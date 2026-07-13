Sesiones, salud y Consejo de la Magistratura: la agenda que concentra las negociaciones

Legislatura bonaerense.

La Legislatura bonaerense entra en una semana decisiva antes del receso de invierno, con una sesión confirmada en Diputados, una convocatoria todavía en construcción en el Senado y una batería de comisiones que buscará destrabar expedientes demorados durante el primer semestre.

La Cámara baja, presidida por Alejandro Dichiara, fue citada para este lunes 13 de julio a las 14. En la Cámara alta, Verónica Magario evalúa reunir el cuerpo el jueves 16, aunque al cierre de esta edición no había un temario firme.

El movimiento parlamentario llega después de semanas atravesadas por el Mundial 2026 y por un funcionamiento desigual entre ambas Cámaras. Diputados sostuvo mayor continuidad, mientras el Senado recién terminó de integrar varias comisiones y comenzó a emitir despachos hace pocas semanas. La posibilidad de cerrar debates antes de las vacaciones aparece, así, atada a los acuerdos que puedan reunir Fuerza Patria y los bloques opositores.

Diputados acelera el trámite

La Cámara baja tendrá seis reuniones ordinarias de comisión entre el martes y el jueves. El martes 14 sesionarán Prevención de las Adicciones, a las 11, y Salud Pública, a las 13. El miércoles 15 será el turno de Libertad de Expresión y Violencia Institucional, a las 14. Para el jueves 16 quedaron Recursos Naturales, a las 11; Producción y Comercio Interior, a las 13; y Ambiente y Desarrollo Sostenible, a las 15.

En el recinto podrían aparecer la continuidad de los beneficios impositivos para el Área Patagónica Bonaerense, la regulación de los anuncios de aumentos de combustibles, iniciativas sobre fiestas tradicionales, la reforma previsional para excombatientes de Malvinas y la figura del abogado del niño.

El proyecto sobre Patagones fue impulsado por Dichiara con el acompañamiento de los exdiputados Natalia Dziakowski, del GEN, y Emiliano Balbín, de la UCR. El vicepresidente de la Cámara, Rubén Eslaiman, también reclamó tratar la propuesta de Ayelén Rasquetti sobre los precios en estaciones de servicio. El expediente sobre los beneficios para el sur provincial ya avanzó en Legislación General.

La oposición podría volver a plantear la situación de IOMA y el reparto de fondos para intendentes, asuntos que provocaron cruces en la sesión anterior. El oficialismo buscará sostener una agenda de proyectos con dictamen y evitar que la discusión quede absorbida por pedidos que no reunieron acuerdos previos.

El trabajo de comisión ya dejó antecedentes durante junio. Educación, presidida por Mayra Mendoza, avanzó con reconocimientos a Valentina Scheerle por una inteligencia artificial destinada a personas con dislexia, TDAH y daltonismo, y a la Universidad Nacional de La Plata por su 121° aniversario. Mujer, encabezada por Rasquetti, aprobó iniciativas de Juan Malpeli sobre Dora Barrancos y de Diego Garciarena para declarar ciudadana ilustre post mortem a Elvira Rawson.

Transporte, bajo la presidencia de Roberto Vázquez, aprobó pronunciamientos sobre cierres, ventas y recortes ferroviarios nacionales. Energía y Combustible, conducida por Andrés de Leo, expresó preocupación por el costo del gas natural licuado; y Prevención de las Adicciones, a cargo de Valentín Miranda, trató expedientes de Alejandra Lorden, Maricel Etchecoin Moro y Fabián Luayza Troncozo.

Comisión de Prevención de las Adicciones, presidida por el diputado Miranda.

Magario mira los proyectos de Kicillof

En el Senado, la única actividad de comisión confirmada es la reunión de Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo, prevista para el miércoles 15 a las 11. El cuerpo está presidido por Analía Balaudo, de La Libertad Avanza; María Fernanda Raverta ocupa la vicepresidencia y Pedro Borgini la secretaría, ambos de Fuerza Patria. También lo integran Laura Clark, Evelyn Díaz, Pablo Petrecca, Federico Fagioli, Sergio Vargas y Diego Valenzuela.

El oficialismo pretende abrir el tratamiento de dos proyectos enviados por Axel Kicillof a fines de junio: la creación de una empresa pública de medicamentos y el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Borgini, titular de Salud Pública, incorporó ambas iniciativas a una reunión de asesores para que los bloques formulen observaciones. El proyecto del SIPBA ingresó el 23 de junio y quedó en estudio en las comisiones de Salud Pública y Legislación General.

Llevar esas propuestas al recinto sin despacho exigiría dos tercios, un número que Fuerza Patria no tendría garantizado ante la resistencia opositora y el antecedente de 2024, cuando no prosperó el Centro de Industria Farmacéutica.

La silla que falta

La eventual sesión del jueves también tendría que resolver la representación pendiente en el Consejo de la Magistratura. Fuerza Patria designó a Sergio Berni como titular y a Fernando Coronel como suplente, mientras María Luz Bambaci, referente libertaria vinculada a Sebastián Pareja, obtuvo uno de los lugares opositores. La banca restante era atribuida al PRO, pero La Libertad Avanza ingresó en la disputa ante las diferencias del partido amarillo.

Además, cualquier proyecto aprobado por Diputados el lunes y girado al Senado para el jueves necesitaría dos tercios al llegar sin despacho de comisión. Dentro del macrismo admiten que la definición sigue abierta: “Están en eso, tratando de que se resuelva”.