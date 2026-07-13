La insatisfacción con la marcha general del país alcanzó el 68%, mientras que la aprobación de la gestión de Javier Milei se ubicó en el 34%, de acuerdo con la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública elaborada por la Universidad de San Andrés.

El relevamiento fue realizado entre el 3 y el 8 de julio de 2026 sobre una muestra de 1.000 adultos conectados a internet, distribuidos en ocho regiones del país. La medición aplicó cuotas de edad y nivel socioeconómico para analizar el clima político, las principales preocupaciones ciudadanas y la valoración de la administración nacional.

Los resultados muestran que apenas el 30% se encuentra satisfecho con el rumbo general del país. La disconformidad, en tanto, se consolidó en el 68%, exhibiendo diferencias relevantes según el género y la situación socioeconómica de los participantes.

Las mujeres y los sectores de menores ingresos muestran más rechazo

Entre los hombres, la satisfacción con la marcha del país llegó al 38%, mientras que entre las mujeres descendió al 23%. La diferencia refleja una brecha de 15 puntos porcentuales en la evaluación del escenario nacional.

El rechazo también aumenta entre los sectores con menor poder adquisitivo. La insatisfacción alcanzó el 73% dentro de la clase baja y el 71% entre los integrantes de la clase media baja.

La encuesta también midió específicamente la valoración del Gobierno nacional. El 34% de los consultados manifestó aprobar la gestión de Milei, frente a un 62% que expresó su desaprobación.

El nivel de rechazo creció un punto porcentual respecto de la medición bimestral anterior. Pese a ese resultado, el oficialismo conserva respaldos elevados entre sus principales segmentos electorales.

El 75% de los votantes de La Libertad Avanza aprueba la gestión presidencial, mientras que el apoyo alcanza el 73% entre quienes se identifican ideológicamente con la derecha.

En el extremo contrario, la desaprobación llega al 100% entre quienes votaron a Myriam Bregman y al 98% entre los electores de Sergio Massa.

El empleo y la corrupción encabezan las preocupaciones

La falta de trabajo y los hechos de corrupción aparecen como los principales problemas señalados por los consultados. Ambos fueron mencionados por el 38% de los participantes.

Los bajos salarios se ubicaron en el tercer lugar, con un 35% de menciones. Este indicador creció cinco puntos respecto de la medición anterior, mostrando una mayor preocupación por el poder adquisitivo y los ingresos.

En contraste, la inflación continuó perdiendo centralidad dentro de la agenda ciudadana y fue señalada por el 17% de los encuestados.

Los resultados reflejan un cambio en las prioridades sociales. Mientras la evolución de los precios deja de ocupar el primer plano, crece la preocupación por el acceso al empleo, los salarios y las denuncias de corrupción.

Salud y obra pública, las áreas con mayor desaprobación

La encuesta también evaluó el funcionamiento de distintas áreas del Gobierno nacional. Defensa obtuvo un 33% de aprobación y Exterior alcanzó el 32%, convirtiéndose en los sectores mejor valorados.

En cambio, Salud y Obras Públicas registraron los mayores niveles de rechazo, con una desaprobación del 72% en ambos casos.

Las diferencias entre áreas muestran que la evaluación ciudadana no es uniforme y que los sectores vinculados con servicios públicos e infraestructura concentran los cuestionamientos más amplios.

Todas las figuras evaluadas presentan diferenciales negativos

El relevamiento sobre dirigentes políticos determinó que todas las figuras incluidas presentan una diferencia negativa entre su imagen favorable y desfavorable.

Patricia Bullrich alcanzó la imagen positiva bruta más alta, con un 36%, seguida por Axel Kicillof, con un 34%.

Dentro de los integrantes del Gobierno nacional, Manuel Adorni registró un 80% de imagen negativa y un diferencial de menos 71 puntos.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, obtuvo un 28% de imagen positiva y encabezó la valoración entre los ministros evaluados.

La medición también incorporó una consulta sobre la intención genérica de voto de cara a 2027. El peronismo alcanzó el 25%, mientras que La Libertad Avanza se ubicó inmediatamente detrás, con el 24%.

El resultado refleja un escenario electoral dividido, sin una diferencia significativa entre los dos espacios con mayor respaldo. A la vez, el elevado nivel de insatisfacción con la marcha del país y la preocupación por el empleo y los salarios anticipan que la situación económica continuará ocupando un lugar central en la disputa política.