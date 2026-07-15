Final del Mundial 2026: cuándo se juega, sede, horario y shows confirmados

El Mundial 2026 entró en su etapa decisiva y ya tiene confirmado al primero de los dos seleccionados que disputarán la final. España derrotó 2-0 a Francia y se clasificó para el encuentro por el título, programado para el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York Nueva Jersey.

El partido comenzará a las 16, hora de la Argentina, y marcará el cierre de la primera Copa del Mundo disputada con 48 selecciones. El rival del conjunto dirigido por Luis de la Fuente surgirá de la semifinal restante, por lo que la definición terminará de tomar forma durante las próximas horas.

Cuándo y dónde será la final del Mundial 2026

La final se jugará el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York Nueva Jersey, conocido habitualmente como MetLife Stadium. El recinto será el escenario del partido número 104 del torneo y de la coronación del nuevo campeón mundial.

El encuentro comenzará a las 15, hora local, y a las 16 de la Argentina. La sede compartida por Nueva York y Nueva Jersey recibirá así el partido más importante de una competencia que se desarrolló en tres países y en 16 ciudades anfitrionas.

El estadio fue inaugurado en 2010 y cuenta con capacidad para alrededor de 82.500 espectadores. A lo largo de su historia recibió eventos deportivos de alcance internacional, entre ellos el Super Bowl XLVIII, la final de la Copa América Centenario 2016 y la definición del Mundial de Clubes 2025.

España vuelve a una final después de 16 años

España aseguró su presencia en la definición luego de vencer 2-0 a Francia en Dallas. Mikel Oyarzabal abrió el marcador mediante un penal a los 22 minutos del primer tiempo, mientras que Pedro Porro amplió la ventaja a los 58, tras una asistencia de Dani Olmo.

El equipo de Luis de la Fuente logró controlar los intentos franceses y sostuvo la diferencia hasta el final. Francia, que había sido subcampeona en Qatar 2022, deberá disputar el partido por el tercer puesto.

Para España será la oportunidad de conquistar su segunda Copa del Mundo. Su único título fue obtenido en Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Países Bajos en la final disputada en Johannesburgo.

El encuentro del domingo también representará su regreso a la definición después de 16 años. El seleccionado español buscará completar el recorrido con una nueva consagración, mientras aguarda la confirmación de su rival.

Una ceremonia con artistas internacionales

La actividad en el estadio comenzará bastante antes del partido. La ceremonia de clausura está prevista para las 13.30, hora local —14.30 de la Argentina—, una hora y media antes del inicio de la final.

La FIFA confirmó la participación de Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y el creador de contenidos IShowSpeed, entre otros invitados. Jennifer Hudson será la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos antes del partido.

La producción estará a cargo de Balich Wonder Studio y buscará repasar el recorrido de las 48 selecciones que participaron de la competencia. La organización adelantó, además, que habrá otros invitados especiales cuyos nombres todavía no fueron revelados.

La edición 2026 también tendrá por primera vez un espectáculo durante el entretiempo de la final. Madonna, Shakira y BTS fueron anunciados como protagonistas de esa presentación, que será coordinada con la participación de Global Citizen y contará con la curaduría de Chris Martin, cantante de Coldplay.

Cuándo se juega el partido por el tercer puesto

Antes de la gran final se disputará el encuentro por el tercer y cuarto puesto. Francia jugará el sábado 18 de julio, desde las 18 de la Argentina, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Su adversario también surgirá de la otra semifinal. De esa manera, el Mundial completará sus últimos dos partidos durante el fin de semana: el sábado se definirá el tercer lugar y el domingo se conocerá al nuevo campeón.