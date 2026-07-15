Fuerza Patria encabeza la intención de voto nacional con el 32%, mientras que La Libertad Avanza alcanza el 26% y reduce la distancia entre ambos espacios a seis puntos porcentuales. El PRO se mantiene en el tercer lugar con el 18%, de acuerdo con una encuesta de D’Alessio IROL y Berensztein.

En comparación con la medición anterior, Fuerza Patria retrocedió un punto y La Libertad Avanza avanzó dos. El PRO, en tanto, conservó su porcentaje y se mantuvo como la tercera fuerza en un escenario político dominado por la competencia entre el peronismo y el oficialismo nacional.

Detrás de los tres principales espacios aparecen quienes no votarían a ninguna fuerza, con el 7%; la izquierda, con el 5%; la UCR, con el 4%, y otras expresiones minoritarias.

El trabajo fue realizado entre el 29 y el 30 de junio de 2026 sobre 800 casos de todo el país. El relevamiento analizó la intención de voto, la identificación política, la trayectoria electoral de los consultados y la valoración de las propuestas y equipos de los distintos espacios.

Fuerza Patria encabeza la identificación política

El peronismo también aparece primero cuando se consulta a los participantes con qué fuerza política se sienten más identificados. Fuerza Patria concentra el 27% de las respuestas, seguida por el PRO, con el 21%.

El 18% afirmó no identificarse con ningún espacio, mientras que La Libertad Avanza obtuvo el 15%. Más atrás quedaron la UCR, con el 6%; la izquierda, con el 5%; otros partidos y Provincias Unidas, ambos con el 3%, y quienes no supieron responder, con el 2%.

La serie histórica incluida en el informe muestra que Fuerza Patria logró consolidarse como el espacio con mayor identificación desde comienzos de 2026. La Libertad Avanza permanece relativamente estable y el PRO mantiene un nivel cercano al 20%.

Los resultados reflejan, al mismo tiempo, que ninguna fuerza logra reunir una identificación política ampliamente mayoritaria. Incluso el espacio mejor posicionado permanece por debajo de un tercio de las respuestas.

El peronismo lidera en propuestas y capacidad de gestión

La trayectoria electoral de los encuestados también muestra una mayor presencia del peronismo. El 31% indicó que durante los últimos años se inclinó por candidatos de ese sector, mientras que el 28% señaló al PRO.

El centro reunió el 10% de las respuestas; la UCR y el liberalismo o la centroderecha alcanzaron el 9% cada uno; el centroizquierda obtuvo el 7%, y la derecha, la izquierda y quienes no pudieron definir su trayectoria representaron el 2% en cada caso.

Fuerza Patria también quedó en el primer lugar cuando se preguntó qué espacio cuenta con las mejores propuestas y candidatos para resolver los problemas del país. Alcanzó el 26%, seguido por La Libertad Avanza, con el 23%.

Sin embargo, el 22% respondió que ninguna fuerza ofrece actualmente una propuesta convincente. El PRO quedó en el cuarto lugar de ese apartado, con el 16%.

La ventaja del peronismo fue mayor al evaluar la capacidad de gestión y la calidad de los equipos. Fuerza Patria obtuvo el 29%, La Libertad Avanza el 20% y el PRO el 19%. Otro 19% consideró que ninguno de los espacios cuenta con equipos capaces de resolver los problemas nacionales.

La Libertad Avanza mantiene su fortaleza entre los jóvenes

La segmentación por edad muestra diferencias significativas. Entre los menores de 34 años, La Libertad Avanza alcanza el 43%, por encima del PRO, que obtiene el 30%, y de Fuerza Patria, que reúne el 19%.

La relación se modifica entre los mayores de 55 años. En ese grupo, Fuerza Patria ocupa el primer lugar con el 28%, seguida por el PRO, con el 25%, y La Libertad Avanza, con el 24%.

Las diferencias también aparecen al dividir los resultados por género. Entre los hombres, La Libertad Avanza alcanza el 40%, Fuerza Patria el 28% y el PRO el 17%.

Entre las mujeres, Fuerza Patria queda primero con el 30%. La Libertad Avanza y el PRO registran el 18% cada uno.

Diferencias según el nivel socioeconómico

En el segmento de ingresos medio altos, el PRO encabeza las preferencias con el 38%. La Libertad Avanza queda segunda, con el 33%, y Fuerza Patria alcanza el 29%.

En los sectores medios bajos, Fuerza Patria obtiene el 27%, La Libertad Avanza el 26% y el PRO el 19%. La diferencia entre las dos principales fuerzas se reduce allí a solamente un punto.

Estas variaciones muestran que cada espacio conserva fortalezas diferenciadas. El oficialismo obtiene sus mejores resultados entre los jóvenes y los hombres, Fuerza Patria se destaca entre las mujeres, los mayores y los sectores medios bajos, mientras que el PRO presenta un mejor desempeño en el segmento de ingresos medio altos.

El liderazgo convive con un fuerte rechazo

Aunque Fuerza Patria encabeza la intención de voto, la identificación política y la valoración de los equipos, también es la fuerza que genera el mayor rechazo.

Ante la pregunta sobre qué partido nunca votarían, el 43% mencionó a Fuerza Patria. La Libertad Avanza quedó segunda con el 32% y el PRO obtuvo el 12%.

La izquierda registró un rechazo del 7%, la UCR del 3% y las demás respuestas reunieron porcentajes menores.

El resultado expone un escenario de polarización: Fuerza Patria conserva el liderazgo, pero concentra el nivel más alto de rechazo, mientras que La Libertad Avanza acorta la distancia electoral y mantiene una base sólida entre los votantes jóvenes.

El PRO permanece en el tercer lugar, con un caudal estable y mejores resultados en algunos segmentos específicos. Ninguna de las tres principales fuerzas, sin embargo, logra reunir por sí sola un respaldo mayoritario ni superar el nivel de fragmentación que atraviesa al sistema político.