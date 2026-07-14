La Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” difundió un comunicado antes de la semifinal del Mundial 2026 entre la selección argentina e Inglaterra, en el que pidió separar la competencia deportiva de la Guerra de Malvinas y del reclamo argentino de soberanía sobre las islas.

Bajo el título “El sentimiento malvinero no se negocia: la memoria se defiende en cada cancha”, la organización reconoció la expectativa provocada por el partido, pero remarcó que el encuentro no debe interpretarse como una revancha histórica ni como una compensación por el conflicto bélico de 1982.

“El deporte no es una guerra, no es una revancha, es solo un partido”, sostuvo la Federación en uno de los pasajes centrales del documento. La entidad dirigió el pronunciamiento a la opinión pública, los medios de comunicación, los hinchas y la sociedad argentina en general.

La diferencia entre el fútbol y la causa Malvinas

Los veteranos señalaron que el fútbol ocupa un lugar central en la cultura popular argentina y destacaron la importancia deportiva de que la Selección se encuentre entre los cuatro mejores equipos del Mundial. Sin embargo, reclamaron establecer una división clara entre el fervor por el equipo nacional y la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas.

La Federación recordó a los 649 argentinos que murieron durante la guerra y sostuvo que el partido no puede ser presentado como una “revancha armada” ni como una forma de reparación histórica.

El documento remarcó que el reclamo soberano debe sostenerse mediante la diplomacia, la verdad histórica y las acciones pacíficas previstas por la Constitución Nacional. De esta manera, la organización buscó evitar que el resultado deportivo quede asociado con la resolución de una disputa territorial e histórica que continúa vigente.

La entidad afirmó que el enfrentamiento entre ambas selecciones posee una carga simbólica particular, pero insistió en que la defensa de la causa Malvinas no depende de lo que ocurra dentro de una cancha.

Un llamado a evitar la xenofobia y los discursos de odio

Otro de los ejes del comunicado fue el pedido para que los hinchas alienten a la selección argentina sin incurrir en expresiones de odio o discriminación contra los ingleses.

Los veteranos plantearon que la consigna “Malvinas Argentinas” debe mantenerse presente en las tribunas como una expresión de memoria y soberanía, pero “sin caer en la xenofobia ni en el odio”.

También convocaron a los comunicadores y a quienes sigan el encuentro a tratar el tema con respeto por los combatientes y por quienes perdieron la vida en 1982. El objetivo, señalaron, es que la trascendencia internacional del partido permita mantener visible el reclamo argentino sin transformar el acontecimiento deportivo en una confrontación entre sociedades.

La Federación consideró que el fútbol puede funcionar como un puente para “malvinizar”, preservar la memoria colectiva y recordar ante el mundo que la Argentina mantiene su reclamo sobre las islas por vías pacíficas y diplomáticas.

Argentina busca un lugar en la final

El pronunciamiento fue difundido en la previa del partido que Argentina e Inglaterra disputarán el miércoles 15 de julio, desde las 16, por una de las semifinales del Mundial 2026. El equipo argentino llegó a esta instancia después de superar a Suiza, mientras que el ganador del encuentro avanzará a la final del torneo.

En el cierre del comunicado, los veteranos resumieron la diferencia entre ambos planos: la Selección competirá por la gloria deportiva, mientras que la defensa de la soberanía continuará a través de la memoria, la diplomacia y el reclamo histórico.

“La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta”, concluyó la organización.