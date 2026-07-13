Una sola candidatura frente a Milei: el límite que el kicillofismo le pone a la interna del PJ

Kicillof junto a ministros del MDF.

Carlos Bianco eligió una fórmula directa para intervenir en la pelea que atraviesa al peronismo: unidad para competir en 2027 o división con destino de derrota. Durante la conferencia de prensa de este lunes en La Plata, acompañado por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, el ministro de Gobierno sostuvo que el campo popular deberá llegar a la elección presidencial con una sola candidatura.

“Si hay algún sector que plantea que el campo popular tiene que ir dividido es porque quiere perder”, afirmó el funcionario de Axel Kicillof. Sin nombrar a La Cámpora, el espacio conducido por Máximo Kirchner, la definición cayó en medio de la disputa entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el kirchnerismo duro por la conducción, la representación y la estrategia electoral.

Un candidato frente a Milei

El razonamiento del kicillofismo parte de una certeza: la derecha, según Bianco, tendrá un solo postulante, ya sea Javier Milei o quien termine respaldando el denominado “círculo rojo”. Frente a ese panorama, planteó que el peronismo necesita “un candidato fuerte” y una construcción capaz de sumar más allá de su voto tradicional para imponerse en primera vuelta o en un eventual balotaje.

El ministro ya había dicho, en una entrevista reciente, que estaba “bastante podrido de la interna” y que la disputa no era principalmente ideológica, sino “por conducción, por representación”. Allí aseguró que el MDF no tiene intención de romper y fijó como único límite para ampliar el frente la defensa de la soberanía, la producción, la educación y la salud públicas, incluso ante una eventual incorporación de dirigentes como Miguel Ángel Pichetto.

Bianco también coincidió con una definición del referente de UPCN Fernando Barrera quien había expresado que “en el peronismo hay liderazgos, pero no hay una conducción”: hoy conviven liderazgos como los de Sergio Massa en el Frente Renovador, la expresidenta Cristina Kirchner en el kirchnerismo, Kicillof en el MDF y Juan Grabois en Patria Grande, pero no existe una conducción unificada.

Las PASO y la pelea bonaerense

Para ordenar la candidatura nacional, Bianco volvió a defender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “Es el mejor instrumento posible”, sostuvo, y cuestionó el proyecto de reforma electoral del Gobierno nacional, que contempla eliminar las PASO e incorporar colectoras. La iniciativa permanece frenada en el Senado, donde legisladores radicales expresaron reparos.

Si el Congreso finalmente suprime las primarias, el peronismo deberá acordar otro procedimiento o alcanzar un consenso. Bianco evitó apurar esa discusión, pero dejó una advertencia política: cualquier sector que fuerce listas separadas terminará beneficiando a Milei.

Elecciones 2027.

La interna también se expresa en la Legislatura bonaerense. El ministro cuestionó la “poca coordinación” entre el Ejecutivo y los bloques oficialistas conducidos por Facundo Tignanelli en Diputados y Sergio Berni en el Senado, a quienes ubicó dentro de los sectores alineados con el kirchnerismo.

Según planteó, se presentan iniciativas sin consulta previa y no siempre se acompañan en bloque los proyectos enviados por Kicillof. “No voy a perder un minuto de mi vida en discutir una interna cuando enfrente tenemos a Milei”, había marcado.

Del método al programa

Bianco procuró correr la discusión de los nombres hacia una plataforma común. En diálogo con la prensa habló de negociar políticamente las condiciones de repago de la deuda con el FMI, descartó un default por sus consecuencias financieras y propuso retomar la invitación para ingresar a los BRICS, además de fortalecer la integración latinoamericana.

Bianco en X.

También remarcó que la prioridad inmediata es gobernar una provincia de 17 millones de habitantes castigada por los recortes nacionales y por el impacto del modelo sobre la construcción, la industria y el comercio.

El exdirector nacional Electoral Alejandro Tullio respaldó la función ordenadora de las PASO: recordó que fueron creadas para unificar la selección de candidaturas y poner a los competidores en igualdad de condiciones.

Admitió que no siempre democratizaron las fuerzas grandes, pero sostuvo que facilitaron alianzas y ofrecieron información a partidos y votantes. Y concluyó: “Eliminarlo sería un retroceso desde la calidad democrática”.