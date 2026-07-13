Transporte, tarifas y turismo presionan: a cuánto podría llegar la inflación de julio

La inflación de julio se ubicaría entre el 1,8% y el 2,1%, según las primeras proyecciones de las consultoras privadas. Aunque el ritmo general de los precios se mantendría cerca de los niveles registrados en junio, los aumentos en el transporte, las tarifas y el turismo ejercerán presión sobre el índice.

Luego del 2,1% registrado en mayo, las estimaciones indican que el Índice de Precios al Consumidor habría vuelto a desacelerarse durante junio. Para julio, el mercado no espera una baja pronunciada debido a la incidencia de las vacaciones de invierno, los ajustes tarifarios y el comportamiento del tipo de cambio.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central proyectó una inflación del 2% para julio. Para agosto, los participantes anticiparon un índice del 1,8%, porcentaje que se mantendría durante el resto del año.

El Fondo Monetario Internacional, por su parte, prevé que la inflación continúe transitando un sendero descendente y termine 2026 cerca del 25% anual. De acuerdo con sus pronósticos, el índice recién llegaría a un dígito anual en 2028.

Las consultoras proyectan un índice cercano al 2%

Ricardo Delgado, director de Analytica, calculó una inflación del 1,8% para julio, el mismo porcentaje estimado por la consultora para junio. El economista explicó que los alimentos mostraron una moderación, los combustibles permanecieron relativamente estables y las tarifas tuvieron ajustes similares a los del mes anterior.

Desde GMA Capital, Rocío Bisang presentó una estimación más elevada y proyectó un IPC del 2,1%. La economista señaló que julio suele ser un mes con mayor presión estacional por el cobro del aguinaldo y el movimiento generado durante las vacaciones de invierno.

A esa situación se suma el comportamiento del tipo de cambio, que registró una suba promedio del 3,7% durante junio y podría haber generado algún traslado a los precios.

C&T Asesores Económicos sostuvo que la variación de precios perdió impulso durante junio y terminó el mes con una velocidad más cercana al 1,5%. Ese arrastre podría favorecer una inflación más baja en julio, aunque los rubros vinculados con el turismo tendrán un incremento estacional por el receso invernal.

Anastasia Daicich, directora de Qualy Consultora, también estimó que la inflación de julio se situará en el 2%. Para la economista, el transporte será uno de los principales motores del índice debido a los aumentos en el subte, los colectivos y los trenes.

Transporte y servicios regulados, entre las principales presiones

Entre los aumentos que podrían impactar sobre el IPC aparecen la suba del 4,1% en el subte y los peajes, el incremento del 4% en el boleto mínimo de los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires y la actualización del 4,76% en los servicios del Conurbano.

Los boletos de tren también tuvieron ajustes de entre el 8,5% y el 8,6%, mientras que las tarifas de gas y el servicio de agua de AySA aumentaron un 3%.

Otro componente que podría aportar presión es el precio de las verduras. Los productos frescos vienen mostrando incrementos vinculados con la ola de frío polar y registraron un avance del 10,4% durante junio.

El resto de los alimentos, sin embargo, presenta un comportamiento más moderado. Excluyendo los productos frescos, la variación promedio de los precios en supermercados durante los últimos 30 días pasó del 2,8% al 1,5%.

La actualización de las tarifas de energía eléctrica también fue menor a la de otros servicios: alcanzó el 1,5% por tercer mes consecutivo, favorecida por el refuerzo de los subsidios. La debilidad del consumo y la pérdida de poder adquisitivo son otros factores que limitan la posibilidad de aplicar aumentos más elevados.

Desde Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina proyectó una inflación del 1,9% para junio y consideró que ese porcentaje podría repetirse durante julio. No obstante, advirtió que el movimiento de precios relacionado con las vacaciones de invierno impedirá una desaceleración más marcada.

La incertidumbre por el precio de las naftas

Uno de los factores que todavía puede modificar las proyecciones es el precio de los combustibles. Aunque inicialmente se esperaba una reducción, el repunte del valor internacional del petróleo podría cambiar ese escenario.

La consultora 1816 señaló que la velocidad de la desaceleración inflacionaria dependerá, en parte, de la política comercial de YPF, debido a su participación superior al 50% en el mercado minorista de combustibles.

Según sus cálculos, las naftas y el gasoil deberían bajar alrededor de un 16% para adecuarse a los menores valores internacionales del petróleo. Una reducción de esa magnitud tendría un impacto directo cercano a 0,65 puntos porcentuales sobre el IPC, sin contar los efectos indirectos en otros sectores.

Sin embargo, la consultora explicó que durante varios meses los combustibles se mantuvieron por debajo del precio que surgía de la combinación entre el valor del petróleo Brent y el tipo de cambio. Por esa razón, el nivel actual podría funcionar como una compensación para las refinadoras y los expendedores.

Si el Gobierno buscara compensar completamente ese período de congelamiento, los precios podrían permanecer sin cambios hasta mediados de noviembre. La definición sobre las naftas será, por lo tanto, una de las variables centrales para determinar si la inflación de julio se acerca al 1,8% o vuelve a superar el 2%.