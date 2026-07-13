Turismo en alerta: el plan de la Provincia para evitar otro golpe en vacaciones de invierno

El gobierno de Axel Kicillof aceleró el lanzamiento de incentivos, promociones y actividades para intentar revertir la tendencia durante el receso invernal.

El último fin de semana largo dejó un mensaje contundente: los niveles de ocupación hotelera estuvieron por debajo de las expectativas en gran parte de los destinos, el consumo volvió a mostrar señales de debilidad y las cámaras empresarias advirtieron que el escenario económico sigue condicionando las decisiones de viaje de las familias.

Con ese panorama sobre la mesa, el gobierno de Axel Kicillof aceleró el lanzamiento de incentivos, promociones y actividades para intentar revertir la tendencia durante el receso invernal, una de las fechas más importantes del calendario para cientos de municipios cuya economía depende, en buena medida, del movimiento turístico.







El feriado funcionó como un ensayo general de lo que puede ocurrir en las próximas semanas. En la mayoría de los destinos el balance osciló entre "aceptable" y "flojo", aunque en ciudades tradicionalmente fuertes la actividad quedó muy lejos de los registros habituales.

El caso más representativo fue Mar del Plata. Según los relevamientos de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), la ocupación apenas rondó el 30%, con establecimientos que incluso registraron niveles cercanos al 25%. Desde la entidad atribuyeron el resultado a una combinación de factores: la pérdida del poder adquisitivo, las bajas temperaturas, la cercanía de las vacaciones de invierno —que llevó a muchas familias a postergar sus viajes— y hasta el partido de la Selección Argentina disputado el sábado.

El secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) Mar del Plata, Pablo Santín, sintetizó el escenario al afirmar que "el balance es flojo" porque "los números no acompañan: la ocupación hotelera no superó el 25% y el consumo fue bajo".

En otros destinos serranos la situación fue dispar. Tandil logró un desempeño relativamente mejor, con una ocupación hotelera de entre el 50% y el 60%, mientras que las cabañas alcanzaron reservas cercanas al 80% y 85%. Sin embargo, desde el propio sector reconocen que se trató de una excepción dentro de un panorama provincial mucho más complejo.

Más allá de la coyuntura económica, el comportamiento de los turistas también refleja un cambio de hábitos.

El antecedente de Semana Santa ya había mostrado esta tendencia. De acuerdo con un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), viajaron más de 2,8 millones de personas por distintos puntos del país, pero el impacto económico cayó casi un 19% en términos reales respecto del año anterior.

El gasto promedio diario por visitante descendió un 8,4% y la permanencia promedio se redujo a apenas 2,6 noches. Desde la entidad explicaron que predominó un turista mucho más cauteloso, que privilegió escapadas cortas, controló cada gasto y buscó alternativas económicas.

La propia CAME también detectó cambios en la planificación de los viajes. Las redes sociales y las recomendaciones personales se consolidaron como las principales fuentes para elegir destino, mientras que el costo del transporte y del alojamiento pasó a ser el factor decisivo para definir la duración de las escapadas.

Balance de los fines de semana largos del año.

La Provincia busca sostener la actividad

Frente a este escenario, el gobierno bonaerense decidió reforzar su estrategia para apuntalar la temporada.

Durante la feria Caminos y Sabores, la Subsecretaría de Turismo presentó oficialmente la oferta para las vacaciones de invierno, con propuestas distribuidas en todo el territorio provincial.

La Nieve de Sal en Epecuén, el avistaje de las ballenas en Necochea y Miramar, las bodegas enoturísticas de Vinos Buenos Aires y de la Ruta del Olivo -con visitas guiadas, catas dirigidas y maridaje, participación en la cosecha, spa y dermocosmética-, las termas en las regiones de playas, lagunas y salinas; los emprendimientos de funghi y sus 1500 variedades de hongos que invitan a experiencias y caminatas junto a especialistas, combinando el senderismo con la identificación de especies y micología básica son los puntos destacados del invierno bonaerense.

En el calendario de celebraciones para vacaciones figuran las fiestas del Salame Serrano en Tornquist, de la Naranja de Ombligo en San Pedro y de la Empanada Costera en Tres Arroyos. Además, el Invierno Medieval en Villa Gesell -con caballeros, hadas, brujas y duendes caminando por las playas y bosques de la costa bonaerense-, actividades dedicadas a infancias en La Plata, Avellaneda, Luján, Chascomús y Mar Chiquita, y competencias deportivas en la mayoría de los destinos turísticos, con Monte Corre a la Aventura en Monte Hermoso como propuesta principal.

La otra apuesta oficial pasa por el bolsillo. Durante todo julio, el Banco Provincia amplió su esquema de beneficios para incentivar el consumo turístico. Entre las promociones figuran descuentos del 25% en gastronomía, con un tope semanal de $10.000 por persona; un 20% de ahorro en espectáculos, teatros, recitales, parques y cines, además de hasta seis cuotas sin interés en hoteles, alojamientos, transporte de larga distancia y alquiler de vehículos.

La entidad financiera también participa de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires y de la Feria del Libro Infantil de Mar del Plata con descuentos y financiación especial en los stands adheridos.

A estas medidas se suma una promoción inédita de Cuenta DNI destinada a jóvenes de entre 13 y 17 años, que contempla un reintegro del 40% en pagos de transporte realizados mediante la tecnología NFC, con un tope mensual de $15.000. Además, durante julio la billetera digital extendió a todos los días de la semana los descuentos en gastronomía y elevó los topes de devolución en distintos rubros.

Durante todo julio, el Banco Provincia amplió su esquema de beneficios para incentivar el consumo turístico.

El reconocimiento oficial

El propio ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, admitió que el contexto para el turismo continúa siendo adverso.

Al presentar las medidas, sostuvo que la Provincia sigue generando herramientas "para que los distritos turísticos bonaerenses tengan la mejor temporada de invierno posible", aunque reconoció que lo ocurrido durante los últimos fines de semana largos "viene siendo bastante malo en materia turística".

Ese diagnóstico coincide con el de municipios, hoteleros y gastronómicos, que observan un consumidor mucho más selectivo y cuidadoso al momento de gastar. Con ese escenario, las vacaciones de invierno aparecen como una oportunidad decisiva para recuperar parte de la actividad perdida y evitar que un año ya complejo termine profundizando la crisis que atraviesa buena parte del turismo bonaerense.