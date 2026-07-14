El presidente Javier Milei envió al Senado los pliegos de Pablo Daniel Bertuzzi y Pablo Yadarola para ocupar dos vocalías de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, un tribunal estratégico que revisa las decisiones adoptadas por los juzgados de primera instancia de Comodoro Py.

Las candidaturas forman parte de un paquete de seis postulaciones judiciales impulsadas por el Poder Ejecutivo. Para que las designaciones se concreten, los nombres deberán ser evaluados por la Comisión de Acuerdos y posteriormente recibir la aprobación del Senado.

La composición de la Sala I adquiere especial relevancia porque interviene en expedientes de fuerte impacto institucional y político. Entre ellos se encuentra la causa $LIBRA, que investiga las circunstancias que rodearon el lanzamiento y la promoción del criptoactivo difundido públicamente por Milei.

Quiénes son los candidatos elegidos

Bertuzzi ya integra la Sala I de la Cámara Federal porteña. El magistrado había llegado al tribunal mediante un traslado dispuesto en 2018 y posteriormente concursó para ocupar formalmente el cargo.

Yadarola, por su parte, se desempeña en la Justicia en lo Penal Económico y fue seleccionado para la otra vocalía concursada. En caso de que su postulación complete el trámite legislativo, la nueva conformación podría implicar la salida de Leopoldo Bruglia, quien actualmente comparte la Sala con Bertuzzi.

Bertuzzi y Bruglia habían sido trasladados a la Cámara durante la gestión de Mauricio Macri. Sin embargo, solo Bertuzzi volvió a presentarse a concurso para obtener la titularidad definitiva del puesto, mientras que Bruglia no participó del procedimiento para esa vocalía.

Las designaciones no tendrán efecto inmediato. El envío de los pliegos abre una etapa en el Senado que incluye el análisis de antecedentes, la realización de audiencias públicas y la búsqueda de los votos necesarios para aprobar cada candidatura.

Una Cámara con causas sensibles bajo revisión

La Cámara Federal porteña funciona como tribunal de apelaciones para las decisiones tomadas por los jueces federales de primera instancia de Comodoro Py. Su intervención alcanza causas vinculadas con corrupción, administración pública y otros delitos federales.

En ese marco, la futura integración de la Sala I podría incidir en resoluciones relacionadas con el expediente $LIBRA. El tribunal deberá revisar las decisiones que sean apeladas por las partes, aunque la asignación concreta de cada planteo dependerá del trámite de la causa y de la composición vigente al momento de resolver.

El expediente analiza posibles responsabilidades vinculadas con el lanzamiento del token, su promoción y el posterior desplome de su cotización. La investigación continúa en primera instancia y las decisiones que se adopten podrán llegar a la Cámara mediante recursos de apelación.

La selección de Bertuzzi y Yadarola también se inscribe en una política más amplia del Gobierno destinada a cubrir vacantes acumuladas en la Justicia federal. El Poder Ejecutivo ya había remitido otros paquetes de candidatos al Senado para juzgados, cámaras, fiscalías y defensorías.

El Gobierno busca ampliar su influencia en el tribunal

Además de las dos vocalías concursadas, la Cámara Federal porteña podría sumar otra vacante cuando Martín Irurzun alcance el límite constitucional de 75 años. Ese escenario abriría una nueva instancia de negociación para completar la integración del tribunal.

Con los pliegos de Bertuzzi y Yadarola, el Ejecutivo avanzó sobre dos puestos centrales de la Sala I, pero la definición quedará en manos del Senado. Sin el acuerdo de la Cámara alta, el Presidente no podrá convertir las postulaciones en nombramientos efectivos.

El tratamiento parlamentario será, por lo tanto, el próximo paso institucional. Allí el oficialismo deberá reunir apoyos para superar la instancia de comisión y lograr la aprobación de los candidatos en el recinto.