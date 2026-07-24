Una encuesta de CEOP Latam expuso un fuerte respaldo social a la reivindicación de Malvinas y marcó un cuestionamiento mayoritario a la postura del Gobierno nacional frente al gesto de la Selección argentina tras el partido contra Inglaterra.

Según el relevamiento realizado por la consultora que dirige Tito Bacman, el 66,2% de los encuestados considera que al presidente Javier Milei le importa “poco” o “nada” la causa Malvinas. En contraste, solo el 20,7% afirmó que al mandatario le importa “mucho” la soberanía argentina sobre las islas.

El dato aparece en medio de la polémica abierta por la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” que los jugadores argentinos desplegaron en la cancha luego de vencer al seleccionado inglés.

Fuerte apoyo al gesto de los jugadores

El informe registró que el 83,9% de los encuestados dijo estar “muy de acuerdo” o “bastante de acuerdo” con la decisión de la Selección de mostrar la bandera de Malvinas tras el encuentro.

Además, el 93,3% aseguró que la causa Malvinas es “muy importante” o “bastante importante”, lo que confirma el peso simbólico que mantiene el reclamo de soberanía en la sociedad argentina.

En la misma línea, el 72,8% sostuvo que el cruce deportivo “fue algo más que un partido”, en referencia a la carga histórica y política del enfrentamiento con Inglaterra.

Cuestionamientos al Gobierno

La encuesta también mostró que el 65,4% de los consultados consideró que el Gobierno debería haber “defendido el derecho a mostrar la bandera de Malvinas” durante el partido.

En los días previos al encuentro, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había advertido que la hinchada no podría ingresar con banderas, camisetas u otros elementos con mensajes de contenido político o provocación racial, e incluyó dentro de esa restricción al “mapita de Malvinas”.

Ese posicionamiento quedó bajo discusión luego de que los futbolistas argentinos improvisaran una bandera con una sábana de hotel y la exhibieran dentro del campo de juego.

La lectura de CEOP Latam

El titular de CEOP Latam, Tito Bacman, sostuvo que el resultado del relevamiento refleja un problema político para el oficialismo en un tema de alta sensibilidad nacional.

“En un país donde Malvinas es causa nacional casi unánime, ser percibido como indiferente no es un problema de política exterior: es un déficit de credenciales, una sospecha sobre de qué lado está el gobierno cuando lo nacional entra en tensión con lo ideológico”, señaló.

Bacman también afirmó que “más de dos tercios leen el gesto como una renuncia a algo que la sociedad considera innegociable” y consideró que, frente al episodio, “la sociedad se alinea masivamente con quienes reivindicaron el reclamo y le da la espalda a quienes lo acotaron”.

El antecedente de Milei sobre Malvinas

La encuesta se inscribe en una discusión más amplia sobre la mirada del Presidente respecto del reclamo argentino por las islas. Antes de llegar al Gobierno, Milei ya había planteado una posición polémica al proponer una negociación con Inglaterra bajo un esquema comparado con el proceso de Hong Kong.

Luego, durante el acto por el 2 de abril de 2025, el mandatario volvió a generar debate al sostener que el objetivo debía ser que los habitantes de las islas eligieran a la Argentina.

“Nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos”, había expresado.

Con esos antecedentes, el informe de CEOP Latam muestra que la causa Malvinas continúa ocupando un lugar central en la opinión pública y que el gesto de la Selección tuvo un acompañamiento ampliamente mayoritario.