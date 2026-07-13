El tablero social de Kicillof: más fondos y mayor cobertura territorial ante el retiro de Nación

La Provincia anunció un nuevo aumento para el Servicio Alimentario Escolar y para los principales programas de cuidado destinados a niños, adolescentes y jóvenes.

El gobierno de Axel Kicillof anunció un nuevo aumento para el Servicio Alimentario Escolar y para los principales programas de cuidado destinados a niños, adolescentes y jóvenes. La medida se conoció el mismo día en que la administración bonaerense oficializó un desembolso superior a los $10.531 millones para cubrir parte del consumo eléctrico de barrios populares abastecidos por Edenor y Edesur.

Las decisiones confluyen en un mismo escenario: el aumento de la demanda de alimentos, medicamentos y asistencia económica que reportan municipios, instituciones religiosas y organizaciones comunitarias en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, informó que la inversión destinada al Servicio Alimentario Escolar, conocido como SAE, aumentará un 15% a partir de agosto. La actualización se sumará al incremento del 30% aplicado durante el primer semestre y llevará la suba acumulada del programa al 49,58% en 2026.

Con el nuevo valor, la partida mensual pasará de $54.000 millones a $70.400 millones. Es decir, la Provincia agregará $16.400 millones por mes para sostener los desayunos, almuerzos y meriendas que reciben más de 2,5 millones de estudiantes de escuelas públicas bonaerenses.

La inversión anual prevista alcanzará de esta manera los $588.850 millones, según las cifras presentadas por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. La cartera sostiene que la actualización acumulada supera la inflación interanual registrada entre mayo de 2025 y mayo de 2026, estimada en el 33,2%.

El refuerzo para los comedores escolares

El anuncio fue realizado durante la conferencia de prensa de los lunes, encabezada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto con Larroque y el ministro de Economía bonaerense, Pablo López.

“Por decisión política de nuestro gobernador estamos multiplicando las herramientas para aumentar las prestaciones sociales y acompañar a los pibes, pibas y las familias bonaerenses en este momento tan difícil”, sostuvo Larroque al presentar el incremento.

El funcionario calificó como “un esfuerzo inmenso” la ampliación de los recursos para una política que definió como central dentro de la gestión de Kicillof. También aseguró que desde el inicio del actual ciclo político se triplicó la cantidad de estudiantes que almuerzan en los establecimientos educativos.

De acuerdo con los datos expuestos por el Ministerio, desde 2020 se construyeron, ampliaron o refaccionaron más de 400 comedores escolares. Esas obras permitieron incorporar a más de 500.000 alumnos a la prestación de almuerzo.

A la ampliación de la infraestructura se sumó la distribución de heladeras, cocinas, hornos, freezers, vajilla, electrodomésticos y utensilios. La inversión acumulada en ese rubro asciende a $8.709 millones y alcanzó a unos 7.500 establecimientos de los 135 municipios.

El Servicio Alimentario Escolar está destinado a cubrir las necesidades nutricionales de estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario de escuelas públicas provinciales, especialmente de aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

La pulseada con Nación por una deuda de $220.800 millones

El refuerzo presupuestario también volvió a colocar en el centro de la discusión la participación del Gobierno nacional en el financiamiento de los comedores escolares.

Larroque afirmó que la deuda acumulada de Nación con la Provincia por el SAE asciende a $220.800 millones. Según la administración bonaerense, la participación nacional en el sostenimiento del programa cayó desde un promedio histórico cercano al 33% hasta aproximadamente el 14,5%.

El ministro cuestionó al gobierno de Javier Milei por la reducción de los recursos y aseguró que la Provincia debe cubrir una proporción cada vez mayor de los gastos en alimentación. “Mientras el Gobierno nacional le quita recursos a los sectores que más lo necesitan, en la Provincia respondemos con un Estado presente que ayuda a paliar el ajuste”, planteó.

La cifra reclamada había sido incluida en presentaciones realizadas por la Provincia y por más de 60 intendentes ante el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello. Desde La Plata sostienen que las autoridades bonaerenses solicitaron reuniones para discutir el financiamiento de los programas, pero no recibieron una respuesta institucional.

En abril, Larroque ya había advertido que la Nación destinaba a políticas alimentarias para todo el país cerca de una cuarta parte de los recursos que invertía Buenos Aires dentro de su territorio. En ese momento, el Gobierno provincial había dispuesto un incremento del 30% para el SAE y un 25% para distintos dispositivos sociales.

El paquete presentado por Larroque incluye además un aumento del 15% para las Unidades de Desarrollo Infantil, que comenzará a regir en septiembre.

Las UDI son espacios de cuidado, acompañamiento y atención alimentaria destinados a niñas y niños de entre 45 días y 14 años. Funcionan mediante convenios con municipios y organizaciones sociales y comunitarias.

Después del incremento del 25% aplicado en abril, la actualización acumulada de las prestaciones llegará al 43,75% durante 2026.

La Provincia cuenta actualmente con 1.587 Unidades de Desarrollo Infantil, que administran 98.507 becas y alcanzan a 141.975 niñas y niños. Con la nueva suba, la inversión mensual informada por el Ejecutivo pasará de $4.561 millones a $5.245 millones.

En cuanto a la proyección anual, el Ministerio indicó que los recursos crecerán de $54.377 millones a $56.412 millones. Los valores corresponden a las estimaciones oficiales presentadas durante la conferencia de prensa.

Desde agosto el Servicio Alimentario Escolar aumenta un 15%, que sumado al incremento del mes de mayo alcanza 49,5% para este año superando la inflación internual, lo que implica no solo una actualización sino un aumento en términos reales y eleva la inversión mensual a más de… pic.twitter.com/acyAEtEMd1 — Andrés Larroque (@larroqueandres) July 13, 2026

El aumento de septiembre también alcanzará a los Centros Juveniles, una política dirigida a personas de entre 14 y 29 años.

Estos espacios desarrollan actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas, además de propuestas de capacitación y formación para el trabajo. En toda la provincia funcionan 449 centros, con 19.343 becas y una cobertura superior a los 19.000 jóvenes.

La inversión mensual se ubicará en torno a los $1.000 millones, mientras que la partida anual ascenderá a $10.857 millones. El valor individual de las becas había llegado a $45.244 con la actualización de abril y, a partir de septiembre, se elevará a $52.031.

La Provincia había anunciado recientemente otra actualización del 15% para estas becas como parte de la estrategia para sostener los espacios juveniles frente al aumento de los costos de funcionamiento.

Un desembolso para la energía de los barrios populares

El refuerzo de las políticas alimentarias y de cuidado coincidió con la oficialización de un pago de más de $10.531 millones para cubrir la porción que le corresponde a la Provincia por la energía eléctrica consumida durante 2024 en barrios populares abastecidos mediante medidores comunitarios.

La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 517/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicada este lunes 13 de julio en el Boletín Oficial bonaerense.

Del total autorizado, $5.450.114.783 serán destinados a Edenor y $5.081.451.376 a Edesur. Los recursos se distribuirán en cuatro cuotas iguales y bimestrales previstas para junio, agosto, octubre y diciembre de 2026.

Los montos fueron definidos después de las validaciones realizadas por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección Provincial de Energía y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

La resolución no establece un nuevo subsidio. Formaliza el reconocimiento de consumos dentro de un esquema de financiamiento compartido entre el Estado nacional y la Provincia que funciona desde la década de 1990.

Buenos Aires asume el 42,47% del costo reconocido. Para calcular la obligación correspondiente a 2024 se descontaron los montos cubiertos entre enero y mayo de ese año mediante la tarifa social eléctrica.

El beneficio dejó de aplicarse bajo ese formato desde el 1° de junio de 2024, luego de la entrada en vigencia del Decreto provincial 940/2024 y de la Resolución 771/2024 del Ministerio de Infraestructura.

La normativa dispone, además, que los vecinos cuyos suministros sean regularizados como consecuencia de los convenios continúen incorporados automáticamente a la bonificación provincial de la tarifa social. La Subsecretaría de Energía deberá instrumentar las instrucciones regulatorias para que el ENRE incluya a esos usuarios en las futuras validaciones.

El desembolso será afrontado con partidas contempladas en el Presupuesto General 2026. La edición del Boletín Oficial bonaerense del 13 de julio tiene carácter oficial y auténtico para las normas publicadas por la administración provincial.