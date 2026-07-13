El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay condenó al exsenador argentino Edgardo Kueider a dos años de prisión con suspensión de la ejecución por el delito de tentativa de contrabando. La sentencia no implica el cumplimiento efectivo de la pena, aunque la defensa anunció que apelará el fallo.

En la misma resolución, Iara Guinsel fue condenada a un año y diez meses de prisión, también en suspenso. El tribunal, integrado por Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete, consideró acreditada la responsabilidad de ambos en el intento de ingresar a Paraguay dinero en efectivo sin declarar.

El proceso se originó en diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel fueron interceptados en un paso fronterizo entre Brasil y Paraguay. Durante el procedimiento, las autoridades encontraron más de US$200.000, además de pesos argentinos y guaraníes, que no habían sido declarados ante los organismos correspondientes.

La Fiscalía había solicitado una pena de dos años y dos meses de prisión para ambos acusados. Finalmente, el tribunal impuso una condena menor y dispuso que fuera de cumplimiento condicional.

Kueider negó el delito antes del veredicto

Antes de conocer la sentencia, Kueider hizo uso de sus últimas palabras ante el Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción y volvió a defender su inocencia.

“No corresponde pedir disculpas por un delito que no cometí”, sostuvo el exsenador, quien afirmó que el ingreso del dinero no debía ser encuadrado como contrabando y pidió ser absuelto para limpiar su nombre.

Durante su exposición, también aseguró que era víctima de una “feroz persecución política” en la Argentina y defendió a Guinsel, a quien presentó como una persona afectada indirectamente por las investigaciones abiertas en su contra.

Kueider agradeció el trato recibido por parte de las autoridades paraguayas y sostuvo que el juicio había respetado sus garantías. Sin embargo, cuestionó el criterio utilizado por la Fiscalía para considerar el dinero como mercadería y encuadrar la conducta dentro del delito de tentativa de contrabando.

Después de conocerse la condena, reiteró ese argumento y anunció que recurrirá la resolución.

Una pena sin cumplimiento efectivo

La suspensión de la ejecución implica que Kueider y Guinsel no deberán cumplir prisión efectiva por esta condena mientras respeten las condiciones que determine la Justicia paraguaya y el fallo no sea modificado por una instancia superior.

Ambos permanecieron bajo arresto domiciliario en Paraguay durante el proceso. Ese período podrá ser tenido en cuenta si la sentencia quedara firme y posteriormente se modificara la modalidad de cumplimiento.

La condena corresponde exclusivamente al expediente por el ingreso de dinero sin declarar. No resuelve ni alcanza las restantes investigaciones que involucran al exlegislador en Paraguay y en la Argentina.

Las otras causas que enfrenta el exsenador

En paralelo al juicio por tentativa de contrabando, Kueider y Guinsel fueron imputados en Paraguay por presunto lavado de activos en una investigación relacionada con la compra de seis departamentos y seis cocheras en Asunción.

Según la acusación, las operaciones inmobiliarias habrían alcanzado un valor de US$480.000 y se investiga el origen de los fondos utilizados. Esa causa se encuentra separada del proceso en el que se dictó la condena de dos años en suspenso.

En la Argentina, Kueider también enfrenta investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Uno de los expedientes tramita en Concordia, Entre Ríos, y otro en el fuero federal de San Isidro.

La Justicia argentina solicitó su extradición, aunque la resolución definitiva depende del avance de los trámites judiciales y de la definición sobre qué tribunal tendrá competencia para continuar con las investigaciones.

La condena dictada en Paraguay abre ahora una etapa de apelaciones. La defensa buscará revertir el fallo, mientras continúan activos los demás expedientes que investigan el patrimonio y las operaciones atribuidas al exsenador.