su programa de gobierno, deberá evitar que continúe deteriorándose el respaldo de los sectores que integran su propia base electoral.

El nuevo piso de confianza aparece así como una de las señales más desfavorables para la Casa Rosada, en un escenario marcado por el crecimiento de las valoraciones negativas y una menor aprobación del rumbo nacional.