El temor a que los ingresos familiares no alcancen para sostener el nivel de vida se convirtió en la principal preocupación de los argentinos y desplazó a la inflación del primer lugar. El problema fue mencionado por el 62% de los consultados en el último estudio nacional de D’Alessio IROL y Berensztein.

El relevamiento refleja que las dificultades económicas continúan condicionando el humor social. El 67% aseguró que su situación personal es peor que la del año pasado, mientras que el 66% consideró que la economía del país también se deterioró durante ese período.

Apenas el 33% de los encuestados afirmó que la situación económica nacional mejoró. Si bien la percepción negativa dejó de profundizarse y se mantuvo estable frente al mes anterior, todavía alcanza a dos de cada tres personas consultadas.

El pesimismo también domina las expectativas

La mirada sobre los próximos doce meses tampoco muestra un cambio significativo. El 57% espera que la economía argentina esté peor dentro de un año, mientras que cuatro de cada diez personas confían en una mejora.

El resultado representa una leve caída del optimismo respecto de la medición anterior y muestra que la estabilización de algunos indicadores políticos todavía no se trasladó de manera generalizada a las expectativas económicas.

La percepción sobre el bolsillo presenta diferencias marcadas según la afinidad electoral. Entre quienes votaron a La Libertad Avanza, el 57% consideró que su situación económica personal mejoró en comparación con 2025.

Entre los votantes de Fuerza Patria, en cambio, el 95% afirmó que su economía empeoró. En el electorado de Provincias Unidas, tres de cada cuatro personas también manifestaron encontrarse en una situación más desfavorable que el año pasado.

Los ingresos desplazaron a la inflación

La principal novedad del estudio es el cambio en el orden de las preocupaciones ciudadanas. Por primera vez en varios meses, la inflación dejó de encabezar la lista y fue superada por el temor a que los ingresos no alcancen para cubrir los gastos cotidianos.

Detrás de esa inquietud aparecen tres problemas, todos con el 59% de las menciones: el costo de los servicios públicos, la incertidumbre sobre la situación económica del país y la inseguridad.

También figuran entre las principales preocupaciones los costos de salud, la caída de la industria y el empleo, las dificultades para ahorrar y la inflación.

El resultado muestra que el malestar se concentra cada vez más en la capacidad concreta de los hogares para afrontar sus gastos mensuales, más allá de la evolución general del índice de precios.

Las preocupaciones cambian según el electorado

La encuesta también evidencia diferencias profundas entre las agendas de los distintos espacios políticos.

Entre quienes apoyaron a La Libertad Avanza, la inseguridad ocupa el primer lugar, con el 76% de las menciones. Luego aparece la impunidad en hechos de corrupción vinculados con el kirchnerismo, señalada por el 66%. Ningún otro problema supera el 50% dentro de ese segmento.

Entre los votantes de Fuerza Patria predominan las cuestiones económicas. El 87% teme que sus ingresos no alcancen para mantener el nivel de vida, el 85% menciona el costo de los servicios públicos y el 83% señala la incertidumbre económica.

Las prioridades ciudadanas permanecen así fuertemente atravesadas por la identificación política y por la evaluación que cada electorado realiza sobre la marcha del Gobierno.

La evaluación de Milei se recuperó moderadamente

En el plano político, la gestión de Javier Milei registró una leve mejora después del deterioro observado durante los meses anteriores.

El 58% de los encuestados evaluó negativamente al Gobierno nacional, dos puntos menos que en la medición previa. La valoración positiva, en tanto, alcanzó al 40% y consolidó una recuperación gradual luego del piso registrado dos meses atrás.

El respaldo se mantiene elevado entre los votantes de La Libertad Avanza: el 85% aprueba la gestión, cinco puntos más que el mes anterior.

El escenario es opuesto entre quienes apoyaron a Fuerza Patria, donde el rechazo alcanza al 99%. Entre los votantes de Provincias Unidas, el 72% también mantiene una evaluación negativa del Gobierno.

La recuperación moderada de la imagen oficial convive, de este modo, con una percepción económica ampliamente desfavorable. El temor a no cubrir los gastos, el costo de los servicios públicos y las expectativas negativas continúan ocupando el centro de las preocupaciones sociales.