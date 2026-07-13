El adelanto del Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional abrió una nueva discusión en el Congreso. Los bloques opositores cuestionaron la falta de precisiones sobre las partidas y anticiparon que pondrán el foco en el impacto del ajuste sobre las provincias, la obra pública y distintas áreas consideradas sensibles.

El documento oficial ratifica los principales lineamientos económicos de la gestión de Javier Milei: equilibrio de las cuentas públicas, reducción de impuestos, continuidad del proceso de desinflación y mantenimiento del superávit fiscal. Sin embargo, los detalles sobre ingresos, gastos y distribución de recursos quedarán para la presentación definitiva del proyecto.

La hoja de ruta fue firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El texto establece los objetivos generales que orientarán la elaboración del Presupuesto, aunque todavía no incluye los números finales de las partidas que serán sometidas al debate parlamentario.

Reclamos por las partidas para provincias y áreas sensibles

Uno de los principales cuestionamientos opositores se concentra en la falta de definiciones sobre los recursos destinados a educación, salud, ciencia, infraestructura y transferencias a las provincias.

Distintos bloques advierten que la prioridad otorgada al equilibrio fiscal podría condicionar el financiamiento de servicios públicos, economías regionales y obras de infraestructura. Por ese motivo, reclaman conocer qué partidas deberán adaptarse a la meta de superávit que sostiene el Poder Ejecutivo.

También existen reparos sobre la discusión de las cuentas públicas correspondientes a un año electoral. La oposición plantea que el destino del gasto y la relación financiera entre la Nación y las provincias deberán formar parte de una negociación política más amplia.

Las primeras críticas surgieron desde Innovación Federal, espacio que representa intereses de los gobiernos provinciales de Salta y Misiones y que acompañó al oficialismo en distintas votaciones de la Cámara de Diputados.

Desde ese bloque señalaron que el adelanto contiene lineamientos generales, pero no presenta todavía el nivel de detalle necesario para evaluar el impacto de las medidas. También advirtieron sobre posibles recortes en transferencias provinciales, obra pública, salud, educación y ciencia.

La oposición pone en duda las proyecciones económicas

Otro eje de la discusión serán las variables macroeconómicas que sustentan el plan oficial. Diputados y senadores opositores anticiparon que revisarán las estimaciones sobre inflación, actividad, inversión y mercado laboral antes de acompañar el proyecto.

El diputado Itaí Hagman, de Unión por la Patria, cuestionó la expectativa oficial de un crecimiento impulsado por la inversión. Según planteó, esa previsión contrasta con la caída de la inversión pública y privada y con el retroceso registrado en la inversión extranjera directa.

Hagman también puso el foco en el mercado laboral y sostuvo que las previsiones del Ejecutivo deben analizarse frente al aumento del desempleo y la reducción del empleo registrado observados durante los primeros meses del año.

Por su parte, el senador Fernando Salino cuestionó las estimaciones inflacionarias y afirmó que las proyecciones incluidas en el Presupuesto 2026 fueron superadas por la evolución efectiva de los precios.

El legislador sostuvo además que la estabilidad fiscal se apoya en recortes sobre partidas destinadas a las provincias, las universidades y otros sectores del Estado. Estas diferencias anticipan que la discusión no se limitará a los números generales, sino que incluirá el destino concreto de los recursos.

El superávit fiscal, en el centro de la negociación

La Casa Rosada buscará defender el superávit fiscal como una condición central de su programa económico. Para el Gobierno, la aprobación del Presupuesto 2027 permitiría consolidar esa orientación y establecer una hoja de ruta para el próximo ejercicio.

El proyecto definitivo deberá atravesar el debate en comisiones y posteriormente conseguir los votos necesarios en ambas cámaras. Allí, el oficialismo necesitará alcanzar acuerdos con bloques dialoguistas y representantes vinculados con los gobiernos provinciales.

El antecedente de las discusiones presupuestarias anteriores anticipa una negociación compleja. La distribución de transferencias, la continuidad de la obra pública y los recursos para educación, salud, ciencia y universidades aparecen entre los principales puntos de tensión.

El Presupuesto 2027 se convertirá así en una prueba política para el Gobierno dentro del Congreso. Mientras el oficialismo intentará sostener el equilibrio fiscal como eje excluyente, la oposición buscará llevar al recinto la discusión sobre las consecuencias del ajuste y el rol del Estado durante el próximo año electoral.