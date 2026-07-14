El presidente Javier Milei quedó en el puesto 14 entre 18 mandatarios evaluados en el ranking latinoamericano de julio elaborado por CB Global Data. La medición registró para el jefe de Estado argentino una imagen positiva de 36,8%, mientras que la valoración negativa alcanzó el 61,3%.

El resultado ubicó a Milei en el tramo inferior de la tabla regional y marcó un retroceso respecto de la medición de junio. Aunque el relevamiento compara a los presidentes según la opinión de los ciudadanos de sus respectivos países, el dato permite observar la evolución del respaldo interno de cada gestión.

La brecha entre las valoraciones positivas y negativas del mandatario argentino llegó a 24,5 puntos porcentuales. Esto significa que, dentro de la muestra correspondiente a la Argentina, el rechazo superó ampliamente al nivel de aprobación registrado durante julio.

Milei quedó entre los cinco últimos del ranking

Con el 36,8% de imagen positiva, Milei ocupó el decimocuarto lugar y quedó por encima de cuatro mandatarios. La posición lo dejó lejos de los primeros puestos y dentro del grupo de presidentes con menor respaldo en sus propios países.

El relevamiento refleja un deterioro de su valoración frente al mes anterior, aunque la publicación utilizada como fuente no precisó cuántos puntos perdió el Presidente entre ambas mediciones.

La cifra negativa, que llegó al 61,3%, constituye el dato más adverso para la Casa Rosada. La evaluación se conoce mientras distintas encuestas nacionales también muestran dificultades del Gobierno para recuperar apoyo y trasladar sus resultados económicos a la percepción cotidiana de la población.

El ranking no mide una elección regional ni consulta a todos los latinoamericanos sobre cada mandatario. Cada presidente es evaluado por los ciudadanos de su propio país y luego es ordenado según el porcentaje de imagen positiva obtenido.

Bukele y Sheinbaum encabezaron la medición

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lideró la tabla de julio con 67,4% de imagen positiva. En segundo lugar quedó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con 65,1%, mientras que la mandataria de Costa Rica, Laura Fernández, completó el podio con 55,5%.

La distancia entre Milei y el primer puesto fue de 30,6 puntos porcentuales. También quedó 28,3 puntos por debajo de Sheinbaum y 18,7 puntos detrás de Fernández.

Los resultados muestran una concentración del mayor respaldo en los dos primeros lugares. Tanto Bukele como Sheinbaum superaron el 65% de aprobación, mientras que el resto de los mandatarios quedó por debajo de esos niveles.

Quiénes quedaron en el fondo de la tabla

En el último lugar se ubicó Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 22,7% de imagen positiva. La precedieron José María Balcázar, de Perú, con 23%, y Bernardo Arévalo, de Guatemala, con 30,8%.

Milei se mantuvo por encima de ese grupo, pero su posición confirmó que permanece dentro del sector más rezagado del ranking. El 36,8% positivo quedó apenas seis puntos por encima del registro obtenido por Arévalo.

En la comparación mensual de todos los mandatarios, Balcázar protagonizó la mayor mejora, con un crecimiento de 4,8 puntos porcentuales. Rodríguez, en cambio, registró la caída más pronunciada, con un descenso de 6,8 puntos respecto del relevamiento anterior.

La medición de julio vuelve a mostrar un escenario desfavorable para Milei en materia de opinión pública. Su posición regional no solo refleja el nivel de apoyo a su figura, sino también la magnitud del rechazo acumulado dentro de la Argentina.