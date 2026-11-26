Una nueva encuesta nacional de la consultora QSocial analizó cómo evolucionó la intención de voto de Javier Milei y Axel Kicillof durante los últimos ocho meses en un hipotético balotaje presidencial de 2027.

Entre febrero y octubre, el gobernador bonaerense pasó del 33% al 45%, mientras que el Presidente mantuvo su registro del 40%. En el mismo período, los indecisos disminuyeron del 27% al 15%.

Cómo evolucionó la intención de voto durante 2026

La serie mensual del QMonitor registró los siguientes porcentajes de intención de voto para Kicillof: 33% en febrero, 35% en abril, 42% en julio y agosto, 41% en septiembre y 45% en octubre.

Los responsables del estudio, Rafael Prieto y Lucas Klobovs, interpretaron que el cambio en las preferencias electorales estuvo asociado a la reducción del segmento de indecisos.

La medición de octubre se realizó mediante una encuesta nacional online de 4.000 casos, con un margen de error informado de ±1,6 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Los cambios entre independientes y simpatizantes del PRO

La segmentación política y social también mostró variaciones en el respaldo al gobernador bonaerense.

Entre los encuestados identificados con la izquierda, su intención de voto pasó del 38% al 77%, mientras que entre los independientes avanzó del 22% al 45%.

El informe registró, además, un incremento de 13 puntos porcentuales entre los simpatizantes del PRO. En ese mismo segmento, Milei pasó del 59% al 60%.

El malestar económico y las expectativas sociales

El relevamiento también consultó sobre las expectativas respecto de los esfuerzos económicos que realiza la sociedad.

El 58% de los participantes consideró que esos sacrificios no tendrán una recompensa que los justifique en el futuro. En febrero, esa percepción alcanzaba al 56% y en julio había llegado al 65%.

Los autores del estudio señalaron que las modificaciones electorales se produjeron sin un crecimiento sostenido de ese indicador de descontento.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, una reciente encuesta de Analogías también examinó la competencia presidencial entre Milei, Kicillof y Massa, además de la distribución de preferencias en primera vuelta.

Ambos relevamientos corresponden a consultoras diferentes y no constituyen una misma serie estadística. Las mediciones reflejan las preferencias declaradas por los participantes ante escenarios hipotéticos, no resultados definitivos de las elecciones de 2027.