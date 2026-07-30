La expectativa de que el ajuste económico genere una mejora futura comienza a encontrar un límite cada vez más marcado en la opinión pública. Una encuesta nacional reveló que la mitad de los argentinos considera que ya no puede seguir esperando resultados concretos en su situación personal.

El estudio, elaborado por la consultora QSocial, también registró un panorama dominado por el pesimismo sobre el futuro de la economía y por las dudas respecto de la capacidad del Gobierno de Javier Milei para resolver los principales problemas del país.

El relevamiento fue realizado sobre 1.323 casos distribuidos en todo el territorio nacional y presenta un margen de error de más o menos 2,9 puntos porcentuales.

La mitad reclama resultados inmediatos

Ante la consulta sobre cuánto tiempo está dispuesta a esperar para que las políticas oficiales mejoren su economía personal, el 50% respondió que ya no puede esperar más.

Otro 20% afirmó que aguardaría hasta las elecciones presidenciales de 2027, mientras que el 10% fijó como límite el final de 2026 y el 8% dijo que podría esperar hasta mediados del próximo año. El 12% restante no expresó una posición.

El resultado muestra que, aunque una parte de la población todavía concede tiempo al Gobierno, la demanda de mejoras inmediatas se convirtió en la postura mayoritaria entre los consultados.

La percepción sobre el presente del país también refleja un escenario adverso. El 48% calificó la situación actual como mala, el 35% la definió como regular y apenas el 16% consideró que es buena.

Al comparar el momento actual con diciembre de 2023, cuando comenzó la gestión de Milei, el 31% sostuvo que la Argentina se encuentra mejor. La mayoría, sin embargo, no comparte esa evaluación positiva.

Pesimismo sobre la economía del próximo año

Las expectativas para los próximos doce meses tampoco muestran una recuperación del optimismo. El 47% cree que la economía estará peor dentro de un año, frente a un 26% que espera una mejora.

Otro 21% considera que la situación permanecerá sin cambios. De esta manera, quienes anticipan un deterioro superan ampliamente a quienes confían en una evolución favorable.

El trabajo y la pobreza aparecen como las principales preocupaciones sociales, con el 21% de las menciones cada uno. Luego se ubican la corrupción, con el 19%; la inflación, con el 11%; la inseguridad, con el 8%; y el funcionamiento de la Justicia, con el 6%.

Los resultados muestran que la desaceleración de la inflación no desplazó las inquietudes vinculadas con los ingresos, el empleo y las condiciones de vida. El temor por la pérdida del trabajo y el crecimiento de la pobreza ocupa ahora el centro de las preocupaciones.

La mayoría duda de la capacidad del Gobierno

La evaluación sobre la capacidad del Ejecutivo para resolver esos problemas también resultó mayoritariamente negativa. El 61% respondió que el Gobierno no podrá solucionarlos, mientras que el 32% confía en que encontrará respuestas.

El estudio también preguntó a quiénes benefician principalmente las decisiones oficiales. El 64% sostuvo que Milei gobierna para algunos sectores y solo el 25% consideró que las medidas están dirigidas a la mayoría de la población.

Las opiniones sobre el ajuste económico profundizan el escenario crítico. El 67% rechazó la afirmación de que las políticas actuales sean necesarias, aunque impliquen sacrificios durante el corto plazo.

El mismo porcentaje consideró que el esfuerzo realizado actualmente por la sociedad no valdrá la pena en el futuro. En ambas consultas, entre el 31% y el 32% respaldó el rumbo económico y manifestó confianza en sus resultados.

La encuesta expone así una combinación de agotamiento social, expectativas negativas y pérdida de confianza en la capacidad oficial para ofrecer soluciones. El desafío para el Gobierno será mostrar resultados concretos antes de que el pedido de respuestas inmediatas se extienda a una porción todavía mayor de la sociedad.