Encuesta: el peronismo toma ventaja y complica la apuesta de Milei por la provincia de Buenos Aires

Elecciones bonaerenses.

Aunque falta más de un año para la elección, una nueva encuesta bonaerense empezó a ponerles números a dos discusiones que atraviesan la política provincial: quién podría suceder al gobernador Axel Kicillof y con qué figura buscará La Libertad Avanza, el espacio del presidente Javier Milei, disputar la Gobernación en 2027.

El relevamiento de La Tintorería ubica al peronismo por delante en la medición por espacios, pero también muestra que el oficialismo provincial todavía no tiene un heredero indiscutido.

El estudio corresponde al informe número 002 de la consultora y fue realizado entre el 20 y el 22 de julio. Incluyó 1.200 ciudadanos mayores de 16 años habilitados para votar en la provincia de Buenos Aires, mediante el sistema IVR de respuesta de voz interactiva. La muestra fue estratificada por género y edad, con ajustes sociodemográficos y electorales. El margen de error informado es de más o menos 2,8 puntos, con un nivel de confianza del 95%.

Una ventaja con votos todavía abiertos

Ante la pregunta sobre qué espacio político elegirían para la Gobernación, el peronismo obtiene 38,8% y La Libertad Avanza, 32,5%. La diferencia directa es de 6,3 puntos. La izquierda reúne 5,9%, el PRO alcanza 4% y la UCR registra 3,5%. El 15,3% restante no sabe o no contesta, una porción suficientemente amplia como para impedir que la fotografía sea tomada como un resultado cerrado.

Encuesta de La Tintorería.

Cuando La Tintorería proyecta parte de esos indecisos, el peronismo asciende al 44,7% y LLA llega al 37,5%. La distancia se amplía a 7,2 puntos. La izquierda sube al 6,8%, el PRO al 4,6% y la UCR al 4%, mientras un 2,3% continúa sin definición. Esa proyección no representa una segunda respuesta de los entrevistados, sino una redistribución calculada por la consultora.

El trabajo describe una elección dominada por las identidades partidarias antes que por candidaturas consolidadas. Para Martín Ramírez Tacgorian, director de La Tintorería, el desafío de ambos espacios será salir de sus núcleos duros y conquistar al electorado independiente, al que ubica como el segmento con capacidad para inclinar la disputa.

La sucesión que todavía no tiene dueño

Con la normativa vigente, Kicillof no puede buscar un tercer mandato consecutivo. Ese límite ya alimenta los primeros movimientos por el sillón de Dardo Rocha, aunque la encuesta no encuentra un sucesor excluyente dentro del peronismo bonaerense.

En el segmento presentado por el informe como votantes peronistas, el intendente de Pilar, Federico Achával, aparece primero con 21,8%. Lo sigue el intendente de La Plata, Julio Alak, con 20,4%. La diferencia entre ambos es de apenas 1,4 puntos, menor que el margen de error de referencia informado para la muestra general.

Encuesta de La Tintorería.

Detrás se ubican la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, con 15%, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, con 11,2%. El dato que mantiene abierta la disputa es el 31,6% que todavía no elige a ninguno de los nombres ofrecidos.

Santilli concentra las preferencias opositoras

La interna de la derecha presenta otra composición. El jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, concentra 72,9% entre las opciones evaluadas. Muy lejos aparecen el exintendente de Pinamar Martín Yeza, del PRO, con 5%, y el abogado penalista Mauricio D’Alessandro, identificado por el estudio con la UCR, con 4,4%. Otro 17,7% no expresa una preferencia.

Encuesta de La Tintorería.

El informe advierte, sin embargo, que una candidatura con amplio reconocimiento no alcanza por sí sola para disputar el principal distrito electoral del país. La construcción opositora dependería también de la estructura territorial de la UCR y de la estrategia que adopten el PRO y el expresidente Mauricio Macri. “La construcción de una mayoría para 2027 dependerá de la capacidad de articular una coalición amplia”, sostuvo Ramírez Tacgorian.